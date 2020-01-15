Украинский институт национальной памяти потребовал от местных властей демонтировать памятник советской эпохи, который расположен в Каховке и по праву считается символом этого города. Речь идет о монументах «Легендарной тачанке» и «Девушке в шинели». Пользователи соцсетей выступили резко против замаскированного под декоммунизацию акта вандализма

Очевидно, что смена руководителя Института национальной памяти нисколько не повлияла на его разрушительную политику. Примечательно, что сами местные власти Каховки тоже оказались не в восторге от сомнительной чести выступить орудием безумных декоммунизаторов и наследников одиозного Вятровича.

Так, мэр Каховки Андрей Дьяченко на своей странице в Facebook сокрушается:

«Неутешительные новости. На днях исполком Каховского городского совета получил письмо с жестким требованием снести «Легендарную тачанку». Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» и подлежит немедленной декоммунизации».

Градоначальнику Каховки не позавидуешь, ему в ближайшее время предстоит оказаться в эпицентре новой националистической истерии. Как сообщают СМИ, националисты уже готовят десант на Херсонщину, чтобы рассказать местному «несознательному» начальству, «как надо Украину любить». И хотя Дьяченко еще хорохорится, заявляя, что «большинство каховчан восстанут против сноса "Тачанки", а он сам как городской голова будет бороться за ее сохранение до последнего», опыт других подобных акций подсказывает, что судьба «Легендарной тачанки» безрадостна.

Пользователи соцсетей также особого оптимизма по этому поводу не высказывают, направляя основную критику на власти, которые не только потакают «украинским хунвейбинам», но и выступают проводником их разрушительной политики.

Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети выражает крайнее возмущение намерением Института национальной памяти под видом декоммунизации уничтожить символ Каховки. Азаров: «Правопреемник шизофреника Вятровича хочет снести знаменитую «Тачанку» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Вятровича уволили, но его дело процветает. Каховка может лишиться знаменитой «Тачанки» из-за декоммунизации. Символ города хотят снести в угоду бандеризации.

Правопреемник шизофреника Вятровича решил, что памятник незаконный, и дал Каховке месяц на ознакомление с требованиями Института и первыми шагами к сносу. Также в документе говорится, что монумент символизирует тоталитарный режим. Интересно, что символизирует Институт нацпамяти? Что хорошего он сделал для страны?

Может, нужно дать месяц на закрытие этого Института, а не на снос памятника?!» — написал политик в Facebook.

Ему вторит бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, который заметил, что, по всей видимости, граждане страны станут свидетелями очередного акта бандеровской вакханалии с уничтожением культурного наследия страны.

«Институт без памяти давит на власти Каховки. Ему не нравится визитная карточка города — памятники советской эпохи. Но, думаю, городской совет бессилен решить вопрос.

Скорее всего вновь придут люди с кувалдами, которые при полном попустительстве властей будут крушить память. Что в Украине снимали цивилизованно? Хоть по одному памятнику Ленину, Ватутину, Жукову покажите решение власти, где написано — «демонтировать»!

Это означает, аккуратно снять с постамента и сдать на хранение. Но приходят с кувалдами и крушат. Улица правит бал в стране, где не действуют законы», — отмечает он.

А вот журналисты проекта «Клименко Тайм» на странице в Facebook отметили, что аргументация декоммунизаторов, последователей одиозного Вятровича, призвана сокрыть фактическое разрушение исторической памяти украинцев, так или иначе связанной с советским периодом.

«Так вот стоял себе этот памятник до 4 декабря 2019-го, пока на него не положили глаз "эксперты" и "специалисты" из Института национальной памяти. Планы по демонтажу "Тачанки" в скандальной структуре аргументировали тем, что он был установлен "с целью героизации Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и становления советской власти в Украине". Также в документе указано, что монументы символизируют тоталитарный режим. Уже и режимов-то тех нет, и прославлять давно уже нечего… Это часть нашей истории, казалось бы, но нет.

Что интересно, местные власти восприняли идею по демонтажу "Тачанки", спущенной с Киева, в штыки. На 16 января мэр Каховки Андрей Дьяченко собирает внеочередную сессию, чтобы "защитить дальнейшую судьбу памятника". Он называет "Тачанку" символом города, и говорит, что горожане 100% будут против сноса.

Присоединяемся ко всем тем, кто против сноса легендарного памятника. "Тачанку" в обиду не дадим», — отмечается в обращении журналистов.

Заслуженный работник культуры Украины Виктор Гриза на своей странице в Facebook рассказал о прообразе знаменитой тачанки, памятник которой в Каховке последователи экс-главы Института нацпамяти Вятровича намерены снести. Виктор Гриза: «Вот и думай теперь, почему тачанка под Каховкой неугодна стала» © facebook Андрея Дяченко

«Посчастливилось мне как-то послушать некоего Руди Фризена (даже книга его есть с автографом) — сына пары т.н. немцев-меннонитов из колонии Молочная Запорожской области.

Они, потомки колонистов (хотите — Юга России, хотите — Новороссии, в архивах по-разному написано), уехали из тех краев в Канаду где-то сразу после Октября — Руди родился уже там, а мог в Казахстане или вообще не родиться.

Так вот, по словам изучающего историю предков мистера Фризена, зело популярны были в колониях коляски такого типа (тачанки — ред.). Много их там было, на целую армию Нестора Ивановича потом хватило, и на Буденного ещё осталось.

А в одной из колоний, говорят, и батрачил юный Махно, да сильно был недоволен строгостью хозяев — все время заставляли работать! Пришло время — поанархерил их указки да коляски-то и распропагандировал.

Вот и думай теперь: то ли тачанка под Каховкой не угодна стала, потому что про усердие немецкое напоминает, то ли про махновщину, которая петлюровщину гоняла, то ли про красноармейщину, которая белогвардейщину (как есть врага трудового народа!) победила, а зря: каждый дослиднык (исследователь — ред.) национальной памяти бы сейчас как сало в шоколаде жил — не будь этих растачанок…», — иронизирует Виктор Гриза.

Как ни печально признавать пользователям соцсетей, но все они в той или иной форме приходят к выводу, что маховик разрушения исторической памяти с уходом прошлой власти и одиозного руководителя Института нацпамяти не только не остановился в своем движении, но даже и не думает сбавлять обороты.

По всей видимости, вслед за бронзовыми и гранитными Ильичами последуют любые памятники, которые не вписываются в новый националистический, бандеровский пантеон.

Поразительно, но люто ненавидящие советскую власть новые декоммунизаторы пользуются абсолютно большевистским принципом «До основанья, а затем…». Вот только у коммунистов в рамках СССР «затем» получилось, а у националистов это не получалось нигде и никогда.