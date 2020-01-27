Как скандальный нардеп делил город-миллионник с криминальными авторитетами и какое отношение к этому имеет орденоносец «за томос» Александр Петровский

В истории с дракой в ресторане "Moккo" в центре Киева между Ильей Кивой и Михаилом Майманом интересно даже не то, что первый — нынешний нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», а в прошлом руководитель политического крыла «Правого сектора» в восточных областях, командир батальона «Полтавщина» в АТО и советник министра внутренних дел. Интересны сопровождающие конфликт детали.

«Ровно в районе метра от нас сидел Кива, спиной ко мне, он меня не видел… Илья сидел общался со своими «братьями», друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались криминальные авторитеты Днепропетровска и других областей. Я встал, мы стали выходить, потому что все знают, как Илья громко разговаривает. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: «Я все вопросы решу, Арсен (Аваков. — Авт.) у меня на телефоне». Это я просто сидел рядом, слышал», — рассказал Майман в эфире телеканала «НАШ».

Чисто теоретически Майман это мог и выдумать, но зачем? Кива давно не советник Авакова, криминальные авторитеты в основном давно превратились в бизнесменов («авторитетных», как принято писать в прессе), к скандальному облику нынешнего нардепа это мало что добавит, да и в конфликте это упомянуто вскользь.

В пользу того, что это может оказаться не выдумкой, косвенно говорит вот какой момент.

Не далее как 21 января украинский журнал «Фокус» (издание весьма солидное) опубликовал большую статью о начавшейся уже в преддверии местных выборов 2020 года борьбе в городах-миллионниках. Среди прочего речь там идет и про Днепр (который Майман по старой памяти именует Днепропетровском, хотя город переименован еще в 2016 году): «В Днепре набирает обороты «Рух опору капітуляції». Примечательно, что это движение нападает как на Филатова, так и на Коломойского, а руководит его акциями экс-нардеп Андрей Денисенко. Раньше Денисенко считали человеком, близким к Коломойскому, затем — сблизившимся с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым. Но сейчас политик якобы отошёл от обеих групп влияния, а лозунги «Руху опору капітуляції» с каждым днём становятся всё радикальнее…

По мнению инсайдеров "Фокуса", за митигующими стоит бизнесмен Александр Петровский (в прошлом Нареклишвили), известный в криминальных кругах Днепра авторитет. «Бывший заместитель Игоря Коломойского Святослав Олейник продал Александру Нареклишвили с огромными долгами дорожно-строительную компанию УПС», — говорит наш собеседник в Днепре. — И теперь бюджетный пирог города пытаются перераспределить в интересах этой УПС», — утверждает "Фокус".

То есть, масштабный передел в Днепре с участием крупных ОПГ действительно начался. Дело чести генпрокурора Рябошапки. На Херсонщине задержаны подозреваемые в убийстве Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

Какую позицию здесь занимает Кива и в пользу кого он вел переговоры?

Денисенко в 2014 году выступал как заместитель главы «Правого сектора»*, хотя возник на этом посту по сути из ниоткуда, уже после победы Евромайдана и аккурат после переезда штаб-квартиры движения в Днепр. То есть, он действительно был приставлен к Ярошу тогдашним днепропетровским губернатором Игорем Коломойским, а потом ушел из «Правого сектора» в созданную Коломойским с заместителями партию «УКРОП».

Хотя и Кива, и Денисенко в прошлом оба состояли в организации Яроша, они отнюдь не друзья и даже не нейтрально настроены друг к другу. Например, 18 июля 2018 года Кива выступил на митинге, проведенном перед Днепропетровским областным советом работниками комбината «ДнепроАзот», в ходе которого, как писало интернет-издание «Днепр.Главное», «Кива потребовал «выкинуть», по его словам, коррумпированного нардепа Андрея Денисенко с Аульской хлорпереливной станции». Требование о расторжении аренды станции, правда, без упоминания фамилии Денисенко, было внесено и в резолюцию митинга.

Да и Петровский явно не друг Киве, принадлежащему к окружению Авакова. Можно вспомнить хотя бы нашумевшую пресс-конференцию 11 марта 2019 года в пресс-центре информагентства «Интерфакс-Украина», на которой первый командир полка «Азов», вождь партии «Национальный корпус» и на тот момент внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявил в том числе следующее: «Мне бы хотелось очень коротко дать инсайдерскую, скажем так, информацию по репрессиям, которые Порошенко готовит по отношению ко всем, кто организовывал и поддерживал акцию «Свинарчуков за решетку»… Они также готовят физические нападения и всерьез говорят о физическом устранении лидеров («азовского». — Авт.) движения. Я назову конкретные имена и прозвища… Заказчиком этой истории выступает Порошенко, исполнителем выступает Виктор Юнусович Короненко, прозвище Латыш, сотрудник (заместитель председателя. — Авт.) СБУ… Он через такого Илью, по прозвищу Кочевник, осуществляет связи с порошенковским криминалитетом — Аликами, Нариками, Эмилями — криминалитетом Днепропетровской области… Будут даны согласования на криминал, на уничтожение или физическое давление на руководителей («азовского». — Авт.) движения. Орденоносец Порошенко Нарик будет давать своих бойцов на эту историю».

Билецкий — еще одна креатура Авакова, несколько лет назад Кива высказывал ему респект.

«У нас все знают, что полк «Азов» — полк, борющийся за чистоту украинской нации. Достаточно патриотические, честные, сильные молодые люди, — заявил 1 февраля 2016 года Кива, тогда возглавлявший департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции, в эфире телеканала Hromadske. — И с Билецким мы обговорили возможность формирования групп, которые будут заниматься очищением наших улиц от наркодилеров. Будем использовать любой способ для уничтожения наркопреступников».

Иначе говоря, скорее всего, Кива с Аваковым и Петровский играют по разные стороны. И было бы совсем неудивительно, если бы при переделе влияния и собственности в городе-миллионнике министр внутренних дел, стремительно наращивающий сейчас свое влияние, остался бы в стороне. Ведь не секрет, что силовики не только сажают, но и курируют «своих» преступных авторитетов, помогая тем в усилении своего влияния.

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