«Знак Орла»: националистический сериал времён социалистической Польши

Сорок лет назад в новогоднем эфире Центрального телевидения СССР появился польский исторический сериал «Знак Орла», который имел ярко выраженную великопольскую и антинемецкую направленность

Польские режиссёры всегда любили и умели снимать историческое кино. «Огнём и мечом» Ежи Гофмана, российская премьера которого состоялась в декабре 1999 года в московском Доме кинематографистов, имел достойных предшественников, снятых тем же режиссёром по романам Генрика Сенкевича: «Пан Володыёвский» (1969) и «Потоп» (1973). Причём последний фильм в 1975 году был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм и проиграл только «Амаркорду» Фредерико Феллини. А созданный в 1960-м также на основе произведений Сенкевича фильм «Крестоносцы» в Польше посмотрели фантастические 29,6 миллиона зрителей.

Но кроме подобных масштабных кинополотен в Польской Народной Республике (ПНР) снималось множество исторических сериалов, одним из самых любимых из которых до сих пор является «Знак Орла». Может, всё дело в том, что сериал был ориентирован на детей, и большинство его первых зрителей теперь показывают его своим детям и внукам. Да и главным героем является поначалу ребёнок — 12-летний Гневко, сын рыбака из-под Гданьска, у которого немецкие захватчики из Бранденбурга убили родителей. Польские think-tank'и грязи не боятся © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Собственно, весь сериал, действие которого происходит в 1308-1334 годах, построен вокруг исторических событий, связанных с борьбой поляков против немецких рыцарей, и попыток короля Польши Владислава Локетко объединить все польские земли. Большинство героев переднего плана, среди которых действует взрослеющий Гневко (роль Кшиштофа Колбасюка), имеют свои прототипы в истории Польши — кроме короля Владислава это легендарный король Польши Казимир Великий и Великий магистр Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн. Да и сама история, с которой начинается фильм, также произошла в действительности: жители Гданьска перед лицом наступающих войск бранденбуржцев обратились за помощью к рыцарям Тевтонского ордена («крестоносцам»), которые, воспользовавшись случаем, сами захватили город и устроили там резню.

«Знак Орла» базировался на более коротком польском телевизионном сериале «Гневко, сын рыбака», снятом в 1969 году для польского телевидения, автор сценария которого, Алина Корта, издала его в 1973-м полноценной книгой. Сериал «Знак Орла» вышел на польские телеэкраны в феврале 1978-го и сразу полюбился зрителям, причём не только юным. Ведь в фильме масса идеологических моментов, близких великопольским патриотам: подчёркивается, что земли, которые отошли к ПНР после 1945 года, всегда были польскими, крестоносцы в нём планируют раздел Польши, пытают польских рыцарей, которые в конце концов оказываются победителями. Режиссёр сериала Хуберт Драпелла тогда сказал: «Я считаю, что в нашем обществе есть большой спрос на фильмы, укрепляющие национальное достоинство». Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com | imdb.com | Перейти в фотобанк

Примечательно, что фильм демонстрировался по государственному телевидению Польши в первые дни введения в этой стране военного положения в декабре 1981 года, при этом местные журналисты вспоминают, что его антинемецкая направленность вызывала отклик в сердцах у польской молодёжи. Конечно, в те годы в СССР сериал из эфира исчез, хотя во время демонстрации в начале 1980-го он понравился советским телезрителям. Руководство Центрального телевидения именно в новогодние дни баловало зарубежным кино — правда, в основном производства стран социалистического лагеря. Именно «под ёлочку» в Советском Союзе впервые увидели фильмы «Беляночка и Розочка» и «Оцеола» (ГДР), «Шесть медведей и клоун» (Чехословакия), «Ищем обмен» (Куба).

К сожалению, ныне русский дубляж сериала утрачен, его можно увидеть в сети только с одноголосой озвучкой, хотя и профессиональной, в исполнении Михаила Чадова.

А в Польше восстановленный и оцифрованный «Знак Орла» пользуется популярностью на сервере государственного телевидения TVP. Кстати, его просмотры выросли после выхода в эфир в январе 2018-го нового исторического сериала «Корона королей», у которого до сих пор один из самых высоких рейтингов на телевидении, и реклама там стоит почти вдвое дороже, чем в другое время. Собственно, «Корона королей» является своеобразным продолжением «Знака Орла», ведь события в старом сериале заканчиваются битвой под Пловцами, которую обсуждают герои в начале нового, да и антураж весьма сходный: рыцари, романы, заговоры и предательства… Зачем мэры Братиславы, Будапешта, Варшавы и Праги провозгласили их «Вольными городами» © Facebook, Novi Pogledi

Правда, голого женского тела в «Знаке Орла» практически не было, а единственная сцена с ним выдержана в духе «при социализме секса нет»: когда героиня Божены Адамек, дочь управляющего замком Агнешка, обнажённая выбегает из озера навстречу главному герою, Гневко лишь говорит: «Оденься!» Действительно, у настоящего героя в голове должны быть более важные дела, чем женская нагота. Кстати, Адамек сыграла в ещё одном известном польском историческом сериале, «Королева Бона» (1980), где исполнила роль Елизаветы фон Габсбург.

Её коллеги по съёмочной площадке сериала также неоднократно снимались в польских исторических фильмах. К примеру, Рышард Филипский (король Владислав Локетко), который ко времени создания «Знака Орла» уже снимался в легендарном «Потопе», в 1980-м сыграл роль Юзефа Пилсудского в фильме «Государственный переворот», где также стал режиссёром. А вот Тадеуш Боровский (в сериале — староста Великопольский) советскому и российскому зрителю запомнился по фильму Сергея Колосова «Помни имя своё» (1974), где его партнёршами по съёмочной площадке выступили знаменитые советские актрисы Людмила Касаткина и Людмила Иванова. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк

Однако самым известным «актёром» сериала «Знак Орла» является… замок крестоносцев в Мальборке (нем. Мариенбург), в котором снято немало сцен ленты. Этот замок вообще любят снимать польские режиссёры: он «сыграл» и в упомянутом сериале «Королева Бона» и в ещё одной саге о средневековой Польше — «Шлемы и капюшоны». Парадоксально, но в фильме «Крестоносцы» сцен с замком практически нет, поскольку незадолго до начала съёмок этого фильма там случился пожар. Ныне над замком в Мальборке, который в 1309-1457 годах был резиденцией Великих магистров Тевтонского ордена, в 1457-1772 — одной из резиденций королей Польши, а ныне является музеем и находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО, гордо развевается польский флаг с белым орлом. Тем самым орлом, знак которого король Владислав Локетко вручил в сериале будущему рыцарю Гневко.