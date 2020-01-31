Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко

Причины возникшей сейчас напряжённости в отношениях между Минском и Москвой возникли не вдруг, а имеют давние корни. Об этом и о многом другом говорили российские эксперты в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру

Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов указал на очевидное сходство процессов, происходивших в своё время на Украине и происходящих теперь в Белоруссии, и отметил, что очень важно понять суть этих процессов.

Он также рассказал, что на пресс-конференцию приглашали семь ведущих политиков, политологов и аналитиков из Белоруссии, однако, в конечном счёте, никто из них не приехал (в ряде случаев даже пришлось сдавать купленные уже билеты). В связи с этим эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец ответил, что это не первый случай, когда «по указаниям администрации Лукашенко людям запрещают приезжать в Москву». Он также подчеркнул, что у белорусских читателей есть особый интерес к изданию Украина.ру, как и к другим ресурсам, пишущим на белорусские темы, поскольку в этой сфере в Белоруссии «есть цензура на публикацию тех или иных материалов (…), поэтому нет ничего удивительного, что белорусские граждане проявляют интерес к альтернативной информации».

Дотационное «чудо»

Миф о самодостаточности и независимости белорусской экономики, о так называемом экономическом чуде в Белоруссии очень быстро разрушается, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«В реальности мы видим, что весь этот миф, всё это экономическое чудо базировалось на дотациях со стороны Российской Федерации путём предоставления углеводородов по заниженным ценам, — сказал он. — Мы видим, что как только речь зашла о покупке этих углеводородов всего лишь по мировым ценам, не по каким-то эксклюзивно завышенным, а просто в соотвествии с уровнем (цен — Ред.) на мировом рынке, то белорусская экономика начала испытывать кризисные явления. Причем не только в экономической, но и в политической своей части». «Истерика и шантаж». Кочетков рассказал, как Лукашенко добивается уступок от России © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что нефтегазовый спор породил сильное напряжение в отношениях между Минском и Москвой, и «поставил под угрозу все интеграционные проекты, которые были созданы Россией на постсоветском пространстве с участием Белоруссии или эксклюзивно с этим государством». Так, Союзное государство России и Белоруссии не развивается, фактически оно застыло на уровне 1999 года. У Союзного государства по-прежнему нет своих институтов, нет единой валюты, нет единых органов управления, нет единого парламента, нет даже единой символики. Между Минском и Москвой по-прежнему возникают споры по различным вопросам политики и экономики, а реальная идеология в Белоруссии — националистическая в своей основе, констатировал Безпалько.

Он также подчеркнул, что из-за прекращения дотирования Москвой белорусской экономики «в Белоруссии резко активизировалась фактически враждебная по отношению к России риторика, и звучат угрозы изъятия собственности российских компаний». По мнению эксперта, «дотирование белорусского политического режима не имеет смысла в силу того, что он не идёт на те политические уступки, которые мы ждём в рамках интеграционных процессов». При этом он подчеркнул, что речь идёт именно о режиме и об элите, а не о народе Белоруссии, который, как показывает социология, вполне позитивно относится как к РФ, так и к любым формам интеграции.

Платить за династию Лукашенко?

Россия является реальным гарантом суверенитета и независимости Белоруссии, поддерживая это государство не только военным «зонтиком», но и деньгами и ресурсами, напомнил политолог, эксперт по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев.

Пари этом, по его словам, создание Союзного государства давно буксует, из Союзного договора между Россией и Белоруссией «выполнено только 10%». В частности, выполнен пункт о предоставлении социального пакета, который позволяет белорусским гражданам работать на территории РФ: на сегодняшний день в России находится от 700 тысяч до миллиона белорусов, то есть — «каждый третий трудоспособный белорус».

«И когда белорусская оппозиция заявляет: «Оставьте нас в покое, сколько вы нас мучать будете, мы тут сами, без вас»… Ребята, забирайте своих гастарбайтеров, и мы оставим вас в покое. Это, конечно, глупый разговор, потому что это две соседние страны, очень друг с другом связанные, они влияют друг на друга в любом формате, как бы там дальше не развивались события», — подчеркнул Суздальцев.

Он напомнил, что, тем не менее, проблема в отношениях Минска и Москвы «была всегда», с самого начала правления Лукашенко. Теперь же Лукашенко идёт на шестой срок, продолжил эксперт, и, судя по всему, в Минске будут искать пути внесения изменений в Конституцию через парламент, просматриваются «варианты передачи власти по наследству». Лукашенко распорядился начать переговоры с Казахстаном о закупках нефти © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Это семья Лукашенко, такая династия, которая должна этой страной дальше руководить, и мы должны оплачивать это всё, вот в чём проблема. И когда мы говорим, что мы не хотим это оплачивать, то мы очень плохие, это нехорошо, надо дальше эту семью оплачивать», — обрисовал ситуацию Суздальцев. Он добавил, что Союзное государство готовили «на балансе сил», Россия обеспечивала прикрытие западного стратегического направления, обеспечивала транзит, а Белоруссия обеспечивала доступ к российским энергоносителям и к российскому рынку — при этом «Белоруссия лидер по закрытию своего рынка от российских товаров, и это в рамках Союзного государства».

Однако этот баланс никакого отношения не имеет к интеграции, и это отсутствие интеграции стало закрываться дотациями, подчеркнул политолог. По его словам, за 20 лет общая сумма дотаций, преференций, уступок и пр. составила 133 млрд. долларов — «сумма колоссальная».

«С этим можно было бы соглашаться, если бы мы получили реального союзника, но мы не видим союзника», — сказал Суздальцев, отметив, что Лукашенко наживается даже на войне в Донбассе: «всё топливо, которое заправляется в танки ВСУ, в бронетранспортёры — это белорусское топливо, если бы этого топлива не было… то война просто не была бы».

Раз Белоруссия, как в своё время Украина, выбирает «путь в Европу» и ведёт реально антироссийскую политику, то нужно ли дотировать её, выделяя огромные деньги из бюджета? Это деньги российского налогоплательщика, и налогоплательщик когда-то спросит, на что их израсходовали, резюмировал эксперт.

Народ и элиты

Россию устроит любой вариант развития событий в сфере отношений с Минском, кроме нынешнего, устроит реальная интеграция, но устроит даже вступление Белоруссии в НАТО. Об этом сказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, Белоруссия не просто идёт по пути Украины, но в некоторых вопросах Украину даже опережает. Эксперт напомнил, что «скандалы с Лукашенко начались ещё в конце 90-х, начале нулевых, когда Лукашенко отказывался переходить на единую валюту до тех пор, пока в Минске не будет открыт собственный лукашенковский эмиссионный центр рубля — чтобы он сколько надо ему, столько рублей и печатал». И уже тогда было первое серьёзное охлаждение в отношениях.

Ищенко отметил, что большинство белорусов по-прежнему очень комплиментарно относятся к России, а что касается элит, то тут ситуация давно уже складывается по-другому. По его словам, антироссийские силы искусственно подогревали ещё с 2008 года. Пути назад у Лукашенко нет, он будет идти на Запад, считает эксперт.

«У него (у Лукашенко — Ред.) достаточно серьезно изменен государственный аппарат. Там работает большое количество сторонников евроинтеграции, — сказал он. — У него под это дело есть общественные движения. Да, они небольшие, там не так много людей, но государственный переворот в Киеве тоже произвели считанные сотни. Даже не тысячи, которые были на Майдане. Несколько сотен человек с автоматами произвели государственный переворот». Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По мнению Ищенко, даже если Лукашенко захочет вдруг сейчас изменить курс самостоятельно, то уже никто ему не позволит резко развернуться, для этого нужно менять госаппарат. Но кто кого в таком случае поменяет — большой вопрос. Придёт момент, продолжил политолог, когда Лукашенко окажется в положении Януковича: прозападным силам не нужен, а пророссийские силы не готовы его защищать. И тогда — «попросят на выход или просто прихлопнут в резиденции».

Закат эпохи



Наблюдается постепенный и длительный процесс, который можно считать закатом эпохи Александра Лукашенко, и все его действия и заявления последних месяцев свидетельствуют о том, что он сам это чувствует и прекрасно понимает, отметил Дмитрий Болкунец.

«Александр Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство, высшее руководство России, и получать за это деньги. Меня даже западные дипломаты спрашивали, как это вообще возможно? Это очень интересный феномен», — рассказал эксперт. Он напомнил, что в последнее время Лукашенко шантажирует Москву тем, что не будет покупать подорожавшую российскую нефть, но при этом покупает её ещё дороже в Норвегии — это может привести к серьёзным проблемам в белорусской экономике, и это ощутят все жители страны.

По мнению Болкунца, при этом лидер Белоруссии в нефтяном споре блефует — пытается доказать свою самостоятельность, не имея для этого никаких ресурсов. Кроме того, продолжил эксперт, «Лукашенко является недоговороспособным политиком, и об этом свидетельствует его деятельность на протяжении последних 20 лет». В частности, до сих пор на 90% не выполнены пункты и положения Союзного договора. При этом подготовленные «дорожные карты», подписание которых ожидалось в декабре 2019 года, не состоялось… Эксперт рассказал, кто именно из окружения Лукашенко манипулирует им и подставляет его © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Болкунец подчеркнул, что такая ситуация длится давно и — уже всем надоела, «люди хотят конкретных результатов». А если Минск не готов дальше идти по пути углубления интеграции, то пусть там чётко скажут, что Белоруссия выходит из состава Союзного государства.

По мнению эксперта, в 2020 году будет переломный момент в отношениях Минска и Москвы. Лукашенко начинает предвыборную кампанию на антироссийской риторике, и поэтому надо дать ему самостоятельно провести президентскую кампанию, «прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства». А после выборов — «продолжить диалог либо с ним, либо с тем, кто придёт ему на смену».

России необходимо вести диалог не только с представителями власти, но и с экспертным сообществом, стараться через различные каналы информации объективную информацию о том, что происходит и в Белоруссии, и в России, поскольку сейчас у населения Белорусии формируется достаточно негативный образ России, отметил Болкунец.

О недостаточно эффективном применении Москвой «мягкой силы» говорил и политический аналитик Кирилл Аверьянов-Минский.

По его словам, уже с начала 2000-х в Белоруссии начала формироваться и навязываться населению антирусская идентичность, и это — государственная политика. Какая же тут возможна реальная интеграция? России необходимо приложить определённые усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить. А пока, продолжил эксперт, Белоруссия пытается «отстраиваться от России… за счёт России».