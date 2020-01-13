У Минска и Москвы остаются два дня на поиск компромисса по повышению тарифа на транзит нефти. Беларусь хочет повысить его на 16,6%. Закрыть вопрос нужно до 15 января. Если консенсус достигнут не будет, тариф поднимется максимум на 6,8%

Причиной стало подписание Лукашенко 10 числа указа о 50%-ном «экологическом налоге» на транзит нефти. Это похоже на «укрепление» переговорной позиции для получения выгодной Минску цены на российскую нефть. О прекращении транзита через Беларусь заговорили всерьез, и даже канцлер ФРГ озаботилась этим во время встречи с Владимиром Путиным.

Хроника новогодней войны

В первый день 2020 года медийные площадки получили прекрасный новогодний информационный подарок в виде заголовков о прекращении транзита российской нефти через Беларусь. Будучи совершенно не в курсе дела, не зная, где звон, СМИ поспешили сообщить о том, что поставки прекратила Россия. Однако этот вывод был чисто умозрительным. Аналитики знали, что перед Новым годом параллельно шли переговоры по нефти и газу с Украиной и Белоруссией. Однако если с Киевом удалось договориться о транзите, с Минском никаких соглашений так и не заключили. Переговоры велись до боя курантов 31 декабря. Подписать контракт взамен соглашения, действие которого истекало 1 января, в 2019 году сторонам так и не удалось. Бацька настаивает, что не станет покупать российскую нефть по ценам «выше мировых», и даже сообщил, что уже нашел альтернативу российским поставщикам, правда, не конкретизировал, какую именно. Одновременно белорусские СМИ стали разгонять информацию о новых месторождениях нефти в Белоруссии. Заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» Петр Повжик сообщил, что геологи открыли три месторождения в Гарцевском источнике Припятского прогиба. Кредитозамещение по-белорусски — вместо России Минск взял взаймы у Китая © AP, Wu Hong/Pool Photo via AP | AP, Wu Hong/Pool Photo via AP | Перейти в фотобанк

Однако это было лишь информационное сопровождение, поскольку ясно, что от обнаружения до добычи и тем более поставок проходит много времени. Второго января обстановка с транзитом в Европу прояснилась. Выяснилось, что поставки в ЕС никто не прекращал, просто российскую нефть перестали доставлять белорусским заказчикам. СМИ тут же заявили, что это Москва наказала или подтолкнула Минск к заключению соглашений, выполняя букву контрактных условий. Но с выводами поспешили. 3 января стало известно, что прекращение закачки российской нефти было инициировано именно белорусской стороной, то есть одним-единственным человеком, который все решает в Минске. Тем не менее вечером 4 января зампредседателя компании «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась. «По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — добавил чиновник. По его словам, в «Белнефтехиме» договорились с российской стороной о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.

Указ №9

Но уже 10 января случилось новое обострение. Президент Белоруссии подписал указ за номером девять «О налогообложении». Безликое название на самом деле скрывало повышение стоимости транзита на российскую нефть. Поскольку двустороннего договора нет, Бацька поднял тариф в одностороннем порядке под прикрытием его «экологического» характера.

Было сказано, что Белоруссия по суверенному праву ввела экологический налог на транзит иностранной нефти по своей территории. «В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%». Основание очевидно: авария в 2019 году на нефтепроводе «Дружба». Объектом налогообложения Указ №9 признал транзитную транспортировку по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами. Было подсчитано, что речь идет о $60 млн, и заплатить эту сумму обязаны белорусские компании-транзитеры российской нефти. Цифру белорусская сторона скорее всего попытается включить в стоимость транзита как выпадающие доходы компаний.

Пока в Минске обдумывали указанные меры, Белоруссия временно прекратила поставки нефти в Германию. СМИ немедленно назвали это «прекращением транзита в Европу», но, как обычно, шумно промазали. Речь шла только о белорусской нефти собственной добычи, по суверенным контрактам. В этом месте стоило бы пояснить, почему такая путаница в головах у медийщиков. Из-за того, что нефтегазовые переговоры России и Белоруссии закрыты и непрозрачны в связи с ну очень специфическими отношениями Москвы и Минска, большая часть журналистов и аналитиков (чего греха таить!) давно прекратили пытаться хоть что-то понять в четверть-вековых российско-белорусских ралли. Считается, что переговоры по нефти — вопрос государственного уровня, которые обязаны комментировать президенты и премьеры.

Но в разгар «новогодней войны» вице-премьер правительства России Дмитрий Козак пояснил, что транзит нефти в частных руках. Договоренности Москвы и Минска — это не государственные соглашения, но частные контракты. Правительство, тем более президенты, к ним отношения не имеют. В России «нефтянка» функционирует на рыночных условиях, регулирование цен на нефть извне не осуществляется. Вице-премьер пояснил, что если компании договорятся о цене, то какой бы она ни была, правительство будет приветствовать это. Но если не договорятся — вмешиваться не будет.

Кто виноват и что делать

Поставки газа и нефти в Белоруссию стали предметом обсуждения на заседании Совбеза России. Отмечено, что с Украиной прогресс есть, с Белоруссией нет. В состоянии неопределенности вовсю развернулись частные мнения. Известный российский журналист Михаил Леонтьев в свойственной ему манере сказал: «Халява для Беларуси закончилась. Они могут потерять $50 млрд. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас». В данном случае медийный авторитет высказал общее мнение определенных кругов российских наблюдателей за белорусско-российскими перипетиями. И не только медийных, ведь Михаил Владимирович работает пресс-секретарем «Роснефти».

А вот его коллега, который служит у президента России, высказал иное мнение. Дмитрий Песков с самого начала «новогодних ралли» призвал не плодить «апокалиптические сценарии», мол, все под контролем. Тем не менее пресса продолжала выражать тревогу. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Белоруснефть» приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Белоруссии, чтобы загрузить собственные НПЗ. Компания провела тендер на продажу 1,66 млн тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году. Белоруссия экспортирует добываемую в стране нефть, а для нефтеперерабатывающих предприятий импортирует российское сырье. Всего за год белорусские нефтяники добыли 1,670 млн тонн нефти. За первые 10 месяцев Белоруссия экспортировала 1,372 млн тонн нефти, а добыла 1,262 млн тонн.

Стала очевидна «калькуляция» белорусской стороны: импортировать российскую нефть дешевле для загрузки своих НПЗ, а собственную экспортировать в Европу дороже. Плюс последующий экспорт бензина и дизтоплива на Украину. Важно отметить, что точно также долгое время был устроен и газовый рынок Украины. Именно поэтому до газовых соглашений 2010 года, за заключение которых Юлия Тимошенко провела три года в тюрьме, каждый Новый год между Киевом и Москвой происходили сезонные обострения. Смех смехом, но однажды поставки газа в ЕС через Украину во время праздников были ненадолго, но совсем прекращены. И поскольку подобный сценарий теперь повторяется между Россией и Белоруссией, «апокалиптические» прогнозы неизбежны, особенно с учетом того, что транспортировка в руках частных компаний, преследующих только частные интересы.

Схема провоцирует и разнообразные коррупционные альянсы. Так, все украинские олигархи имеют «газовое» происхождение, но деньги свои они держали не в России, поэтому, когда схемы были сломаны, Украина пошла не в сторону России. Разумеется, недостатка в «пророках» нет, и каждый второй российский и белорусский аналитик пророчит, что, пойдя по пути обострения, Лукашенко знает, что делает. Он фактически шантажирует Кремль тем, что, если тот не пойдет на его условия, Минск начнет дрейф в сторону Запада. Только в отличие от Украины управляемый. Эта схема понятна, но важно помнить, что президенты не управляют геополитическими процессами. Это они управляют президентами, а их самих порой приводят к самому причудливому и, главное, непредсказуемому, будущему. «Союзное государство» может состояться только в составе России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник 13 января. И к моменту написания статьи его результаты еще не стали известны. В переговорах примут участие не только тарифные органы двух стран. Можно спрогнозировать, учитывая непримиримую позицию Минска, выраженную формулой: «по-моему, или никак», что в итоге стороны не договорятся. В этом случае тарифы будут автоматически увеличены «в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%». Что будет означать фактическое несоответствие этого тарифа Указу №9, который ввел в действие Лукашенко. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для реализации именно апокалиптического сценария — остановки транзита в одностороннем порядке Белоруссией. В этом случае расчет на привлечение в двусторонний конфликт третьей стороны — ЕС. Это уже произошло: впервые Меркель задает вопросы Путину о Белоруссии, увязывая их с «суверенитетом» этой страны.