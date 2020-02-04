Коронавирус вызвал панику на финансовых рынках. Финансисты скупают золото и ценные бумаги США. Акции промышленных компаний, облигации развивающихся стран, металл и нефть стремительно дешевеют. Издание Украина.ру разбиралось, какие проблемы ждут украинскую экономику

Коронавирус 2019-nCoV стремительно распространяется по миру. Эпицентром новой смертельной болезни стал китайский город Ухань, который играет важную роль в деятельности многих международных компаний. Агентство Bloomberg отмечает, что он занимает 13-е место среди 2000 китайских городов по числу фабрик и других промышленных объектов — их здесь около 500. Особенно город важен для автомобильной промышленности — в нем расположены заводы Nissan, Honda и General Motors. Местная компания Yangtze Optical Fibre and Cable является мировым лидером в области поставок оптического волокна. В провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, работают 1016 заводов и других промышленных объектов. Коронавирус - инструмент США по уничтожению мировой экономики? - видео ©

Еще на прошлой неделе город, население которого насчитывает свыше 11 млн человек, был закрыт на карантин. Затем на карантин закрыли всю территорию провинции с населением почти 60 млн человек. Практически вся экономическая активность в регионе приостановилась, что приведет к замедлению экономического роста Китая, так как провинция генерирует 4,5% ВВП страны, пишет журнал The Economist.

Из-за распространения болезни и введения карантина многие компании приостановили бизнес не только в провинции Хубэй, но и в соседних регионах, а также рекомендуют своим сотрудникам избегать поездок в Китай. Больше половины из 4292 кофеен Starbucks в Китае перестали работать, а этот рынок для компании является крупнейшим после американского. Японская компания Fast Retailing закрыла около 100 магазинов одежды Uniqlo, H&M — 45, IKEA — примерно 15. Корпорация Google приостановила работу всех своих офисов в Китае, Гонконге и Тайване, а Tesla — завода в Шанхае. Walt Disney пришлось закрыть свой парк развлечений в Шанхае. В несколько крупных экономических центрах, в том числе в Шанхае и в провинции Гуандун, продлили новогодние каникулы на неделю — планируется, что производство возобновится только 10 февраля. Economist отмечает, что десятки миллионов мигрантов, которые уехали домой на праздники, вернутся только после того, как эпидемия стихнет.

В американской корпорации Apple не исключают проблемы с поставками айфонов, так как почти все они производятся в Китае — компанией Foxconn в так называемом городе айфонов в Чжэнчжоу и компанией Pegatron Corp. недалеко от Шанхая. Хотя эти локации находятся на расстоянии более 500 км от Уханя, в Apple считают, что риск срыва поставок есть. Кроме того, в середине февраля компания планировала начать массовое производство нового недорогого смартфона, известного как iPhone9 или iPhone SE 2. Эти планы могут оказаться под угрозой.

Китайский рынок переживает крупнейший обвал за последние 5 лет. В понедельник, 3 февраля, китайские рынки наконец открылись после продленных из-за коронавируса 10-дневных новогодних каникул — и предсказуемо обрушились. Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи в понедельник, 3 февраля, рухнул на 8,45%, потеряв всё заработанное за последние 6 месяцев, Шанхайской — на 7,72%. Курс ряда ценных бумаг упал на 10% в самом начале торгов, а курс юаня по отношению к доллару США снизился на 1,5%.

Тревога нарастает

Такими же темпами падают товарные фьючерсы на металлы. Нефть, в конце прошлой недели подешевевшая на $2, торгуется по $56 за баррель Brent, а аналитики предсказывают падение до $50 в течение года.

Американский фондовый рынок на фоне распространения в мире коронавируса в пятницу, 31 января, закрыл худшую неделю за шесть месяцев.

В понедельник Центробанк КНР направил на финансовый рынок дополнительные $172 миллиарда, чтобы предотвратить панику и обеспечить функционирование рынка. Агентство Bloomberg отмечает, что это самая большая сумма с 2004 года. Регулятор также снизил ставки. Такие действия китайских властей успокоили другие торговые площадки и колебания на них были незначительными. Однако в целом обстановка тревожная из-за скорости распространения вируса. Коронавирус из Китая. Зеленский заявил о необходимости профилактических мер © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

За последние два дня прошедшей недели баррель Brent упал на $2 и сейчас стабильно торгуется около $56. С 20 января нефть подешевела на 13%.

Citigroup 2 февраля выпустила обновленный прогноз цен на нефть и металлы, в котором объявила, что эффект эпидемии коронавируса будет намного хуже ожиданий. По мнению аналитиков Citi, цены на нефть восстановятся от шока только к четвертому кварталу 2020 года. Прогноз цен на первый квартал банк снизил с $69 до $54, а во втором квартале предсказал падение до $47. Прогнозы цен на железную руду, уголь и медь снижены на 10-15%.

Рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2010 годов. По мнению аналитиков, из-за непредсказуемости распространения коронавируса под сомнением оказался и прогнозируемый ранее рост мирового ВВП на 3,3% в 2020 году.

В Международном валютном фонде также не исключают, что вспышка коронавируса может оказать негативное влияние на мировую экономику в первом квартале 2020 года.

В Киеве все спокойно?

Тем не менее, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что влияние коронавируса на экономику страны будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.

«Обычно прямой эффект — это влияние на туризм — туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае — к радости, внешний туризм в Украине маленький — он составляет всего 2% ВВП», — объяснил Милованов, комментируя прекращение авиасообщения с Китаем с 4 февраля, добавив, что негативного влияния на товарооборот ведомство пока не прогнозирует.

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб считает, что ничего необычного по сравнению с предыдущими эпидемиями не происходит.

«Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели», — сказал он.

Тем не менее, ситуация с распространением коронавируса, которая ухудшает настроения на мировых финансовых рынках, может иметь серьезные последствия для украинской экономики. В негативный сценарий эксперты закладывают два фактора: снижение спроса на гривневые гособлигации и уменьшение цен на сырье, которое экспортируют украинские предприятия. Украина ждет коронавирус. Кабмин ввел режим повышенной готовности © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе Минфин Украины впервые с 2014 года разместил семилетние облигации внутреннего госзайма. Планировалось продать таких ОВГЗ на 6 млрд грн, но привлекли только 3,6 млрд грн под 9,79%. Спрос превысил предложение всего в полтора раза. Заявки на 5 млрд грн Минфин отклонил из-за завышенных ставок. Не исключено, что на настроения инвесторов в какой-то степени действительно повлияли пугающие перспективы распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику. Всегда при какой-либо глобальной угрозе инвесторы первым делом выходят из активов развивающихся рынков, как наиболее подверженных рискам в сравнении с активами стран с развитой экономикой.

Украину ждут серьезные риски

По мнению экономиста Алексея Куща, совершенно некорректно говорить, что надвигается экономический Армагеддон, но недооценивать эту угрозу и низводить ее до того, что отменилось несколько авиационных рейсов, — наивно.

«Если болевой порог реакции на проблемы с эпидемиями выйдет на качественно другой уровень, эту проблему перестанут игнорировать и начнут делать ее составной частью прогнозных бизнес-моделей. Например, крупный международный банк при принятии решения о кредитовании, или транснациональная корпорация при принятии решения о размещении производства, начнут закладывать в свои бизнес-прогнозы эпидемиологический риск, как они сейчас закладывают финансовые, политические, валютные риски. Соответственно, оценка этого риска может глобальным образом перекроить карту инвестиций во всем мире, когда страны с высоким уровнем эпидемиологической угрозы начнут отходить в приоритете инвестиционных программ во второй, третий эшелоны.

Если ситуация начнет развиваться по этому сценарию, это будет означать сворачивание венчурных инвестиций по всему миру, в том числе может пострадать и Украина.

Украина находится в группе стран с повышенным риском. Любые инвестиции в нашу страну расцениваются как венчурные. Венчурные инвестиции страдают прежде всего во время кризисов, потому что инвесторы предпочитают консервативные инструменты хеджирования своих рисков. Вот почему, когда возникла ситуация с коронавирусом, котировки на золото начали расти, а на нефть — падать», — сказал в комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

По его мнению, если в 2014-2015-м Украину подключили к «кредитной капельнице» МВФ, то уже в 2018-2019-м страну подключили к «кредитной капельнице» пирамиды ОВГЗ. Марков: Если коронавирус придет в Африку, начнется эпидемический шторм © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Сотрудничество с МВФ хотя бы имело какие-то четкие предгрозные параметры: соглашаясь на токсичные реформы, которые разрушали украинскую экономику и общественный договор, была какая-то прогнозируемость в получении этих денег. Капельница ОВГЗ опасна тем, что она фактически ничем не прогнозируема, это теория управляемого хаоса — «рыночной игры». Опасна она не только тем, что центр управления этой «капельницей» находится за пределами страны, но и тем, что ее держит не один человек, а огромное количество финансовых спекулянтов, каждый из которых подвержен своему набору ожиданий, рисков, страхов. Фактически они могут сейчас резко дернуть капельницу в сторону, и она может выскочить из вены украинской финансовой системы. И Украина рискует оказаться в ситуации, когда ослабленный, фактически не способный к самостоятельному выживанию организм, уже привык к финансовой глюкозе равными частями, ее лишится. Последствия этой ситуации очевидны», — считает Алексей Кущ.

По мнению экономиста, снижение мировых цен на металл будет пагубным для украинских металлургов.

«Наши металлурги уже находятся в предостановочном состоянии, они уже реально не могут удерживать тот уровень рентабельности, который у них был. Девальвация гривны, возможно, даст им некоторую поддержку, но горно-металлургический комплекс Украины может следующий кризис и не пережить», — прогнозирует Алексей Кущ.