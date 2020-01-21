После того как аудиозаписи с критическими высказываниями премьер-министра Украины Алексея Гончарука в адрес президента Владимира Зеленского были обнародованы, правящая президентская партия «Слуга народа» решила провести пробное голосование за отставку начальника Кабмина. Голосов было очень мало - где-то до 30 из 254

В свою очередь, Гончарук написал заявление об уходе по собственному желанию на имя Зеленского. Хотя изначально было ясно, что президент не сможет отправить это правительство в отставку.

Закон обойти можно, но пока не нужно

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник так объяснил, почему поступок Гончарука гарантированно не мог закончиться отставкой: «Во-первых, потому, что президент никоим образом не принимает участие в отставке Кабмина путем подачи заявления от премьер-министра, так как юридически и политически эта процедура — исключительно решение премьера и парламента. Во-вторых, именно президент предложил это правительство и всех его министров парламенту. И на заседании фракции «Слуги народа» взял всю ответственность за состав Кабмина на себя».

Более того, по закону о Кабинете министров и по Конституции у правительства есть иммунитет от недоверия длиною в год. Но правительство Арсения Яценюка в 2017 году убирали в таких же условиях через отзыв решения Верховной Рады об утверждении программы деятельности правительства. То есть законодательство всегда можно обойти. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Отставка Гончарука автоматически означала бы поражение самого Зеленского, признание им кадровых ошибок при назначении Кабмина. Да и правительство пока что пользуется поддержкой Международного валютного фонда (МВФ), именно оно совершило прорыв в вопросе снятия моратория на продажу сельхозземель, ну и тема приватизации волнует международного кредитора. А в случае ухода премьера и руководителей ведомств Зеленскому было бы сложно сформировать новое правительство, в процесс включились бы не только депутаты, а и куда больше игроков, чем раньше. Это означало бы возникновение конфликтных ситуаций.

Сроки завершения тихой трансформации

По словам Бортника, Гончарук предвидел все эти моменты и обратился к президенту в попытке им прикрыться. Ему это удалось. Глава государства, так сказать, «отмазал» премьера и устроил тому показательную выволочку, попытавшись таким образом отдалиться от антирейтинга Гончарука, которого, утверждает эксперт, сторонники Зеленского недолюбливают.

Если четыре месяца правительство и президент сотрудничали на джентльменских условиях и последний не вмешивался в работу Кабмина, то сейчас он вмешался и начал процесс мягкого переформатирования правительства без отставки Гончарука.

Зеленский потребовал решить вопрос неоправданно больших зарплат министров и убрать неэффективных руководителей, хотя эти вопросы вне его компетенций. Уже известно, что должна уйти глава министерства развития громад и территорий Алена Бабак.

«Говорят, шатается кресло под министрами здравоохранения, культуры, юстиции, экономики, сельского хозяйства, по делам ветеранов. Приблизительно треть начальников могут поменяться этой зимой или весной. Кроме того, Зеленский велел разделить Минэкономики и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодежи и спорта, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Их объединение оказалось неэффективным. Разделение может коснуться и других ведомств. Начата коренная кадровая и структурная трансформация», — отметил эксперт.

Он, однако, считает: история с Гончаруком не окончена, вопрос его отстранения от дел перенесен на осень-зиму этого года. Просто пока Зеленский вынужден не трогать премьера, поскольку это отразится негативно на нем самом.

Классика медиакиллерства

Директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко убежден, что Гончарук не способен ни мыслить стратегически, ни принимать стратегические решения и выдумывать хитроумные комбинации. Эксперт сделал такой вывод, прослушав секретные разговоры премьера с представителями финансового блока Кабмина и главой Нацбанка.

Правда, надо понимать, что те 30 человек из «Слуги народа», что хотели отставки премьера, — это делегаты олигарха Игоря Коломойского вкупе с дружественной группой другого центра влияния.

«Их доля в дерибане Украине оказалась меньше, чем они предполагали. Именно поэтому мы видим информационный накат на правительство и интриги, направленные на дискредитацию отдельных фигур. Это классические подковерные, чернушные игры из разряда медиакиллерства. Гончарука отправили в отставку в медийном, репутационном плане — просто убили», — видит политаналитик. Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

По его мнению, после выброса в эфир скандальных аудиофайлов с премьером вряд ли кто-то будет иметь серьезные дела в будущем. Он потерял статус перспективного политика и государственного деятеля. Никто не захочет вкладывать деньги в его политические проекты «просто потому, что он глупый и смешной», считает Белашко.

Политолог напомнил, что недобросовестность Гончарука проявилась в курьезе с подачей заявления об уходе. По идее, виновник острой ситуации должен был направить заявление в Раду, а не президенту. Так как де-юре именно парламент принимает решение об отставке председателя правительства. Но Гончарук нарушил все процедуры, а заява в ВР так и не поступила. Тем временем Зеленский «помиловал» Гончарука.

Что будет с родиной и с нами

В то же время, заметил Белашко, президент «изобразил из себя самодержца и взял за шкирку «самокатчика», изображавшего реформатора, и объяснил, как нужно служить народу». Значит, сыграл на публику, своего сериального персонажа — президента Голобородько. А между тем подвластные премьеру политические персоны строят против него и друг друга козни, ведя тайную прослушку. А Зеленского предают даже те, «кто без него — никто, кто без него были бы активистами на общественных началах».

«Их патроны — это другие люди. Зеленский же торгует лицом, у него нет своей команды и, получив карт-бланш от населения Украины, он его отдал шулерам. А они выставили на него номинал козырной шестерки. Последствия этого — дальнейшая демодернизация, культурная, политическая, управленческая деградация страны. Как следствие — деградация промышленная, инфраструктурная, транспортная, образовательная и медицинская», — резюмировал эксперт.