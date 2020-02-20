Весной 2019 года многие надеялись, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского выведет ситуацию на востоке Украины из тупика и наступит мир. Сейчас Украина фактически готовится пересматривать минские соглашения, значит, война, несмотря на громкие заявления властей, будет продолжаться и дальше

Издание Украина.ру разбиралось, во сколько обходится стране вооруженный конфликт в Донбассе.

Военный бюджет

Приоритетом бюджета Украины на этот год вновь стали расходы на оборону и безопасность. Киев продолжает увеличивать расходы на армию, спецслужбы и МВД, несмотря на слабую экономику и высокий уровень госдолга. Такая политика свидетельствует о готовности офиса Владимира Зеленского продолжать боевые действия в Донбассе, несмотря на заявления украинского лидера о намерении остановить войну.

С начала вооруженного конфликта на востоке Украина постоянно наращивает расходы на оборону. Если в 2013 году военный бюджет не превышал 1,11% ВВП, по уже в первый год проведения антитеррористической операции на востоке он вырос до 1,25% ВВП и достиг 20,1 млрд гривен ($1,3 млрд). Кроме того, в 2014 году были выпущены облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации» на сумму 1 млрд гривен и введён «военный налог» по ставке 1,5% с заработной платы физических лиц. «Страх перед Донбассом». Эксперт рассказала, к чему приведет сокращение депутатов Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Военный бюджет 2020 года станет рекордным за всё время независимости. На национальную безопасность и оборону в этом году предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн ($10 млрд), что составляет 5,45% ВВП. По сравнению с 2019 годом расходы увеличены на 16%. Таким образом в этом году каждый украинец отдаст на нужды армии и полиции примерно 5,8 тыс грн ($240).

Для сравнения, бюджет на здравоохранение в размере 113,3 млрд грн ($4,6 млрд) — это на 13% больше, чем в 2019 году. Однако, как подсчитали экономисты, это всего лишь 2,9% ВВП — то есть меньше прошлогодних 3,2%. Если понаблюдать за непростой судьбой данного показателя с 2013 года (тогда он был 4,2% ВВП), можно констатировать: Украина несется в пропасть. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, государства должны направлять на здравоохранение минимум 5% ВВП. Это позволяет хоть как-то держаться на плаву. Любая экономия на здоровье приводит к дисбалансу, в худшем случае — к разрушению системы здравоохранения. В результате медицинская помощь становится все менее доступной для большинства пациентов. Выгода вместо объективности. Как СМИ Запада пишут о войне в Донбассе © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Блокада Донбасса

Впрочем, оборонный комплекс — это только часть затрат. Госказна потеряла колоссальные средства из-за недобора налогов. С началом проведения антитеррористической операции предприятиям, работающим в зоне АТО, пришлось переносить свои производства на подконтрольные Киеву территории. Многие из них по объективным причинам сократили налоговые отчисления в бюджет. Некоторые, остановились и прекратили платить налоги. За время АТО на подконтрольных Украине территориях перерегистрировалось гораздо меньше предприятий, чем осталось вне украинской юрисдикции.

В марте 2017 года решение СНБО прекратило движение товаров между Украиной и неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса. Тогда в Киеве предупреждали, что шаг, пойти на который требовал ряд народных депутатов и активистов, может иметь ощутимые последствия для украинской экономики.

Конкретных данных о том, насколько блокада действительно повлияла на Украину с экономической точки зрения, почти нет. Так, в министерстве экономики даже через год после начала блокады не озвучивали никаких цифр, объясняя это тем, что любые подобные оценки будут достаточно условными, так как на развитие экономики влияют многие факторы. Но в марте 2017 года Национальный банк Украины прогнозировал, что потери ВВП страны в год начала блокады составят около 1%. А в декабре 2017 года НБУ оценивал, что потери торгового баланса из-за блокады за два года достигнут в общей сложности $2,3 миллиарда. В начале 2018 тогдашний президент Украины Порошенко также озвучил цифру в 1% потерь для ВВП страны, добавив, что блокада вызвала стагнацию в украинской промышленности.

Несмотря на нынешнюю острую критику Зеленского, сам Порошенко длительное время был противником разрыва экономических связей с неподконтрольными территориями. Даже после решения СНБО, принятого по его же инициативе, он называл блокаду "ударом под дых" для украинской экономики и спецоперацией, чтобы "вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию". Россия обвинила Евросоюз в дискриминации жителей Донбасса © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По оценкам чиновников Луганской облгосадминистрации, из-за экономической блокады только эта область потеряла 2,2 млн грн ($87 млн).

В июне прошлого года на переговорах в Минске была предпринята попытка договориться о снятии экономической блокады Донбасса. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик тогда сообщил, что вопрос подняли представители самопровозглашенных республик, а Россия «в общей форме» поддержала это. Представитель Украины Леонид Кучма заявлял, что этот вопрос является проблемой, которая требует решения. Такая же позиция была у президента Владимира Зеленского. Однако впоследствии в Офисе президента объяснили, что снять блокаду Донбасса возможно только после отмены там рублевой зоны и «псевдонационализации».

Переселенцы

С началом военного конфликта изменилась и структура социальных расходов. Появились новые виды льгот и выплат военным и переселенцам. Выплаты переселенцам — одна из самых проблемных строк расходов бюджета в социальной сфере. Если в 2014 году на эти цели было направлено 360 млн грн ($22,8 млн), то уже в 2015 году рекордная сумма в 3,3 млрд грн ($137,5 млн).

В 2016 году Минфин планировал завершить финансирование переселенцев и перевести их на общую систему социального обеспечения. Минфин ратовал за то, чтобы ограничить срок действия справки о статусе переселенца. Он бы постепенно истекал, а количество переселенцев сокращалось — они бы растворялись в других категориях льготников. Расчет был на то, что таким образом получится сократить сумму выплат. Но этим планам не суждено было сбыться. Кабмин сделал бессрочной справку внутренних перемещенных лиц. Таким образом, с 2014 по 2019 год государство потратило 12,9 млрд гривен на выплаты переселенцам. А в бюджете на текущий год на эти нужды заложено 3 млрд грн. Итого — 15,9 млрд грн ($650 млн по сегодняшнему курсу) расходов, которых в мирное время бюджет бы не понес. Великобритания призвала Россию не отправлять гуманитарные конвои в Донбасс © Christopher Priest / flickr

Потери экономики

В прошлом году специалисты Немецкого института экономических исследований оценили потери, которые нанесла экономике Украины война в Донбассе. По данным Немецкого института экономических исследований (DIW), из-за конфликта на востоке Украины ВВП на душу населения в стране по сравнению с довоенным временем упал на 15,1 процента или на $1 439.

Как отмечают авторы исследования, война на Донбассе привела к крупным потерям в области промышленности и занятости населения Украины. Среди факторов, оказывающим негативное влияние на развитие экономики, называются большое число людей, вынужденных сменить место жительства, а также военные и гражданские жертвы, общее число которых составляет на сегодня более 13 тысяч человек.

Наиболее сильное воздействие военный конфликт оказал на экономику Донецкой и Луганской областей, говорится в документе. Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения за период с 2013 по 2016 год по сравнению с довоенным временем упал в этих областях на 43% и 52% соответственно ($4 630 и $3 326).

До событий 2014 года на Донбасс приходилась четверть всего украинского экспорта и более 15% всех капиталовложений. С августа 2014 года из-за снижения мощностей и разрушения железнодорожного сообщения уровень промышленного производства упал в Донецкой и Луганской областях на 60% и 85% соответственно.

Эксперты подчеркнули, что они сознательно отказались от анализа потерь, связанных с человеческим капиталом, социальных и психологических последствий конфликта, а также миграционной динамики, которая возникнет в долгосрочной перспективе.

Экономический ущерб, нанесенный Украине войной в Донбассе, еще не может быть оценен в полном объеме, подчеркивают авторы документа. Свою работу они называют лишь началом соответствующего исследования.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов в декабре прошлого года, поддерживая мирный курс президента Зеленского, обнародовал статистику по потерям украинской экономики из-за конфликта в Донбассе и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях. «Задушить любую попытку начать выход из ситуации войны»: соцсети Украины про обстрелы на Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 млрд).

А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет порядка 85 млрд грн ", — написал министр в Facebook.

Милованов отметил, на территории Донецкой области зарегистрировано почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн ($1,35 млрд), на территории Луганской области — почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн ($940 млн).

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", — добавил глава Минэкономики.

К слову, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности. Недавно был подан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины по поводу потери своего имущества.

Очевидно, что и война, и мир имеют свою стоимость. Неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей рано или поздно вернутся в состав Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих выступлений озвучил предварительную цифру необходимого финансирования на восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро. Эксперты предупреждают, что восстановление региона потребует гораздо больших инвестиций, но считают их выгодными для страны.