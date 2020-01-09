В первые дни наступившего 2020 года противостояние США и Ирана стало главной темой мировой политики. А после ужасной авиакатастрофы 8 января под Тегераном Украина оказалась самым трагическим образом втянута в очередной ближневосточный конфликт. О том, как этот кризис повлияет на Украину, 9 января обсуждали пользователи соцсетей

Наивная убежденность некоторых представителей украинской политической элиты, что ближневосточный пожар их на прямую не коснется, была в миг обрушена после трагедии с самолетом Международных авиалиний Украины, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана ранним утром 8 января.

Эта ужасная трагедия спровоцировала оживленную дискуссию в украинском сегменте Facebook о месте Украины в мировой политике и способности руководства адекватно реагировать на возникающие кризисы, в которые страна будет неизбежно втянута против своей воли.

То, что убийство американцами видного шиитского лидера Касема Сулеймани будет иметь огромные геополитические последствия, на своей странице в соцсети написал, в частности, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Погребинский: «Убийство лидера шиитов приведет к напряженности на десятилетия вперед» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вставлю и свои пять копеек на тему убийства Сулеймани. Пытаюсь понять аргументы в пользу принятия такого решения. Представляю себе дискуссию. Критик говорит, что убийство лидера шиитов (его, скорее всего, причислят к лику шиитских святых) неминуемо приведёт к мести, причём минимум на десятилетия вперёд.

Помпео (говорят, именно был инициатором) не соглашается — вот мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, а через каких-нибудь 15-20 лет японцы стали копировать американский образ жизни (кроссовки, Макдоналдс, играют в американский футбол и т.п. — я сам этому поражался в Японии). Помпео понимает, что шииты не японцы? Не могу поверить, что он такой идиот», — предполагает видный украинский политолог.

А вот другой украинский политолог Юрий Романенко замечает, что неверная оценка геополитических процессов и мировых кризисов не позволяет украинскому руководству адекватно реагировать на современные вызовы. Романенко: «Убийство Сулеймани имеет к Украине непосредственное отношение» © Facebook, Юрий Романенко

«Знаете, мне буквально вчера писали в комментах, мол, чего вы про Сулеймани и Иран так пишете столько, какое это имеет отношение к Украине. Где мы, а где Иран. Мол, все это далеко от нас.

И в трагедии самолета МАУ точно есть момент, который уже можно вынести как урок — в сложном современном мире, если хочешь выжить и хочешь быть успешным важно понимать большие и малые контексты. Потому что они могут иметь непосредственное значение к нашей с вами истории.

И вот оказалось, что контекст Сулеймани к нам имеет непосредственное отношение, а пожары с коптящимися коалами в Австралии — нет. И вот потому мы так и живем. Ибо наш бестолковый народ под руководством такого же бестолкового правительства 29-й год не могут определиться с главным и отделить его второстепенного», — убежден он.

Кроме того, в другом своем посте Романенко довольно жестко определил роль, которую отвели Украине, ее геополитические кураторы. Романенко определил роль Украины в конфликте на Ближнем Востоке © Facebook, Юрий Романенко

«Роль Украины во всем этом? Мы велиты — застрельщики, говоря языком римской армии. Или даже не велиты, а варварская плохо вооруженная пехота, которую отправляли первой в бой, чтобы разведать основные силы врага и посмотреть, как он намерен вести бой», — подчеркивает политолог.

Еще более категоричными и провокационными выводами по поводу движущих сил и последствий для Украины конфликта США и Ирана делится на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Корнейчук.

Он полагает, что ракетный обстрел американских объектов в Ираке является частью большой геополитической сделки между лидерами США и России. Политолог увязал ракетный обстрел в Ираке с договоренностью США и РФ по Украине © скриншот с видео UKRLIFE.TV

«Итак, теперь следим за руками «кукловодов». Для того чтобы США и Иран опять сели за стол переговоров, Тегерану надо было показать своему народу, что за смерть генерала Сулеймани якобы отомстили американцам. Отсюда и этот балаган с обстрелом американских баз. С обстрелом, о котором заранее знали и сделали все, чтобы никто из американцев реально не пострадал…

Что мы имеем в сухом остатке? Иранское руководство удовлетворило свой народ «местью американцам». Трамп получил прекрасный аргумент наконец-то завершить предвыборное обещание — и вывести американский контингент из Ирака. То есть, по договоренности с Путиным, отдать Ирак в сферу влияния Ирана.

Ну, а теперь, когда ситуация якобы накалилась до уровня войны США и Ирана, можно начинать искать компромисс. И договариваться о новом ядерном соглашении. Ясное дело — при кулуарном посредничестве России. И Трамп придет к выборам как человек, остановивший два вселенских зла — КНДР и Иран.

Собственно, вот так работает «Большая сделка» Трампа-Путина. Согласно которой Трамп получает выгодные соглашения с КНДР и Ираном, а Путин — полностью в свою сферу орбиты Сирию и Украину», — написал Дмитрий Корнейчук.

К схожим, хотя и не столь категоричным выводам приходит журналист Иван Лизан, который утверждает, что ситуация с постановочной ракетной атакой Ирана на базы США в Ираке не снимает вероятность возникновения крупного вооруженного столкновения на Ближнем Востоке. Лизан: «Американцы с персами разыграли «договорняк» с ракетными ударами» © Facebook, Иван Лизан

«Договорняк, который разыграли американцы с персами, предупредившими Вашингтон через Багдад о готовящемся ракетном ударе, конечно, радует. В очередной раз удалось перенести начало большой войны «вправо».

Однако законы диалектики, в частности перехода изменений из количественные в качественные, делают начало войны неизбежным к каким бы договорянкам не прибегали стороны. Рано или диалектика и эмпирический закон Мёрфи (всё, что может пойти не так, пойдёт не так) возьмут своё и в схеме «вы ударьте ракетами понарошку» возникнет сбой.

И тогда миллионам будет не до смеха. Единственное, что может снять накопившийся груз проблем и противоречий на БВ — постепенное, растянутое на долгие годы, выдавливание оттуда США с привлечением внешних арбитров — России и Китая, а также перестройкой системы межрегиональных политических и экономических отношений», — полагает он.

Лизан считает, что и в этот раз позиция России на Ближнем Востоке оказалась более прагматичной и дальновидной, чем грубые и прямолинейные действия США.

Стоит признать, что тема Ирана, как в разрезе возможного военного столкновения, так и места страшной трагедии украинского авиалайнера, отнюдь не случайно увязывается пользователями украинского сегмента Facebook. Нестабильность в ключевом регионе мира так или иначе касается всех стран.

В случае же с Украиной этот факт осложняется крайней зависимостью политики страны от внешних игроков и неспособностью высшего политического руководства страны адекватно реагировать на быстро меняющуюся геополитическую обстановку.