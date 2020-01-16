В среду, 15 января, в очередной скандал попал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В интернете появилась аудиозапись совещания, на котором он вместе с рядом высших чиновников обсуждает ситуацию в экономике и то, как подать её президенту Зеленскому

Запись оказалась месячной давности. В совещании тогда участвовали премьер, министр финансов Оксана Маркарова, глава Национального банка Яков Смолий, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и еще несколько человек.

В ходе разговора Гончарук признаёт, что он профан в экономике, а у Зеленского в голове «туман» по экономическим вопросам.

Фразы премьера вызвали яркую реакцию в украинском обществе, зазвучали голоса с требованиями отставки Гончарука.

В свою очередь глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию», а в целом Гончарук уважает президента Зеленского.

Уже в четверг, 16 января, после публикации очередной порции аудиозаписей Гончарука и компании, ситуацию прокомментировал первый замглавы фракции в Верховной Раде Украины Александр Корниенко. Он сообщил, что всего существует 14 фрагментов записи разговора премьера с финансовым блоком правительства и НБУ, а также что нужно провести проверку записей на предмет их подлинности.

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Украинские политические эксперты рассказали Украине.ру, насколько реальна отставка Гончарука, кому выгодно было публиковать прослушку и кто может занять кресло главы правительства.

Низкий уровень компетентности правительства и битва окружения за уши Зеленского

Отставка премьера пока маловероятна, уверен директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Причина в том, что во фракции сторонников отставки Гончарука приблизительно 30-50 человек, то есть они составляют в лучшем случае 10-20%.

«Я думаю, что эти пленки больше дискредитируют правительство в глазах общества, там показан низкий уровень компетентности. И могут создать дополнительное недоверие между правительством и президентом, потому что все совещание правительства посвящено тому, как обмануть президента, что ему рассказывать, чтобы он поверил в правительственные успехи.

Более того, о самом президенте там не всегда звучали комплиментарные высказывания о том, что у него туман в голове и пустота в голове», — пояснил эксперт, добавив, что это может осложнить отношения между правительством и президентом.

В целом же Зеленский будет больше ориентироваться на практические результаты работы правительства, о которых спрашивать пока что рановато, уверен Бортник.

Скандал с Гончаруком — результат борьбы групп влияния вокруг Зеленского за доступ к первому лицу, считает политический эксперт Кирилл Молчанов: это борьба между условной группой Коломойского, «95 квартала» и западного лобби.

«Записи "разговора Гончарука" – материал для СБУ» — Корниенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк — прогнозирует политолог.

Главный вопрос — когда сменят премьера

У Гончарука до октября 2020 года есть иммунитет. Но это не исключает других форм отставки: возможна также его самоотставка, когда он пишет заявление и по согласованию с президентом и Верховной Радой просто уходит в отставку, поясняет политолог Алексей Якубин.

По его мнению, эта история — еще одна проблема этого Кабинета министров.

«Гончарук, во-первых, даже не пришел вчера, не объяснил депутатам Рады ничего о скандале с зарплатами, что произошло до этой истории, — это, мне кажется, показатель дискоммуникации между Гончаруком как премьером и Верховной Радой. Видно, что даже депутаты однопартийного большинства не могут повлиять на «свой» Кабинет министров.

Я уже не говорю о том, как Гончарук себя ведет по отношению к ряду законопроектов, который Кабмин подает, как он пытается ломать Раду, пытается в нарушение регламента протаскивать свои инициативы, влиять на спикера Разумкова, который от него отбивается и возвращает к нормам регламента. Это показатель того, что Кабинет министров во многом утратил нормальную коммуникацию со значительной частью парламентариев», — рассказал эксперт.

Если говорить о предполагаемой ротации в Кабмине, то вопрос даже не в том, будет ли она, а в том, когда она будет, уверен Якубин. К этому уже всё идет, добавляет он.

«Может быть, это будет ближе к концу отопительного сезона. Тут еще все будет зависеть от скандалов, которые, возможно, дальше будут сопровождать деятельность Кабинета министров. Потому что начало года с этими скандальными зарплатами и премиями действительно вызвало такой, скажем, моральный протест», — отметил политолог.

В этих записях, продолжает Якубин, Гончарук подтверждает, что у него нет стратегии, нет видения, что он пытается придумать какую-то историю, которую может рассказать президенту.

«Это страшно». Филатов объяснил, почему его испугали «записи Гончарука» © dnepr.com — сказал эксперт.

Почему прослушка появилась именно сейчас

Сейчас — по-своему рубиконный период для правительства, считает Руслан Бортник: курс валют, приватизация, земельная реформа и судьба Приватбанка на кону.

«То есть правительство, условно говоря, стоит на берегу, и это попытка столкнуть его с этого берега», — отметил эксперт.

Зеленскому отставка Гончарука невыгодна, потому что он еще не впитал в себя весь негатив, говорит Кирилл Молчанов. Непопулярные вещи вроде рынка земли, децентрализации, приватизации или трудового кодекса еще не приняты.

«Гончарука будут пытаться максимально использовать в качестве громоотвода, он спокойно досидит до сентября, пока у него парламентский иммунитет не закончится. Зеленскому будет полезно отправить его в отставку лишь тогда, когда надо будет отправить кого-то на съедение народу.

А пока что позиции Гончарука достаточно прочные: газовый контракт есть, национальная валюта стабильна, кризисных явлений в экономике не наблюдается. Этот скандал для него ничем не закончится», — уверен политолог.

В этом скандале мы видим, что есть заинтересованные игроки, которые хотели бы смены Кабинета министров, даже внутри однопартийного большинства («Слуги народа»), говорит Алексей Якубин.

«Достаточно заметна в этом плане критика так называемой группы Дубинского. Оппозиционные партии в принципе критикуют Кабмин, там может быть давление Бойко по аграрной реформе и других. То есть, по моему мнению, ситуация с появлением записей говорит о внутренней борьбе, внутри самой власти.

Мы опять-таки видим, что Гончарук напрямую не отрицает то, что записи настоящие. Но записал кто-то из своих. То есть это показатель «высоких отношений» сыгранности команды», — сообщил эксперт.

Есть ли у Зеленского кадры на замену Гончаруку

Скачко о Мишустине и Гончаруке: «Вот вам и вся разница между Украиной и Россией» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В свою очередь Кирилл Молчанов считает, что как таковых кандидатов на замену нет: «на пост премьера должен претендовать кто-то определенный, согласованный со всеми группами влияния в окружении Зеленского, пока такого не просматривается».

«Это будет политическое решение. Скорее всего, его сменит такой же серый человек, без явных политических амбиций, который будет в тени президента, не будет составлять ему конкуренцию и будет исполнять чисто технические функции», — спрогнозировал политолог.

Алексей Якубин прогнозирует, что у Зеленского, скорее всего, будут делать ротацию и министров, и премьера.

«Если говорить о кандидатурах, то они обсуждаются. Мы видели, что было обсуждение кандидатуры, например, Арсена Авакова, было обсуждение кандидатуры Валерия Хорошковского. Думаю, что могут быть еще кандидатуры внутри самого однопартийного большинства.

С одной стороны, да, у Зеленского небольшая скамья запасных, но с другой — Гончарук начинает превращаться в негативный актив для власти. А Зеленский ничего Гончаруку не должен, скорее наоборот, Гончарук должен Зеленскому за свое попадание на вершину исполнительной власти.

Зеленскому важно сохранить рейтинг доверия: у него было падение осенью с 73% до 50%, потом подъем до 63% после встречи в «нормандском формате». И если Гончарук принесет ему негативный актив, то Зеленский, скорее всего, будет думать о ротации. Глобального кадрового голода на должность премьер-министра, мне кажется, нет», — подытожил Якубин.