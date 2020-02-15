В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. И сразу стало ясно, что в своих планах глава государства решил продолжить все то, что в отношение гражданской войны на востоке Украины сделал его предшественник, Петр Порошенко

Нет, правда — стоит Владимиру Александровичу Зеленскому поехать за рубеж и что-то там заявить, как возникает картинка — за его спиной стоит Петр Алексеевич Порошенко и контролирует, всё ли тот сказал по его темнику. А если Зеленский пытается показать, что он немного не совсем бандеровец, даёт ему по шее. Так было и на конференции в Мюнхене 15 февраля.

Начал Зеленский с традиционной жалобы — страна «шестой год защищает свой суверенитет и территориальную целостность», а в отчёте «Munich Security Report» (это традиционный доклад к конференции) всего 8 упоминаний о ней. И это очень беспокоит его и 65 миллионов украинцев. Собственно, в это можно поверить — действительно, прекращение войны большинство украинцев считает проблемой №1. «Красные линии» Порошенко для Зеленского стали цепями»: соцсети о Мюнхенской конференции - 2020 © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Однако, у Владимира Зеленского, выполняющего роль Петра Порошенко, мнение своеобразное: «не совсем корректно говорить "война на Украине". Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война». Но закончится она не раньше, чем в состав Украины вернутся Донбасс и Крым.

Сильно. Нет, Порошенко тоже говорил о том, что Украина защищает Европу от российской агрессии, но тут всё круче — то ли украинские «киборги» не справились с задачей, то ли Украина незаметно вступила в ЕС, но теперь с Россией воюет вся Европа. И только через шесть лет Зеленский открыл ей на это глаза… Кстати, удивительно, но по мысли Зеленского «плюшки» от завершения войны должна получить только Украина, а не вся Европа в целом.

Впрочем, Зеленский готов к мирному решению проблемы и ссылается на итоги встречи в «нормандском формате». Но как он видит «мирное решение»? Так же, как Порошенко… 12 пунктов: что предлагают в Мюнхене для урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признаны с точки зрения международного права, а, следовательно, не может представлять местное население Украины».

Вообще-то Киев в этом никто не убеждает. Необходимость диалога прописана в Минских соглашениях, которые, по инициативе Петра Порошенко (как недавно заявил Владимир Путин), были подписаны представителями ЛДНР. Представители республик находятся и в Минской контактной группе. Никаких других представителей ОРДЛО в природе не существует. Более того, пока в ОРДЛО не проведены международно признанные выборы, никаких признанных органов самоуправления там и не будет. Зеленский об этом всём отлично знает, иначе не пытался бы «наладить диалог» с «жителями ОРДЛО» проживающими за пределами ЛДНР. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Кстати о выборах — в планах Зеленского проведение местных выборов на всей территории Украины включая ОРДЛО (странно — почему не Крым?) уже в октябре этого года. «Но сделать это без элементарных условий безопасности и политических, в нарушение Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, для нас невозможно. Особенно когда российская сторона открыто информирует мир, в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 000 российских паспортов».

В общем, в планах Киева провести выборы в октябре, но проводить их он не будет. Потому что в них могут принять участие российские граждане.

Кстати, Украина не признаёт граждан России, получивших российское гражданство по ускоренной процедуре без выхода из украинского гражданства. Но тут Зеленский не виноват — там с самого начала всё было непонятно, потому что вступление в гражданство другой страны является основанием для лишения человека украинского гражданства. Но правоохранительные органы такого человека всё равно рассматривают как гражданина Украины (как, например, было с Кириллом Вышинским). В общем, закон используют как дышло — выгодно, признают гражданином другой страны, невыгодно — не признают.

Кстати, о требованиях безопасности — Зеленский предложил «секторальный» принцип разведения войск. «Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника».

Постепенно так постепенно, раз уж Украина отказалась от отвода войск сразу и по всей линии соприкосновения. Но возникает впечатление, что отвод войск в одних секторах будет сопровождаться захватом «серой зоны» в других, как это происходит сейчас. Таким образом отвод можно вообще никогда не закончить. Или можно? Зеленский дозвонился до Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

В общем, Украина выполнять Минские соглашения не собирается, но готова к проведению следующего саммита в «нормандском формате» в апреле.

Завершил же он призывом к реформированию всего мирового порядка: «Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества. И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание поступаться собственными экономическими интересами».

Не знаем, объяснил ли кто-то Владимиру Александровичу, что последним заявлением он объявил войну ни много ни мало Дональду Трампу, но… Как говорят на Украине — «яке прикре смогубство» («какое досадное (или глупое) самоубийство»).

P.S. Есть большой соблазн предположить, что агрессивная речь в Мюнхене связана с телефонным разговором с Путиным, в которой последний вежливо поинтересовался, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения и услышал то, что услышал. Ну и со славой Мюнхена, которому не подходят миротворческие инициативы — в 1938 году «Мюнхенский мир» буквально через год обернулся мировой войной…

Но это вряд ли. Риторика выступления в принципе напоминает более ранние заявления, да и выступления на собраниях такого уровня готовится не за два дня.