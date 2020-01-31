Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов указал на очевидное сходство процессов, происходивших в своё время на Украине и происходящих теперь в Белоруссии, и отметил, что очень важно понять суть этих процессов.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

Он также рассказал, что на пресс-конференцию приглашали семь ведущих политиков, политологов и аналитиков из Белоруссии, однако, в конечном счёте, никто из них не приехал (в ряде случаев даже пришлось сдавать купленные уже билеты). В связи с этим эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец ответил, что это не первый случай, когда «по указаниям администрации Лукашенко людям запрещают приезжать в Москву». Он также подчеркнул, что у белорусских читателей есть особый интерес к изданию Украина.ру, как и к другим ресурсам, пишущим на белорусские темы, поскольку в этой сфере в Белоруссии «есть цензура на публикацию тех или иных материалов (…), поэтому нет ничего удивительного, что белорусские граждане проявляют интерес к альтернативной информации».

Дотационное «чудо»

Миф о самодостаточности и независимости белорусской экономики, о так называемом экономическом чуде в Белоруссии очень быстро разрушается, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

«В реальности мы видим, что весь этот миф, всё это экономическое чудо базировалось на дотациях со стороны Российской Федерации путём предоставления углеводородов по заниженным ценам, — сказал он. — Мы видим, что как только речь зашла о покупке этих углеводородов всего лишь по мировым ценам, не по каким-то эксклюзивно завышенным, а просто в соотвествии с уровнем (цен — Ред.) на мировом рынке, то белорусская экономика начала испытывать кризисные явления. Причем не только в экономической, но и в политической своей части».

«Истерика и шантаж». Кочетков рассказал, как Лукашенко добивается уступок от России
«Истерика и шантаж». Кочетков рассказал, как Лукашенко добивается уступок от России
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что нефтегазовый спор породил сильное напряжение в отношениях между Минском и Москвой, и «поставил под угрозу все интеграционные проекты, которые были созданы Россией на постсоветском пространстве с участием Белоруссии или эксклюзивно с этим государством». Так, Союзное государство России и Белоруссии не развивается, фактически оно застыло на уровне 1999 года. У Союзного государства по-прежнему нет своих институтов, нет единой валюты, нет единых органов управления, нет единого парламента, нет даже единой символики. Между Минском и Москвой по-прежнему возникают споры по различным вопросам политики и экономики, а реальная идеология в Белоруссии — националистическая в своей основе, констатировал Безпалько.

Он также подчеркнул, что из-за прекращения дотирования Москвой белорусской экономики «в Белоруссии резко активизировалась фактически враждебная по отношению к России риторика, и звучат угрозы изъятия собственности российских компаний». По мнению эксперта, «дотирование белорусского политического режима не имеет смысла в силу того, что он не идёт на те политические уступки, которые мы ждём в рамках интеграционных процессов». При этом он подчеркнул, что речь идёт именно о режиме и об элите, а не о народе Белоруссии, который, как показывает социология, вполне позитивно относится как к РФ, так и к любым формам интеграции.

Платить за династию Лукашенко?

Россия является реальным гарантом суверенитета и независимости Белоруссии, поддерживая это государство не только военным «зонтиком», но и деньгами и ресурсами, напомнил политолог, эксперт по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

Пари этом, по его словам, создание Союзного государства давно буксует, из Союзного договора между Россией и Белоруссией «выполнено только 10%». В частности, выполнен пункт о предоставлении социального пакета, который позволяет белорусским гражданам работать на территории РФ: на сегодняшний день в России находится от 700 тысяч до миллиона белорусов, то есть — «каждый третий трудоспособный белорус».

«И когда белорусская оппозиция заявляет: «Оставьте нас в покое, сколько вы нас мучать будете, мы тут сами, без вас»… Ребята, забирайте своих гастарбайтеров, и мы оставим вас в покое. Это, конечно, глупый разговор, потому что это две соседние страны, очень друг с другом связанные, они влияют друг на друга в любом формате, как бы там дальше не развивались события», — подчеркнул Суздальцев.

Он напомнил, что, тем не менее, проблема в отношениях Минска и Москвы «была всегда», с самого начала правления Лукашенко. Теперь же Лукашенко идёт на шестой срок, продолжил эксперт, и, судя по всему, в Минске будут искать пути внесения изменений в Конституцию через парламент, просматриваются «варианты передачи власти по наследству».

Лукашенко распорядился начать переговоры с Казахстаном о закупках нефти
Лукашенко распорядился начать переговоры с Казахстаном о закупках нефти
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Это семья Лукашенко, такая династия, которая должна этой страной дальше руководить, и мы должны оплачивать это всё, вот в чём проблема. И когда мы говорим, что мы не хотим это оплачивать, то мы очень плохие, это нехорошо, надо дальше эту семью оплачивать», — обрисовал ситуацию Суздальцев. Он добавил, что Союзное государство готовили «на балансе сил», Россия обеспечивала прикрытие западного стратегического направления, обеспечивала транзит, а Белоруссия обеспечивала доступ к российским энергоносителям и к российскому рынку — при этом «Белоруссия лидер по закрытию своего рынка от российских товаров, и это в рамках Союзного государства».

Однако этот баланс никакого отношения не имеет к интеграции, и это отсутствие интеграции стало закрываться дотациями, подчеркнул политолог. По его словам, за 20 лет общая сумма дотаций, преференций, уступок и пр. составила 133 млрд. долларов — «сумма колоссальная».

«С этим можно было бы соглашаться, если бы мы получили реального союзника, но мы не видим союзника», — сказал Суздальцев, отметив, что Лукашенко наживается даже на войне в Донбассе: «всё топливо, которое заправляется в танки ВСУ, в бронетранспортёры — это белорусское топливо, если бы этого топлива не было… то война просто не была бы».

Раз Белоруссия, как в своё время Украина, выбирает «путь в Европу» и ведёт реально антироссийскую политику, то нужно ли дотировать её, выделяя огромные деньги из бюджета? Это деньги российского налогоплательщика, и налогоплательщик когда-то спросит, на что их израсходовали, резюмировал эксперт.

Народ и элиты

Россию устроит любой вариант развития событий в сфере отношений с Минском, кроме нынешнего, устроит реальная интеграция, но устроит даже вступление Белоруссии в НАТО. Об этом сказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, Белоруссия не просто идёт по пути Украины, но в некоторых вопросах Украину даже опережает. Эксперт напомнил, что «скандалы с Лукашенко начались ещё в конце 90-х, начале нулевых, когда Лукашенко отказывался переходить на единую валюту до тех пор, пока в Минске не будет открыт собственный лукашенковский эмиссионный центр рубля — чтобы он сколько надо ему, столько рублей и печатал». И уже тогда было первое серьёзное охлаждение в отношениях.

Ищенко отметил, что большинство белорусов по-прежнему очень комплиментарно относятся к России, а что касается элит, то тут ситуация давно уже складывается по-другому. По его словам, антироссийские силы искусственно подогревали ещё с 2008 года. Пути назад у Лукашенко нет, он будет идти на Запад, считает эксперт.

«У него (у Лукашенко — Ред.) достаточно серьезно изменен государственный аппарат. Там работает большое количество сторонников евроинтеграции, — сказал он. — У него под это дело есть общественные движения. Да, они небольшие, там не так много людей, но государственный переворот в Киеве тоже произвели считанные сотни. Даже не тысячи, которые были на Майдане. Несколько сотен человек с автоматами произвели государственный переворот».

Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год
Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По мнению Ищенко, даже если Лукашенко захочет вдруг сейчас изменить курс самостоятельно, то уже никто ему не позволит резко развернуться, для этого нужно менять госаппарат. Но кто кого в таком случае поменяет — большой вопрос. Придёт момент, продолжил политолог, когда Лукашенко окажется в положении Януковича: прозападным силам не нужен, а пророссийские силы не готовы его защищать. И тогда — «попросят на выход или просто прихлопнут в резиденции».

Закат эпохи 

Наблюдается постепенный и длительный процесс, который можно считать закатом эпохи Александра Лукашенко, и все его действия и заявления последних месяцев свидетельствуют о том, что он сам это чувствует и прекрасно понимает, отметил Дмитрий Болкунец.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

«Александр Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство, высшее руководство России, и получать за это деньги. Меня даже западные дипломаты спрашивали, как это вообще возможно? Это очень интересный феномен», — рассказал эксперт. Он напомнил, что в последнее время Лукашенко шантажирует Москву тем, что не будет покупать подорожавшую российскую нефть, но при этом покупает её ещё дороже в Норвегии — это может привести к серьёзным проблемам в белорусской экономике, и это ощутят все жители страны.

По мнению Болкунца, при этом лидер Белоруссии в нефтяном споре блефует — пытается доказать свою самостоятельность, не имея для этого никаких ресурсов. Кроме того, продолжил эксперт, «Лукашенко является недоговороспособным политиком, и об этом свидетельствует его деятельность на протяжении последних 20 лет». В частности, до сих пор на 90% не выполнены пункты и положения Союзного договора. При этом подготовленные «дорожные карты», подписание которых ожидалось в декабре 2019 года, не состоялось…

Эксперт рассказал, кто именно из окружения Лукашенко манипулирует им и подставляет его
Эксперт рассказал, кто именно из окружения Лукашенко манипулирует им и подставляет его
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Болкунец подчеркнул, что такая ситуация длится давно и — уже всем надоела, «люди хотят конкретных результатов». А если Минск не готов дальше идти по пути углубления интеграции, то пусть там чётко скажут, что Белоруссия выходит из состава Союзного государства.

По мнению эксперта, в 2020 году будет переломный момент в отношениях Минска и Москвы. Лукашенко начинает предвыборную кампанию на антироссийской риторике, и поэтому надо дать ему самостоятельно провести президентскую кампанию, «прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства». А после выборов — «продолжить диалог либо с ним, либо с тем, кто придёт ему на смену».

России необходимо вести диалог не только с представителями власти, но и с экспертным сообществом, стараться через различные каналы информации объективную информацию о том, что происходит и в Белоруссии, и в России, поскольку сейчас у населения Белорусии формируется достаточно негативный образ России, отметил Болкунец.

О недостаточно эффективном применении Москвой «мягкой силы» говорил и политический аналитик Кирилл Аверьянов-Минский.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, уже с начала 2000-х в Белоруссии начала формироваться и навязываться населению антирусская идентичность, и это — государственная политика. Какая же тут возможна реальная интеграция? России необходимо приложить определённые усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить. А пока, продолжил эксперт, Белоруссия пытается «отстраиваться от России… за счёт России».