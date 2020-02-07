Украинцы проедают почти половину своих доходов, в «Слуге народа» заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста, министр экономики выступил за легализацию проституции. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украинцы тратят на еду почти половину доходов

Украина заняла 93-е место из 100 в рейтинге по расходам на питание, который составляет Министерство сельского хозяйства США (USDA). Так, украинцы в среднем тратят 42% своих доходов на продукты питания. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на исследование USDA.

«По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил $858 за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.

Отмечается, что статистические данные исследования подтверждают положения закона Энгеля, согласно которому при росте доходов уменьшается доля расходов на питание. Одновременно, в абсолютном выражении расходы на еду увеличиваются. Чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты.

Украинцы вынуждены тратить на еду более 40% своих доходов — американское исследование © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

При этом в Белоруссии, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

Украина же занимает 93-е место данного рейтинга, опережая Уганду, где доля расходов на питание — 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году одно домохозяйство в месяц тратило на питание 3963 грн ($143). Больше всего денег выделялось на мясо, хлеб, молоко, сыр и масло, овощи и картофель.

По подсчетам USDA, по актуальному валютному курсу в 2018 году расходы на продукты питания на одного человека на Украине в год составляли 23 338 грн (около $900), а по информации Госстата — 22 538 грн (около $866).

Министр экономики выступил за легализацию проституции

Министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Украины Тимофей Милованов выступает за легализацию проституции. Об этом он рассказал в интервью изданию «Слово и дело», опубликованном в среду, 5 февраля.

По его словам, на Украине вообще не хотят замечать такое явление, как проституция, а это нелегальный сектор экономики.

Кузьмин: «Игорный бизнес легализовали, на очереди проституция и торговля оружием» © Иван Пономарев — отметил Милованов.

Министр указал на необходимость поиска решения этой проблемы, так как в противном случае, она только усугубится.

«Конечно, возможно, многие люди считают, что это неприемлемо этически, но от этого явление не исчезает, оно только усугубляется. Один путь — это лучший мониторинг, борьба. Второй путь — это легализация. Общество должно решить, какой путь лучше.

Но, по моему мнению, было бы более эффективно легализовать, формализовать и дальше регулировать государству. То есть позволить, но позволить в отдельных местах, не позволять издевательство над людьми», — сказал Милованов.

Как подчеркнул министр, в этом секторе, по разным оценкам, могут работать около 200 тысяч человек.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко, пришедший на замену подавшему в отставку Сергею Князеву, также выступил за легализацию проституции на Украине.

Первым из новой власти о легализации проституции заявил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Во время одного из своих публичных выступлений он подчеркнул, что хотел бы создать новый город, где будет легализован как игорный бизнес, так и проституция. По его мнению, это позволит привлечь туда туристов и окажет позитивный эффект на экономику региона.

В «Слуге народа» заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста на Украине является неизбежным процессом — только так можно выровнять солидарный уровень пенсий. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в опубликованном в четверг, 6 февраля, интервью «Экономической правде».

Волошин: Депутат «Слуги народа» увязала выплату пенсий в Донбассе «уровнем патриотизма» © Волошин — сказала Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, глава комитета ВР ответила: «Вероятно. Повышение пенсионного возраста — неизбежный процесс».

«Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», — сказала Третьякова.

По словам политика, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые «платят около 800 грн (около 2050 руб.) единого налога, а претендуют на 1600 грн (4100 руб.) минимальной пенсии».

«Наши дети будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче», — рассказала Третьякова.

По мнению Третьяковой, украинцам в будущем придется платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит минимум налогов.

«Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста», — сказала Третьякова.

Скубченко возмущен предложением Министра соцполитики по поводу пенсий © Facebook, Александр Скубченко

По данным Пенсионного фонда, на Украине на сегодняшний день около 11,3 млн пенсионеров. Минимальная пенсия составляет 1638 грн (4263 руб.), средняя — 3019 грн (7857 руб.), а размер максимальной — 16 380 гривен (42 631 руб.).

Напомним, согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 60 лет украинцы должны иметь необходимый страховой стаж. В 2018 году он составлял 25 лет.

Ежегодно этот показатель растёт на 1 год, и к 2028 году должен достичь 35 лет. Если стаж меньше, человек сможет выйти на пенсию в 63 или 65 лет. В Минсоцполитики подсчитали, что к тому времени только каждый второй украинец сможет выполнить требования по стажу. Другие будут работать до 63 или 65 лет.

Таким образом, в течение следующих 8 лет количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий будет ежегодно расти.