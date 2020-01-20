Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании

Почему государственный герб Украины был включен британскими борцами с терроризмом в список праворадикальной символики?

«Размещение трезубца (Tryzub), конституционного национального символа и герба Украины, в Руководстве по экстремизму, подготовленном (действующей против террористов. — Авт.) полицией для британских учителей и медицинского персонала, не подлежит сомнению. Этому нет приемлемого объяснения. Мы требуем, чтобы трезубец был удален из Руководства с официальными извинениями», — говорится в заявлении, опубликованном 19 января посольством Украины в Соединенном Королевстве на его официальной странице в Twitter.

Упомянутое Руководство, опубликованное 17 января газетой The Guardian, датировано прямо на колонтитуле июнем 2019-го. Этот документ был разослан Национальной сетью по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism Policing National Operations Centre, CTPNOC) работникам школ, медицинских учреждений и советам по защите детей Юго-Востока Англии для помощи в визуальном выявлении признаков экстремизма.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 января 2020 г.

​Подобное намерение использовать государственных служащих для масштабной слежки за гражданами вызвало критику правозащитников. В свою очередь возмущение журналистов леволиберальной британской газеты вызвало то, что в Руководство рядом с символикой известных неонацистских (и в том числе террористических) организаций оказалась внесена символика «Гринписа» и организации «Люди за этичное обращение с животными» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA)! Стоит отметить, что к последней, созданной в 1980 году, относят себя сотни тысяч человек по всему миру. Президент, националисты и Холокост: три варианта Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Перейдем непосредственно к упомянутому Руководству. Оно достаточно краткое (всего 5 страниц) и разбито на три раздела — «Ультраправые знаки и символы суицида» (Right Wing Signs & Symbols Aids), «Ультралевые знаки и символы суицида» (Left Wing Signs & Symbols Aids) и «Знаки борцов за права животных и экологию и символы суицида» (Animal Rights and the Enviromental Signs & Symbols Aids).

Кстати, что касается неонацистов, то на второй странице Руководства в разделе «Группы сторонников белого превосходства» (White Supremacist Group), как на западном академическом языке называют борцов за господство белой расы и гитлеристов, наряду с британскими неонацистами из Blood and Honour* и Combat 18* и еще целым рядом организаций подобного толка из многих стран присутствует и символика полка Нацгвардии «Азов» (Azov Battalion), но этот момент посольство Украины не возмутил.

Возмутившая же посольство Украины символика находится на второй странице, в первом из упомянутых разделов, в главе «Татуировки» (Tattoos), она самая последняя в нем и называется «Украинский трезубец» (Ukrainian Tryzub).

Конечно, посольству Украины обидно, что татуировка с государственным гербом его страны размещена в том же разделе, что и — цитирую названия других — «Свастика» (Swastika), «Символика НСДАП» (Nazi Party Symbol), «Гитлер / Различные нацистские» (Hitler / Various Nazi), «Моя честь зовется верность» (Meine Ehre heißt Treue), «Орел и СС» (Eagle & SS), «Циклон Б» (Zyklon B), «Эрвин Роммель» (Erwin Rommel) и т.д.

Стоит отметить, что описание этой татуировки выбивается из общего ряда, где в скобках идет буквальный перевод на английский язык. В данном случае в скобках написано лишь Nationalist, то есть «националист», подразумевая, видимо, что такую набил бы только националист (может, даже какой-то конкретный?). Подобный подход наблюдается еще в одном случае, с также находящейся в конце списка татуировкой Solderweb, где в скобках написано «Означает отбытый срок в тюрьме» (Denotes prison time served).

Видимо, составленный ранее список символики радикальных организаций и просто неонацистских татуировок не так давно дополнялся, причем новые татуировки были просто механически добавлены с иным стилем описания. Например, в конце списка стоит также татуировка с лаконичным описанием «Изображение викинга» (Viking Imagery) вообще без пояснений, почему она внесена в данный реестр.

Логика-то в принципе понятна — многие западно- (впрочем, и восточно-) европейские ультраправые набивают себе изображение викинга, символизируя этим кто связь с «нордическим Севером», кто с воинской агрессией средневековых норманнов. То же применимо и к татуировке с трезубцем — понятно, что не всякий, набивший ее, является праворадикалом, но факт, что очень многие украинские праворадикалы ее набивают.

На той же второй странице документа ряд изображений, в том числе татуировок (например, та же татуировка с изображением головы викинга), отмечены звездочкой, отсылающей к текстовому примечанию: «Пожалуйста, обратите внимание, что не все из символов в этом документе являются опознавательным знаком терроризма и должны рассматриваться в контексте. Некоторые религиозные, исторические и мифологические символы адаптируются (в своих целях. — Авт.) группами, попадающими в сферу интересов CTPNOC. Например, многие изображенные языческие символы регулярно вызывают предупреждение законопослушных символов языческого сообщества».

Уберут ли государственный символ Украины из практического британского руководства по выявлению экстремистов — сложный вопрос. Польшу, например, не возмутило то, что ее герб присутствует на внесенной в список «Группы сторонников белого превосходства» символике объединения «Польские хулиганы» (очевидно, речь идет об активно действовавшем в середине 2010-х годов в британской столице и ее окрестностях объединении Zjednoczeni Emigranci Londyn).

* Организации запрещены Верховным судом РФ.