Украинцы тратят на еду почти половину доходов
Украина заняла 93-е место из 100 в рейтинге по расходам на питание, который составляет Министерство сельского хозяйства США (USDA). Так, украинцы в среднем тратят 42% своих доходов на продукты питания. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на исследование USDA.
«По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил $858 за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.
Отмечается, что статистические данные исследования подтверждают положения закона Энгеля, согласно которому при росте доходов уменьшается доля расходов на питание. Одновременно, в абсолютном выражении расходы на еду увеличиваются. Чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты.
Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее — до 15%. Затратами на питание в диапазоне 16-25% характеризуются Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие страны.
При этом в Белоруссии, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.
Украина же занимает 93-е место данного рейтинга, опережая Уганду, где доля расходов на питание — 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году одно домохозяйство в месяц тратило на питание 3963 грн ($143). Больше всего денег выделялось на мясо, хлеб, молоко, сыр и масло, овощи и картофель.
По подсчетам USDA, по актуальному валютному курсу в 2018 году расходы на продукты питания на одного человека на Украине в год составляли 23 338 грн (около $900), а по информации Госстата — 22 538 грн (около $866).
Министр экономики выступил за легализацию проституции
Министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Украины Тимофей Милованов выступает за легализацию проституции. Об этом он рассказал в интервью изданию «Слово и дело», опубликованном в среду, 5 февраля.
По его словам, на Украине вообще не хотят замечать такое явление, как проституция, а это нелегальный сектор экономики.
«У нас много людей в тени работают. У нас есть целые профессии, которые работают в тени… Но у нас есть и такие секторы, в отношении которых мы делаем вид, что их вовсе нет. Проституция — это один из них… Это полностью нелегальный сектор. Но он есть и всегда был», — отметил Милованов.
Министр указал на необходимость поиска решения этой проблемы, так как в противном случае, она только усугубится.
«Конечно, возможно, многие люди считают, что это неприемлемо этически, но от этого явление не исчезает, оно только усугубляется. Один путь — это лучший мониторинг, борьба. Второй путь — это легализация. Общество должно решить, какой путь лучше.
Но, по моему мнению, было бы более эффективно легализовать, формализовать и дальше регулировать государству. То есть позволить, но позволить в отдельных местах, не позволять издевательство над людьми», — сказал Милованов.
Как подчеркнул министр, в этом секторе, по разным оценкам, могут работать около 200 тысяч человек.
Напомним, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко, пришедший на замену подавшему в отставку Сергею Князеву, также выступил за легализацию проституции на Украине.
Первым из новой власти о легализации проституции заявил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Во время одного из своих публичных выступлений он подчеркнул, что хотел бы создать новый город, где будет легализован как игорный бизнес, так и проституция. По его мнению, это позволит привлечь туда туристов и окажет позитивный эффект на экономику региона.
В «Слуге народа» заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста на Украине является неизбежным процессом — только так можно выровнять солидарный уровень пенсий. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в опубликованном в четверг, 6 февраля, интервью «Экономической правде».
«Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии», — сказала Третьякова.
На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, глава комитета ВР ответила: «Вероятно. Повышение пенсионного возраста — неизбежный процесс».
«Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», — сказала Третьякова.
По словам политика, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые «платят около 800 грн (около 2050 руб.) единого налога, а претендуют на 1600 грн (4100 руб.) минимальной пенсии».
«Наши дети будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче», — рассказала Третьякова.
По мнению Третьяковой, украинцам в будущем придется платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит минимум налогов.
«Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста», — сказала Третьякова.
Третьякова полагает, что лишь ежегодное повышение пенсионного возраста на один месяц с 2023 года поможет избежать ухудшения ситуации по пенсионному обеспечению украинцев.
По данным Пенсионного фонда, на Украине на сегодняшний день около 11,3 млн пенсионеров. Минимальная пенсия составляет 1638 грн (4263 руб.), средняя — 3019 грн (7857 руб.), а размер максимальной — 16 380 гривен (42 631 руб.).
Напомним, согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 60 лет украинцы должны иметь необходимый страховой стаж. В 2018 году он составлял 25 лет.
Ежегодно этот показатель растёт на 1 год, и к 2028 году должен достичь 35 лет. Если стаж меньше, человек сможет выйти на пенсию в 63 или 65 лет. В Минсоцполитики подсчитали, что к тому времени только каждый второй украинец сможет выполнить требования по стажу. Другие будут работать до 63 или 65 лет.
Таким образом, в течение следующих 8 лет количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий будет ежегодно расти.