Не будет преувеличением утверждение, что самое яркое событие в политической биографии Тимошенко произошло 15 лет назад – 4 февраля 2005 года, когда Верховная Рада 375 голосами дала согласие на назначение её премьером. Второе премьерство далось ей с куда большим трудом, а президентские выборы 2010 года она проиграла

Тут же она почувствовала себя в центре народной любви. Разумеется, речь шла о любви только половины народа — той, которая поддержала Майдан-2004. Причём даже в этой половине отношение к Тимошенко было неоднозначным. Однако даже среди противников Майдана были ожидания каких-то позитивных изменений…

Борьба за кресло

Триумфа Тимошенко могло и не получиться. По действовавшей тогда редакции Конституции премьера выбирал президент — Рада только его утверждала. У Ющенко же был длинный список желающих занять премьерский пост. Фаворитом считался президентский кум Пётр Порошенко.

У Тимошенко, конечно, был свой козырь в корсаже — соглашение, подписанное Ющенко в ходе избирательной кампании, по которому он обещал сделать Тимошенко премьером в случае своей победы.

Надо сказать, что решение принять помощь Тимошенко было принято авторитарным путём — весь штаб был против, — репутация у Юлии Владимировны та ещё. По сей день трудно сказать, было ли это решение правильным или нет. Да, Тимошенко сыграла ключевую роль в успехе Майдана, но она бы ее сыграла даже и в том случае, если бы не имела соглашения с Ющенко.

Так или иначе, но цена этой бумажки была не слишком высокая — Ющенко, подобно большинству украинских политиков, человек необязательный и недоговороспособный. Захотел — дал. Захотел — назад взял. Собственно, то, что он довольно долго раздумывал над назначением премьера, свидетельствует о намерении Тимошенко кинуть. Но в конце концов решил её назначить.

Почему было принято такое решение — не знает, пожалуй, и сам Ющенко. Самый очевидный вариант — он не хотел, чтобы Тимошенко оказалась в оппозиции. Но Юлия Владимировна, с её сверхъестественным чутьём к малейшим изменениям общественного мнения, тогда в оппозицию и не пошла бы.

Платье

На церемонию инаугурации Юлия Владимировна явилась в совершенно безумном платье, которое было тут же осуждено большинством наблюдателей.

Откровенно говоря, у Тимошенко вкуса к одежде нет. Ни врождённого, ни приобретённого. Она из довольно странной семьи (мать — преподаватель вуза, отец — таксист), а по сути — дворовая девчонка. Манька-Облигация. Или Аблигация. В начале своей политической карьеры она одевалась довольно своеобразно.

Собственно, Тимошенко за собой это знает и к своим способностям подбирать вещи относится с некоторой иронией. Отсюда и её привязанность к «луи виттону» — это как форма. Вещи связаны замыслом дизайнера, и достаточно просто следовать этому замыслу, чтобы выглядеть отлично.

Вообще же в команде Тимошенко были люди, имеющие вкус и помогающие ей одеваться. Однако в этот раз она их мнения не спрашивала. Это был политический акт — ей обязательно надо было надеть костюм украинского дизайнера, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Эксперимент был сочтён неудачным, больше она так не делала.

Удивительно, но образ Тимошенко в этом платье позже использовался в рекламе для молодёжной аудитории. Фокус-группы показали, что в ней отношение к этому платью было скорее положительным. Суждение было примерно таким: если позволила себе такое напялить, значит, тётка весёлая и без комплексов.

Правительство

Первое правительство Тимошенко было, пожалуй, самым ярким за всю историю независимой Украины, побив и первое правительство Яценюка и, тем более, правительство Гончарука.

Там, например, получил пост Евгений Червоненко — фигура очень яркая, он и сейчас блистает в украинских СМИ. А трагикомический министр юстиции Роман Зварыч? Тогда ещё было внове, что министр может в принципе не иметь профильного образования… А вице-премьер Роман Бессмертный, который отправился в родной райцентр Макаров презентовать административно-территориальную реформу (её сейчас пытается протянуть Зеленский), столкнулся с недовольством земляков и вынужден был ретироваться — сначала из Макарова, а потом и из правительства…

Впрочем, главным в этом правительстве было не это, а то, что его… не было!

Дело в том, что по существовавшей тогда конституционной процедуре кандидатуры министров должен был согласовать с президентом премьер-министр, а не кандидат в премьеры, как это произошло на практике. Выполнить конституционное требование было просто: после голосования Тимошенко должна была раскланяться, взять под руку Ющенко и выйти с ним за кулисы — секунд на десять. И тут же сказать, что состав правительства был согласован.

Этого сделано не было, так что на протяжении более чем полугода вместо министров на Украине были какие-то странные люди, непонятно каким образом на эти посты назначенные. Самое интересное, что никто из самопровозглашённых «министров» против этого не возражал.

Впрочем, по сравнению с вердиктами т.н. «Конституционного суда Украины» это такие мелочи… Отменить Конституцию на основании её несоответствия ей же самой — вот где высший пилотаж!

Тимошенко-премьер

На посту премьер-министра Тимошенко оказалось удивительно неудачливой.

Правительство Януковича-Азарова демонстрировало рекордные темпы экономического роста. Причиной был не только экономический гений Николая Яновича, но и исключительно выгодная для Украины внешнеэкономическая конъюнктура.

Но стоило премьером стать Тимошенко, как спрос на украинский металл упал, что привело к снижению темпов экономического роста и наполняемости бюджета. Причём пинали за это, понятно, саму Тимошенко.

Стоило вернуться в кабинет на улице Грушевского Януковичу, как оказалось, что конъюнктура исправилась, и правительство опять продемонстрировало очень неплохие результаты, пусть и не рекордные.

Потом Тимошенко опять стала премьером, и тут бац — мировой экономический кризис. Плюс эпидемия «свиного гриппа».

В общем, Юлии Владимировне при власти фатально не везло. И именно потому ее звездный час пришел лишь однажды — пятнадцать лет назад…