В субботу, 11 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с главой МИД Хайко Мааса прибудет в Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Изначально планировалось, что ключевыми темами переговоров станут Украина и Ливия, но после гибели иранского генерала Касема Сулеймани на первый план выйдет ситуация на Ближнем Востоке

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как пишет немецкая газета Bild, изначально планировалось, что Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят за рабочим обедом урегулирование ситуации на Украине и в Ливии, однако после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани визит приобретает совершенно новый характер. Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Москва должна быть в стороне от этого конфликта в военном отношении. Тогда Иран не посмеет ещё больше обострить ситуацию в Ираке. Никто, даже Москва, не может быть заинтересован в прямой конфронтации между Россией и США в Ираке. В Сирии, где господствовал Путин, оба нашли способ избежать друг друга. В Ираке это невозможно. Поэтому разумно ехать туда с министром иностранных дел», — заявил в комментарии Bild спецсоветник председателя Еврокомиссии по Украине Элмар Брок.

Это подтвердил и официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что визит Меркель в Россию был запланирован ещё в конце декабря 2019 года и не связан с бомбардировками США в Багдаде, но после гибели Сулеймани, конечно, речь на переговорах будет идти не только о Ливии и Украине, но и о ситуации в Ираке, а также напряжённости в ирано-американских отношениях.

Украина

В 2019 году минский процесс сдвинулся с мёртвой точки после прихода к власти Владимира Зеленского: осенью Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая предусматривает, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах; состоялось разведение сил и войск вблизи населённых пунктов Золотое и Петровское, о чём лидеры России, Украины, Германии и Франции договаривались в октябре 2016 года; впервые за три года прошла встреча «нормандской четвёрки» на высшем уровне.

В ноябре источник «Независимой газеты» сообщил, что подписание «формулы Штайнмайера» состоялось благодаря Хайко Маасу: в телефонном разговоре с немецким коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что украинская сторона не принимает условие относительно «формулы Штайнмайера», а без этого «нормандский формат» не может собраться, через день Маас позвонил главе МИД Украины Вадиму Пристайко, и Украина согласилась на формулу. Путин прежде Зеленского: во Франции назвали ТОП-10 политиков, способных приблизить мир на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Спустя месяц после саммита «нормандской четвёрки» в Париже стороны конфликта провели обмен пленными, первый за два года, никаких законодательных поправок о статусе Донбасса украинские власти так и не внесли в Конституцию, новые участки разведения войск Контактная группа не определила, режим тишины в зоне вооружённых действий, вопреки договорённостям, который должен был соблюдаться до 31 декабря, нарушался.

Помимо развития текущей ситуации на Украине, Путин с Меркель наверняка обсудят и подготовку к следующему саммиту, который запланирован на начало апреля 2020 года в Берлине.

Ливия

После убийства Муаммара Каддафи Ливия, бывшая самой процветающей страной Африки, погрузилась в неуправляемый хаос. В 2014 году на парламентских выборах победило антиисламистское объединение националистов и либералов, но исламисты не признали проигрыш, в результате чего в стране сложилось двоевластие: на востоке (город Тобрук) заседает парламент, избранный населением, под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в Триполи — международно признанное Правительство народного согласия, созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем. Если первых поддерживают арабские государства, включая ОАЭ и Египет, то вторых — США, Евросоюз, Турция, Катар.

Весной 2019 года командующий Ливийской национальной армией (восточного правительства) Халифа Хафтар предпринимает попытки военного наступления на Триполи, но реальных успехов не было, с тех пор на подступах к городу происходят столкновения противоборствующих сторон, 12 декабря он объявил о решающем сражении. Москву обвиняют в поддержке Хафтара, но российские власти подчёркивают, что ведут диалог с обеими сторонами. В конце декабря Правительство народного согласия обратилось к Турции с просьбой об оказании воздушной, наземной и морской военной поддержки для отражения наступления на столицу сил Хафтара в соответствии с заключённым в октябре меморандумом о сотрудничестве. 2 января турецкий парламент принял соответствующий законопроект, а 5-го числа президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган объявил о начале отправки военнослужащих в Ливию для «безопасности легитимного правительства и координации», но не для участия в боевых действиях. Трамп предупредил Эрдогана о последствиях ввода турецких войск в Ливию © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Германия, которая столкнулась с наплывом беженцев из Сирии, прикладывает максимум усилий для дипломатического урегулирования ливийского кризиса, чтобы не допустить новую волну беженцев. Россия так же выступает за решение проблемы исключительно мирным путём.

Сирия

Сирийскую тематику Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят после заседания в Совете Безопасности ООН, которое пройдёт вечером 10 января и будет посвящено продлению механизма трансграничной гуманитарной помощи арабской республике.

Этот механизм действует с 2014 года и продлевался на год, а в конце 2019 года Россия предложила в связи с меняющейся ситуацией изменить количество КПП, но Запад выступает против. В результате и российский, и западный проекты резолюции были заблокированы. Сейчас на рассмотрение Совета Безопасности ООН также вынесено две версии документа: Германия и Бельгия предлагают продлить действие механизма, а Москва — доставлять гуманитарные грузы в Идлиб через Турцию и закрыть погранпереходы из Ирака и Иордании. Ориенталист Игорь Димитриев: В Сирии на Рождество в церкви иногда заглядывают мусульмане © Facebook, Игорь Димитриев

7 января Путин в рамках визита в Сирию вместе с президентом страны Башаром Асадом посетил командный пункт российской группировки и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом, благодаря чему Сирия постепенно возвращается к мирной жизни.

Ирак и Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь с 2 на 3 января, когда США нанесли ракетный удар по Багдаду, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранский генерал собирался убить американских дипломатов и военных в Ираке, поэтому его пришлось ликвидировать. Позже госсекретарь Майкл Помпео признал, что Вашингтон не располагал точными сведениями где, когда и как Сулеймани планировал совершить атаки. Реальным ответом Ирана на действия США станут ядерные испытания — член международного комитета Думы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

5 января Трамп предупредил, что Соединённые Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на свои объекты и граждан, при этом уведомлять об этом Конгресс не считает нужным. Законодатели раскритиковали президента за то, что он не предоставил полную информацию о военной операции 2 января, и 9-го числа принял резолюцию, предлагающую ограничить право Трампа в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана, теперь его должен принять Сенат.

С 7 на 8 января за несколько часов до похорон Сулеймани Корпус стражей исламской революции в качестве мести за убийство генерала нанесли ракетные удары по двум американским базам в Ираке (операция получила название «Мученик Сулеймани»), но обошлось без человеческих жертв.

На фоне происходящего власти Ирана объявили о полном отказе от всех обязательств по ядерной сделке, подчеркнув, что при возобновления действия документа свернёт свои разработки.

Резюме

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по многим вопросам, Россия и Германия продолжают сотрудничать для урегулирования ключевых проблем на мировой арене, а также укрепляют двусторонние отношения. Безусловно, важной темой переговоров лидеров двух стран в Москва станет дальнейшее строительство газопровода «Северный поток — 2». Швейцарская компания Allseas, опасаясь последствий американских санкций, отказалась от участия в проекте и вывела свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Завершать строительство Россия будет собственными силами, хотя это и займёт больше времени. Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии продлило разрешение на строительство «Северного потока — 2», действовавшее до конца 2019-го, до марта 2020 года. Таким образом, и в этом вопросе у лидеров двух государств чскорее всего будет достигнут компромисс.