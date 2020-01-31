«Нефтяной» шантаж Лукашенко может закончиться серьёзными проблемами для белорусской экономики, и это ощутят все граждане страны. Об этом сказал эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец

«В последние месяцы Лукашенко торгуется и угрожает, я бы даже сказал, шантажирует Россию, что он не будет покупать российскую нефть, которая якобы не соответствует некоторым ценам, по его представлениям. Будет покупать нефть — вот сейчас в Норвегии купил, у американцев собрался, у арабов, ещё где-то. При этом очевидно, что та цена, которую он будет платить за нефть альтернативную, она выше, чем российская», — сказал Болкунец на состоявшейся 30 января пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

По его словам, танкер с норвежкой нефтью обошёлся Белоруссии примерно на 10,5 млн долларов, и если умножить на объём хотя бы 10 млн тонн нефти, то получается, что переплата составит примерно 1,5 млрд долларов.

«Умножьте на объём, который у России Беларусь покупает нефть, получится примерно 2-2,5 млрд долларов в минус», — отметил эксперт. Он напомнил, что «когда была примерно такая же история с венесуэльской нефтью, то это обернулось девальвацией белорусского рубля, население потеряло в два раза свои доходы».

«Поэтому я не исключаю, что такие действия Лукашенко приведут к коллапсу или к серьёзным проблемам в Белоруссии, и это ощутят все жители страны — эти его неадекватные и необоснованные совершенно действия», — сказал Болкунец.

При этом эксперт высказал уверенность в том, что Лукашенко блефует, «потому что это блеф — покупать нефть по цене дороже и доказать Москве свою независимость, самостоятельность, при этом не имея никаких ресурсов».

Напомним, из-за того, что к началу 2020 года Минск и Москва не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти, с 1 января были частично приостановлены поставки сырья в Белоруссию. В качестве альтернативы республике удалось договориться о покупке 80 тысяч тонн норвежского топлива. Кроме того, по словам Лукашенко, Минск намерен закупать нефть США и Саудовской Аравии.

Но, конечно, дело сводится не только к спору о ценах на нефть. Болкунец отметил, что он считает Лукашенко недоговороспособным политиком, и к тому есть основания: так, положения договора о Союзном государстве России и Белоруссии «на 90%, как оказалось, не выполнены». По словам эксперта, полтора года двусторонняя рабочая группа достаточно эффективно работала над выявлением проблемных точек процесса интеграции и разработкой «дорожных карт». Но исправить ситуацию пока не удалось.

«Все ожидали, что 8 декабря будут подписаны эти «дорожные карты», но ничего не произошло. И Лукашенко снова стал шантажировать Москву, требуя дать сначала газ, деньги и кредиты, а после этого «дорожные карты», и не факт, что я буду выполнять. Это происходит на протяжении 20 лет», — подчеркнул Болкунец, предположив, что это вызывает недовольство уже не только среди бизнес-политических элит двух стран, но и среди белорусского и российского населения: «люди хотели бы конкретных результатов».

По мнению эксперта, если белорусская сторона не готова идти дальше по пути углубления интеграции, то честнее было бы заявить о выходе из Союзного государства, тем более что такую перспективу в Белоруссии «некоторые околоэкспертные круги уже озвучивали». Болкунец напомнил, что «Лукашенко и его эксперты пугают, что Россия будет оккупировать Беларусь, что есть угроза суверенитету», но назвал такие предположения безосновательными. По его мнению, участие Беларуси в Евразийском союзе и в других интеграционных проектах — «они, наоборот, усиливают белорусский суверенитет». Так, ОДКБ — это защита Белоруссии в военном плане. Суздальцев объяснил, почему Россия долго мирилась с политикой Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Эксперт предположил, что беспокойство в Минске вызывает угроза не суверенитету страны, а угроза личной власти Лукашенко, «его финансовым потокам». По мнению Болкунца, на Западе Лукашенко вовсе не ждут с распростёртыми объятиями, но ждут Белоруссию — уже с другим руководителем. В качестве преемника Лукашенко Западом рассматривается глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого Лукашенко сегодня уже «убрать не может».

«…Макей, мне кажется, на низком старте и в любой момент готов будет принять роль второго руководителя Белоруссии, это необходимо понимать. Но Макей для Белоруссии, я считаю, это будет Порошенко номер два, как это было в Украине. Это будет продолжение диктатуры, но это будет та же модель, которая случилась на Украине, — это будет Белоруссия, которая будет максимально отстраивать свою политику от Российской Федерации», — рассказал эксперт.

Что же дальше? Болкунец обрисовал несколько сценариев возможного развития событий. Первый: две страны подписывают «дорожные карты» и начинают их выполнять, соответственно население России и Белоруссии получают выгоды от сотрудничества. Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если этого не происходит, то очевидно, что субсидии для Белоруссии будут сокращаться, это будет очень серьёзно бить рикошетом по белорусской экономике, и это будет очень серьёзным вызовом и для социальной стабильности в стране, и для личной власти Александра Лукашенко», — отметил эксперт.

Второй сценарий: Минск заявляет о выходе из Союзного государства и уходит в самостоятельно плавание — такой вариант тоже рассматривается, сказал эксперт. Наконец, третий вариант — «всё остаётся так, как есть», Союзное государство вроде бы есть, но ничего существенного в нём по-прежнему не происходит.

Впрочем, продолжил Болкунец, есть и ещё один возможный сценарий — когда все экономические инструменты взаимодействия двух стран плавно перетекают в Евразийскую экономическую комиссию, в Евразийский союз, и там происходят все основные активности». Такой вариант тоже возможен, особенно если учесть тот факт, что с 1 января Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе.

«В целом я считаю, что кризис, который мы наблюдаем, связан с той системой, которая в Белоруссии сложилась, и она сегодня является тормозом не только для Белоруссии и для развития белорусской экономики, но и для Российской Федерации, для её имиджа и для её проектов дальнейших в Белоруссии», — сказал эксперт в заключение.