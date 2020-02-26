Год назад, в конце февраля 2019 года, на Украине разразился громкий коррупционный скандал в госконцерне «Укроборонпром», который окончательно похоронил рейтинг экс-президента Петра Порошенко, а также его шансы на переизбрание главы государства. Что сейчас происходит в ставшем скандальным ведомстве и вокруг него?

Владимир Зеленский, бывший год назад еще кандидатом на пост президента, весной 2019-го обещал «посадки» коррупционеров. «Весна придет — сажать будем», — гласил один из лозунгов его президентской кампании. Приближается уже новая весна, тем не менее, коррупционеры на Украине до сих пор неплохо себя чувствуют, находятся на свободе, а государственный концерн «Укроборонпром» сотрясают уже новые коррупционные скандалы.

В феврале 2019 года в результате журналистского расследования выяснилось, что руководство концерна совершает закупки для украинской армии по завышенным ценам, в том числе и из РФ, на фоне официального запрета торговать со «страной-агрессором». Мало того, детали, закупленные как «новые», на самом деле были давно списанными. В коррупционные схемы были вовлечены бывший заместитель СНБО Украины Олег Гладковский (Свинарчук), ближайший друг Петра Порошенко, его сын Игорь Гладковский, а также бывший гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. Американские уши украинской оборонки. Кто, как и зачем реформирует "Укроборонпром" © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Из расследования журналистов стало известно, что Олег Гладковский минимум один раз получил откат в 30 тысяч долларов из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, закрывали глаза за взятки. В интервью телеканалу ZiK Олег Гладковский признал факт закупки контрабандных деталей, мотивируя это тем, что их технологически невозможно производить на Украине.

В схеме были замешаны также руководители входящих в концерн оборонных заводов Виталий Жуков и Андрей Рогоза, а также завод экс-президента "Кузня на Рыбальском". В расследовании говорилось, что это была «многолетняя схема отмывания сотен миллионов гривен» из украинского оборонного комплекса.

«Самые высокие чины оборонной сферы получали откаты за поставки контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза», — сообщали авторы расследования.

В частности, по их данным, лишь одна из фирм-прокладок, ООО «Оптимумспецдеталь» за несколько лет получила около 100 миллионов гривен для производства деталей для военной техники. В действительности же она их никогда не производила, а закупала у посредников, которые тоже закупали у посредников, а те — у третьих посредников. Цепочка заканчивалась фиктивными фирмами вроде «Рогов и копыт», которые никогда вообще ничего не производили, а продавали контрабандные детали, поставленные из РФ.

На фоне многомиллионных прибылей, которые получало руководство предприятий «Укроборонпрома», предприятия, входящие в этот концерн, стабильно являются лидерами по невыплате зарплат рядовым работникам. При этом по итогам прошлого года экспорт вооружений этим концерном возрос на 20% — предприятие продало другим странам вооружений и услуг на сумму около 1 миллиарда долларов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сразу же отреагировал на скандал, подчеркнув лицемерие тогдашнего украинского руководства.

«Доброе утро. Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование о хищении средств "Укроборонпрома". Нет слов. То есть контрабандные запчасти из России можно, конфеты можно, Maruv — нельзя», — заявил Зеленский год назад в своем видеообращении.

На фоне скандала Петр Порошенко лишь освободил Гладковского от занимаемой должности, но расследование коррупционным схем так и не началось, хотя бывший генеральный прокурор Юрий Луценко признавал, что был «тотальный незаконный перевод денег в наличные».

И только 30 августа уже новый президент уволил главу «Укроборонпрома» Павла Букина, назначив вместо него бывшего министра экономического развития при Порошенко, «варяга» Айвара Абромавичуса.

Против Павла Букина в середине октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело, но лишь по факту возможного уклонения от уплаты налогов. «Укроборонпром» уволил директора «Киевского бронетанкового завода» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бывший глава Наблюдательного совета «Укроборонпрома» Сергей Пашинский тоже подозревался в причастности к коррупционным схемам, но в данное время стал фигурантом лишь по делу о «хулиганстве» — стрельбе в человека.

Петр Порошенко тоже стал фигурантом дел «Укроборонпрома» и проходит по делу о выводе украденных средств, которое инициировал юрист Андрей Портнов.

«Короткая фабула — организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты», — сообщал Портнов.

Всего же в отношении участников концерна "Укроборонпром" возбуждено 583 уголовных производства.

7 октября Олег Гладковский (Свинарчук) был задержан сотрудниками НАБУ возле аэропорта "Борисполь" при попытке покинуть страну, но менее чем через месяц он вышел из СИЗО под залог в 10 миллионов гривен.

А спустя год после резонансных заявлений тогда еще кандидата в президенты Зеленского не наказан ни один из чиновников прошлой власти, подозреваемых по этим делам. Пашинский, Гладковский лишь ненадолго побывали в СИЗО и вышли под домашний арест. Петр Порошенко упорно игнорирует вызовы следователей, а некоторые его соратники уже беспрепятственно покинули страну. Дела «Укроборонпрома», скорее всего, растянутся на длительные годы, а затем и вообще благополучно канут в Лету.

Телеграм-канал «Шаурма Зеленского» в конце прошлого года писал, что скандал с «Укроборонпромом», в конце концов, замнут.

«Источник в НАБУ считает, что громкое дело по Укроборонпрому будет длиться очень долго, причастные к нему будут первое время под домашним арестом, потом про них забудут вообще. В конечном итоге дело закончится ничем», — сообщал телеграм-канал.

Политолог и экс-депутат Рады Дмитрий Добродомов считает, что в этом заинтересован лично Петр Порошенко. «Порошенко — первый заинтересован, чтобы дело по Гладковскому каким-то образом закрылось. Потому что однозначно ниточки доведут до него самого. Как выгодоприобретателя всех этих многомиллионных, а возможно и миллиардных злоупотреблений в оборонной сфере», — говорит Добродомов. «Укроборонпром» закупил авиаприборы с 5-кратной переплатой – журналисты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, коррупционные скандалы в этом концерне не утихают и при новом руководстве предприятий «Укроборонпрома». По сути, сменился лишь топ-менеджмент, который стал успешно осваивать коррупционные схемы. На этой неделе на взятке погорел директор казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Звезда», входящего в состав ГК "Укроборонпром". По официальным данным, военная прокуратура задержала руководителя завода по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов за аренду помещений завода.

Летом прошлого года Киевский бронетанковый завод концерна Укроборонпром, по данным следствия, закупал собственные запчасти по завышенным ценам. Получив заказ на поставку запчастей, руководство завода передало свою продукцию посреднической фирме «Партсет», а затем ее же выкупило обратно, но дороже.

В декабре 2019 года новое руководство «Укроборонпрома» решило заплатить 316 000 грн за изучение вопроса о том, каких же зарплат и бонусов достойно его руководство. Компания «Корн Ферри» за 10 дней должна была выдать свое экспертное заключение по «оценке и проведению статистического анализа с составлением письменного заключения действующих вознаграждений (заработных плат) 13 руководящих должностей Концерна для разработки системы мотивации персонала». Иными словами, сотни тысяч гривен платятся за заключение о том, что топ-менеджмент достоин крупных зарплат.

Один из организаторов Майдана, Мустафа Найем, назначенный в конце прошлого года заместителем директора «Укроборонпрома», только за три недели работы на новой должности задекларировал 310 520 грн зарплаты.

В январе этого года «Укроборонпром» попал еще в один скандал в связи с поставками БТР-4 для ВСУ. Их заказали частному предприятию «Лозовской кузнечно-механический завод». Первая же партия поставленных корпусов оказалась бракованной — с трещинами на брони. Тем не менее, на этих бракованных корпусах стояло клеймо «Укроборонпрома», свидетельствующее, что с ними все в порядке.

Параллельно «Укроборонпром» решил потратить сотни тысяч на попытки отбелить свою репутацию. В феврале 2020-го он выделяет 240 000 грн на мониторинг украинских СМИ относительно динамики упоминаний концерна в позитивном и негативном ключе, а также на подсчет «лайков» в соцсетях.

В это время рабочие предприятий концерна сидят без зарплаты месяцами. В ноябре 2019 года Зеленский посетил одно из предприятий концерна и ужаснулся из-за условий труда людей.

«Задолженность страшная, доходит до четырех лет. На авиационном заводе зарплата 3500 гривен. Как человек в таких условиях может не просто уважать себя, работать на государство, вообще называться человеком? Мне сказали, что зимой люди работали при температуре 0 градусов. Мы относимся к людям как к скотам, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они не покидали Украину, чтобы у нас работали предприятия», — сетовал Зеленский.

Тем не менее, и на конец февраля долги по зарплате сохраняются. На днях «Укроборонпром» отчитался лишь о частичном погашении долгов по зарплате на 8 из 43 проблемных предприятий концерна.

Год назад коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно повысил шансы Владимира Зеленского на избрание президентом.

Избиратели ожидали от него наказания коррупционеров. Тем не менее, как мы видим, с тех пор произошла лишь ротация одних чиновников Петра Порошенко на других чиновников из его же свиты. Никто из виновных не наказан. По сути, произошла лишь смена лиц у этой коррупционной кормушки, которые подошли к руководству этим предприятием «творчески», изобретая новые схемы отмывания средств.