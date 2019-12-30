Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту снова поставил вопрос о том, оживет ли железнодорожная сеть на севере Крыма и будет ли полуостров встречать украинские поезда

В 10.20 в пятницу 27 декабря на Московский вокзал Санкт-Петербурга точно по расписанию пришел первый поезд из Крыма «Таврия». Этот состав вышел из Севастополя 25 декабря. За несколько часов до этого он пришел в город русских моряков из города на Неве, став вторым пассажирским поездом регулярного сообщения, прошедшим по Крымскому мосту. Первым был поезд из Москвы, который хоть и вышел на день позже, но все же опередил состав из Санкт-Петербурга. Три вагона и два диаметра. Киев разгромно проигрывает Москве по транспорту © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

В Севастополе поезда встречали с радостью. Они — признак возвращения на крымские железные дороги поездов дальнего сообщения.

А вот на Украине реакция на появление российских поездов в Крыму была диаметрально противоположной. Расположенная в Киеве «прокуратура Автономной республике Крым» открыла уголовное дело о «незаконном пересечении границы Украины».

Не дремали и украинские активисты. Они внесли на сайт «Миротворец» данные пассажиров поездов. Среди прочих в списках оказалась и корреспондент петербургского издания «Фонтанка» Венера Галеева. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

«Вы свежая, попали в чистилище сегодня», — сообщил Галеевой в соцсетях активист, который и способствовал появлению на одиозном сайте ее данных.

Такая реакция украинцев объяснима. Ведь другого ответа на появление в Крыму российских пассажирских поездов дальнего следования у них нет.

Политическая неволя

Сразу же после прихода к власти Владимира Зеленского у части украинского общества были надежды на потепление отношений с Россией. Среди прочего были и чаяния, связанные с возобновлением железнодорожного сообщения Украины с Крымом. В среду 21 августа партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к своим избирателям с просьбой поддержать петиции на президентском сайте.

«Запрет авиасообщения с Россией и железнодорожного сообщения с Крымом, который на протяжении многих лет отстаивали представители антинародного режима Порошенко - Яценюка - Парубия - Гройсмана, недопустим в демократическом европейском государстве. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обращается ко всем сознательным, прагматичным гражданам Украины с призывом поддержать петицию № 22/067008-еп «Вернуть авиасообщение с РФ» и петицию № 22/066922-еп «Пустить поезда в АР Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019». Мы убеждены: президент Украины Владимир Зеленский, который получил народную поддержку на президентских выборах в том числе и благодаря взвешенным заявлениям о восстановлении диалога и отношений с РФ, должен немедленно прекратить политику радикальной русофобии, которая вредит интересам граждан и государства Украина», — говорилось в заявлении партии.

Позже, когда партия Зеленского «Слуга народа» одержала убедительную победу на выборах в Верховную Раду, рассмотреть вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения с полуостровом Украине предложил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее», — заявил Цеков.

За день до этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о намерении восстановить транспортное сообщение с Крымом.

«Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство, и заказчиком стала «Укрзализныця». Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», — отметил он.

Правда, его слова не давали точный ответ на вопрос, какое сообщение будет восстановлено: железнодорожное или автобусное. Позже оказалось, что все-таки последнее — автобусное. А вот о том, чтобы из Киева попасть в Крым так, как это было в 2014 году — на поезде с недолгой остановкой на границе, — и речи не шло. Два моста — две страны. Чему могут научить примеры Крымского и Шулявского мостов © most.life

Более того, к концу 2019 года на пути у этого возникло еще одно препятствие — административного свойства. В декабре правительство Украины обязало граждан своей страны использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

И хотя Украина считает Крым своей территорией, вряд ли она оставит для украинцев лазейку, позволяющую им въезжать в Россию по внутренним документам. Тем более за те пять с лишним лет, кто Крым находится в составе РФ, полуостров получил новый комфортабельный аэропорт, из которого можно добраться в любую точку России, хорошие дороги, а теперь и железнодорожное сообщение с двумя городами федерального значения.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой Украина вряд ли пустит свои поезда в Крым.

Сравнение не в пользу

Украинец Виктор Петровский - популярный блогер. Он уже попал на «Миротворец» за то, что был одним из первых, проехавшихся по Крымскому мосту на своем авто. Упустить путешествие на первом регулярном поезде в Крым Петровский не мог. И среди других пассажиров он отправился из Москвы в Севастополь 24 декабря.

На его канале на YouTube целых три выпуска посвящены описанию его путешествия в Крым. Петровский решил не скупиться и взял себе и девушке билет в СВ. И то, что он показывает, в диковинку для украинских железнодорожников: раздельный сбор мусора, купе с магнитными ключами, беспроводная зарядка гаджетов. И само собой — двухэтажные вагоны.

Конечно, были и недостатки: высокая цена на билеты в СВ, что понятно, отсутствие алкоголя (не успели с лицензией — в составе из Санкт-Петербурга алкоголь продавали), а также питание, которое получали купившие билет в СВ.

А вот блогер Алена Бардовская ехала в Севастополь в Санкт-Петербургском составе, и чуть скромнее — она взяла билет в купе. Во время своего путешествия Бардовская сходила «на экскурсию» и в плацкартные вагоны. Но и там все было на высоком уровне. Что тоже в диковинку для украинских составов: в российских вагонах есть и указатели для слабовидящих на шрифте Брайля, и подъемники для пассажиров на колясках.

Своим путешествием оба блогеры остались довольны.

Тем временем на Украине с подвижным составом беда. В октябре 2019 года украинское издание «Сегодня» сообщило, что износ пассажирских вагонов «Укрзализныци» достиг 92%. При этом в 2018 году из 3 тыс. плацкартных и купейных вагонов в парке госмонополист отремонтировал лишь 118 единиц. В 2019 году планировалось отремонтировать 58 вагонов и закупить 20 новых вагонов. При этом модернизация одного вагона требует как минимум 10 млн грн. (около 26 млн руб. — Ред.).

Иллюстрацией текущего состояния украинских поездов стала фотография, опубликованная пользователем из Николаева Егором Клецовым. На фотографии были выросшие в украинском поезде грибы.

«XXI век. «Укрзализныця». Поезд «Запорожье-Бердянск», — подписал он эту фотографию.

Комментарии к записи от украинцев тоже были красноречивы: все-таки многие путешествуют на поездах и могут рассказать, что есть в украинских вагонах вещи и пострашнее.

В «Укрзализныце» обещают принять новый стандарт для всех пассажирских вагонов, согласно которому в поездах класса «комфорт» будут розетки, кондиционеры и индивидуальное освещение, что выглядит довольно бледно по сравнению с купе на магнитных ключах, Wi-Fi в вагонах и беспроводными зарядками.

В таких условиях запуск поездов в Крым будет нагляднее любой другой агитации не только для крымчан, но и для тех украинцев, которые решатся приехать на полуостров на поезде и на поезде отправиться, к примеру, в тот же Ростов-на-Дону. А ведь Украина в прошлом — это одна из мощнейших республик СССР по научному и производственному потенциалу. Да и в годы независимости Крюковский вагоностроительный завод мог заставить понервничать зарубежных конкурентов. Но судя по всему, те времена канули в прошлое.