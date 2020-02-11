На днях вооруженные бойцы Национальной гвардии Украины были введены в еще один город для круглосуточного патрулирования улиц. Речь идет не о Донбассе, а о Западной Украине - закарпатском городе Мукачево, который находится неподалеку от венгерской границы

«В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении Нацгвардии. Решение было принято на основании просьбы горсовета города. По заявлению депутатов, полиция не в состоянии справиться с криминогенной обстановкой в городе.

Накануне, 7 февраля, жители города были взбудоражены автоматными очередями и взрывами. Как оказалось, в Мукачево проходили очередные бандитские разборки, участившиеся на Украине последние годы. В перестрелке были ранены двое мужчин — местный бизнесмен Артур Пашкуляк по кличке «Блюк», которого связывают с бывшим депутатом парламента Украины Михаилом Ланьо, а также его охранник. На следующий день, 8 февраля, полиция задержала в соседнем районе два автомобиля с членами ОПГ и целым арсеналом вооружения. Машины с бандитами, ехавшими выяснять отношения с другой бандой, едва не сбили патрульного, но, после погони с перестрелкой по горным закарпатским дорогам, были задержаны спецназом КОРД, хотя и успели выбросить на трассу значительную часть своего арсенала. В свое оправдание задержанные утверждают, что являются патриотами, волонтерами АТО. В полиции же утверждают, что задержанные ехали устанавливать контроль над регионом.

По сообщениям закарпатских СМИ, в последние годы в городе обострилась война двух мафиозных кланов, связанных с экс-депутатом Михаилом Ланьо и бывшим губернатором Закарпатья Виктором Балогой. Оба высокопоставленных гангстера долгое время сотрудничали, «крышуя» потоки контрабанды, однако с 2015 года между ними возник конфликт, в ходе которого улицы Мукачево не единожды обагрялись кровью. Виктор Балога с 2015 года стал финансировать «Правый сектор»*, используя боевиков-нацистов в качестве своей частной армии. Ланьо с 1990-х годов полагался больше на традиционных бандитов-громил. В 2015 году бандиты Ланьо вызвали на «стрелку» боевиков «Правого сектора». В перестрелке в том же районе Мукачево бандиты перебили и ранили несколько «правосеков», после чего «недобитки» ушли в горы с оружием. На отлов этих «партизан» в Мукачево тогда тоже направлялись подразделения Нацгвардии. В боях между «правосеками», Нацгвардейцами, милицией и бандитами депутата Ланьо с применением автоматов и гранатометов трое «правосеков» были убиты, 14 ранены, сожжены три милицейских машины, шесть милиционеров были ранены. Ранения получили также трое мирных граждан, случайно оказавшихся в зоне перестрелки. Конфликт был улажен после того, как Закарпатье посетил посол США Джеффри Пайетт, побеседовавший с лидерами кланов и местным руководством.

По словам председателя Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Николая Паламарчука, расследовавшего данный инцидент, «главной причиной вооружённого конфликта, произошедшего в Мукачеве, стало выяснение отношений между представителями основных политических и предпринимательских группировок Закарпатской области по поводу контроля за потоками контрабанды, проходящими через территорию области».

Бандитские кланы в Закарпатье курируют совместно с полицией наркотрафик, контрабанду сигарет в ЕС, а также вырубку и нелегальный экспорт древесины.

Контрабанда приносит миллионные прибыли, привлекая всё больше желающих из Киева подключиться к дележу этих прибылей.

В 2018 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело расследование, подсчитав, что Украина теряет около 5 миллиардов долларов в год из-за коррупции на таможне и контрабанды, в которой участвуют и правоохранительные органы. И эти потери, как отмечали немецкие журналисты, «вдвое превышают сумму кредитов, которые Украина намерена получить от МВФ, ЕС и Всемирного Банка». Назначение же на должность главы Государственной таможенной службы «хипстера» Максима Нефедова не изменило ситуацию к лучшему — объем доходов от таможни за последние годы снизился.

Президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности Сергей Шабовта считает патрули Нацгвардии в Мукачево мерой запоздалой и потому малоэффективной на фоне разгула преступности. «На Украине «закон Савченко» выпустил на волю более десяти тысяч самых злостных преступников, а на судах оправдывают убийц, которых позже отпускают на свободу без вынесения каких-либо серьезных приговоров. При такой дегенерирующей правоохранительной системе нет никаких оснований ожидать, что в противодействии организованной преступности может произойти прорыв», — говорит Шабовта.

Эксперт также отмечает, что разгул бандитизма является следствием уничтожения Арсеном Аваковым главного управления по борьбе с организованной преступностью.

«Когда министр внутренних дел Арсен Аваков уничтожил главное управление по борьбе с организованной преступностью, то он не понимал последствий этого решения. Европол сообщает о ежегодной динамике прироста количества преступных группировок как о страшном симптоме Западной Европы. Украина этого не видит или не желает видеть и поэтому, даже сама картинка по Мукачево преподносится как некое локальное событие. На самом деле, Украина вся накрыта организованной преступностью», — считает Шабовта. По его словам, важные решения теперь принимаются не в стенах государственных учреждений, а на «бандитских стрелках». Количество вооруженных бандитов на Украине увеличивается с каждым годом — их ряды пополняют преимущественно ветераны АТО и члены радикальных националистических групп.

В Верховную Раду на днях был подан законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК) на Украине. Фактически он предполагает легализацию частных армий украинских олигархов, а также «выдавливание» в заграничные конфликты наиболее ретивых ветеранов АТО и неподконтрольных боевиков националистических организаций. Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос называет ЧВК «громоотводом» для тех ветеранов АТО, которые не могут приспособиться к мирной жизни. Легализация ЧВК не нужна. На Украине они и так есть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политолог Алексей Якубин считает, что лоббистом законопроекта о ЧВК является Арсен Аваков, который хочет легализовать боевиков. «Сейчас, очевидно, законопроект и лоббируется главой МВД, у которого установились неплохие отношения с Игорем Коломойским. Главной задачей Аваков видит трудоустройство людей с оружием, батальонов, которые не являются частью МВД или Нацгвардии, но имеют целые тренировочные лагеря. С другой стороны, это попытка показать бывшим участникам АТО возможное будущее, сферу деятельности», — считает политолог Алексей Якубин.

Украинские олигархи и радикальные националисты еще с конца прошлого года почувствовали слабость нового президента и его команды. Безнаказанность порождает беспредел — ведь достаточно объявить себя патриотом, ветераном и волонтером АТО, чтобы нивелировать любые обвинения в разбое. И на этом фоне все призывы команды Зеленского к иностранным инвесторам «вкладывать в Украину» остаются лишь сотрясанием воздуха.





* Деятельность организации запрещена в РФ