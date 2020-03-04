В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Гончарука и назначило новое - во главе с Денисом Шмыгалём. В поддержку нового правительства даже было сформировано некое подобие коалиции, в которую вошла не только фракция «Слуга народа», но и депутатские группы

Однако, ещё утром 3 марта ничто не обещало жесткого развития событий. Вполне реальной выглядела ситуация, при которой Гончарук сохранит своё место, уступив несколько министерских постов. Наиболее вероятной выглядела замена министров экономики, образования и здравоохранения. Предполагались изменения и в президентской квоте — министра обороны Загороднюка (он вообще оказался не в теме).

И уж конечно маловероятной выглядела замена Генпрокурора Рябошапки, которого откровенно поддерживает Запад.

Однако, на протяжении 3-4 марта ситуация становилась всё более напряжённой, даже не смотря на то, что жёсткий вариант действий со стороны президента неминуемо означал конфликт с Западом. Триумф Ахметова: как работает карма Украины © РИА Новости,

Гончарук отказался писать заявление об отставке и был дан ход старому заявлению с открытой датой. Сам премьер заявил, что обратится в суд. Так что противостояние не должно было закончиться на голосовании в парламенте.

Не смотря на то, что конфликт выглядел неуправляемым, на заседании Рады и президент, и премьер повели себя вполне интеллигентно, рассыпавшись друг перед другом в комплиментах.

Спокойно прошло и назначение нового кабинета. Премьер-министр получил 291 голос. Существовали опасения, что часть депутатов, ориентированных на группу Сороса-Пинчука попытается помешать назначению нового правительства и было создано подобие коалиции, включающей депутатские группы «За будущее» (ориентирована на Коломойского) и «Доверие» (довольно бесформенное объединение мажоритарщиков, связанных с разными группами влияния). Вероятно, в правительстве будут учтены интересы Коломойского и Веревского.

В президентской квоте были избраны министры обороны и иностранных дел.

Министром обороны стал Андрей Таран — заместитель начальника разведки до 2011 года, а во время войны — представитель Украины в

Совместном центре контроля и координации на Донбассе.

МИД возглавил Дмитрий Кулеба — в прошлом вице-премьер по европейской интеграции.

За них так же было отдано под 300 голосов, причём Оппозиционная платформа и Европейская солидарность голосовали против, а фракция «Голос» покинула зал. Новый премьер и молодой олигарх. Ахметов сделал предложение, от которого никто не смеет отказаться © commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko

Представленный состав нового правительства выглядит так:

Вадим Пристайко — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вообще считалось, что глава МИД не нашёл общего языка с новым главой Офиса президента Ермаком (они по-разному видят, как именно Украина не будет выполнять Минские соглашения) и скорее будет отправлен в отставку. Этого, однако, не произошло.

Алексей Резников — вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске. Занимается вопросами отказа от Минских соглашений.

Михаил Федоров — вице-премьера — министр цифровой трансформации. Сохранил свой пост.

Арсен Аваков — министр внутренних дел. Возможность его отставки даже не обсуждалась.

Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов. Он был люстрирован, но в 2015-2016 годах командовал силами АТО.

Вадим Гутцайт — министра молодежи и спорта. Заслуженный тренер и наставник олимпийской сборной. Его саблистки в 2008 году завоевали «золото» на Олимпийских играх в Пекине.

Илья Емец - министр здравоохранения. Опытный врач, глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. В 2010-2011 годах он был министром здравоохранения в правительстве Азарова (находился на посту менее года, потому не был люстрирован).

Кстати, действующая министр Скалецкая как бы на больничном и уволить её нельзя…

Владислав Криклий — министр инфраструктуры. Сохранил свой пост, хотя в лучшую сторону от предшественника не отличается.

Марина Лазебная — министр социальной политики. Ранее работала в министерстве на разных должностях. Была связана с «ахметовской» частью «Оппозиционного блока».

Денис Малюська — министр юстиции. Сохранил пост не смотря на полную профнепригодность., что свидетельствует о сохранении некоторых позиций "соросят".

Олег Немчинов — министр Кабинета министров. Просто опытный аппаратный работник.

Игорь Уманский - министр финансов. Представляет ту же группу, что Маркарова и Яресько, хотя с последней находится в плохих отношениях. Предполагается, что он изменит политику министерства, но специфика поста состоит в том, что он вообще не имеет отношения к Украине. Минфин нужен чтобы следить за тем, чтобы деньги случайно не попали в украинскую экономику.

Алексей Чернышов — министр развития общин и территорий. Ранее он занимал пост главы Киевской ОГА. А еще ранее сотрудничал с крупным харьковским предпринимателем, владельцем рынка «Барабашово» Александром Фельдманом.

Шмыгаль также заявил, что в правительстве остаются четыре лакуны.

Во-первых, это вице-премьер по промышленности и ВПК. Предполагалось, что этот пост займёт руководитель КБ «Луч», разрабатывающего противотанковые ракетные комплексы, Олег Коростелёв. Однако накануне назначения он отказался. Возможно не будет и самой этой должности.

Во-вторых, министр образования. Кандидата на пост нет. Министра фактически нет — Анна Новосад никакого отношения к сфере образования не имеет.

В-третьих, это министр культуры. Предполагалось, что эту должность сохранит за собой нынешний министр Бородянский, но он выступил против раздела министерства и вопрос завис. Слабые мира сего. Правительство новое, кумиры старые © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В-четвёртых, министерство сельского хозяйства, на которое планировалось переместить Тимофея Милованова, но он отказался.

В-пятых, министерство энергетики. Этот пост должен был занять Иван Плачков, который в прошлом представлял интересы Коломойского, но сейчас призывает остановить импорт электроэнергии из России, а это в интересах Ахметова.

В целом правительство производит очень неплохое впечатление. Во всяком случае, там собраны квалифицированные люди, имеющие опыт работы в сфере госуправления. Однако, тут важную роль играет база сравнения — уж очень несуразно выглядело правительство Гончарука.

Естественно украинские карьерные дипломаты профнепригодны, поскольку подготовлены не для защиты интересов Украины, а для русофобии. Но тут уж ничего поделать нельзя.

Как мы и предполагали, на пост «гражданского» министра обороны был поставлен отставной (по возрасту) генерал, но подобрать действительно популярного в армии человека не удалось. Вообще создается впечатление, что его выдвигали для переговоров, а не для войны, что само по себе неплохо.

Неясно, насколько будет недоволен этим правительством обобщённый Запад. Судя по поведению фракции Вакарчука - он недоволен. И Зеленский окажется перед определённым вакуумом, потому что Трамп тоже в нём разочарован.

Неясно, соответственно, будут ли дальше сопротивляться украинские грантоеды, включая Гончарука. И если будут, то как.