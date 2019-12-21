От банкета к разгрому. Тайна тоста вождя и трагедии его сына

Драматическая история старшего сына Иосифа Сталина стала легендарной по многим причинам. По числу поклонников и врагов вождя народов мнения делятся, и каждый видит именно те символы, которые хочет видеть, чтобы подтвердить собственный взгляд

Но только на самого генсека и его страну, а не на собственно героя легенды, в котором большинство видит объект, а не субъект. Спорить с верующими в том, что Сталин был гений или злодей, — бессмысленно. Однако есть в истории о пленении Якова Иосифовича Джугашвили и совершенно неожиданный контекст.

Воюющие дети вождей

По этому поводу тоже спорят, и тоже в разрезе личного отношения к Сталину. При абсолютно привилегированном положении руководителей первого в истории государства рабочих и крестьян их дети отправились на фронт, а не получили бронь в тылу. Но тот же младший сын вождя, Василий, приводится в пример того, как можно, находясь на войне, быть поставленным в самое выгодное положение. Но спорить с фактом, что он воевал, нельзя. Тем более когда есть и другие биографии. Например, у Сталина был и третий сын — приемный.

Слишком красив для Сталина © кадр из фильма "Первая конная" Артем Сергеев, сын революционера Артема Сергеева, который был руководителем Донецко-Криворожской республики. Он пошел на фронт. Три из пятерых сыновей Анастаса Микояна — Алексей, Владимир и Степан — сражались в авиации. Владимир погиб в 18 лет. Сын Хрущева, Леонид, был бомбардировщиком, сражался начиная с 1941 года, получил ранение, снова стал в строй и не вернулся с боевого вылета 11 марта 1943-го. Воевали Серго Берия, два сына легендарного Василия Ивановича Чапаева, сын Валерия Чкалова и многие другие.

Сегодня этот пример толкуют как исключительную самоотверженность и честность, поскольку, например, руководство Украины своих собственных детей тщательно охраняло от участия в реальных боях.

На самом же деле 30-е годы — это другая планета, совсем другой мир, в котором о войне мечтали, а служба в ВВС сама по себе была привилегией. Скорее всего, история Якова Джугашвили была очень типичной для представителя советской элиты, которые устраивали сыновьям именно военную карьеру.

И вот в этом месте и начинается миф «Ледокола», который отталкивается от «секретной» речи Сталина для выпускников военных академий. В начале 90-х это выглядело логично: большинство читателей на тот момент не владело никакой фактической информацией и легко верило во что угодно.

Что случилось 5 мая 1941-го

Информация о том, что Сталин на приеме в Кремле в честь выпускников военных академий произнес «секретную» речь, в которой рассказал о планах СССР напасть на Германию, является ложью от первого до последнего слова. Ни протокола, ни стенограммы не существует. А зачем? Это был прием, торжественное, а не специальное мероприятие, не пленум, не съезд и тем более не совещание.

Речь вождя, согласно всем воспоминаниям, была торжественно-поздравительной. Затем последовал банкет с обильными выпивками и закусками. Сталин не вел дневников, не оставил мемуаров. Он был конспиратор, скупой на слова. В его характере было жестоко наказывать даже родственников, если они начинали «много болтать». Именно в его системе для детей был рассказ «Военная тайна», делавшая планы и секреты страны Советов священными.

За Родину! За Сталино! © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Все легенды рождены участниками и каждый, много лет спустя, вспоминал разное. Одни — что Сталин говорил по бумажке, другие, что без. Склонность преувеличивать и приукрашать, умноженное на недостатки фотографической памяти, заставляло «вспоминать» то, чего не было и быть не могло.

Например, что вождь высказал недовольство начальником артиллерийской академии РККА им Фрунзе генерал-лейтенантом Аркадием Кузмичем Сивковым и его учебными программами на основании знакомства с конспектами сына Якова.

Сталин: — Наши военные школы еще отстают от армии. У меня есть знакомый, который учился в Артиллерийской академии. Я просматривал его конспекты и обнаружил, что тратится большое количество времени на изучение пушки, снятой с вооружения в 1916 году.

Сивков: — Изучают и современную артиллерию.

Сталин: — Прошу меня не перебивать! Я сам читал конспекты вашей академии.

По легенде, Сивков, пытаясь сгладить ситуацию, поднял на банкете тост «за сталинскую политику мира». На что Сталин резко оборвал его: «Этот генерал ничего не понял. Я предлагаю выпить за войну, за наступление в войне, за нашу победу в этой войне».

Тост за войну

Разумеется, начальник курсанта Джугашвили не мог перебить Сталина, когда он выступал с трибуны. Участники же банкета приводят разные слова тоста вождя. Кто-то согласен с легендой о Сивкове. Википедия же предлагает на своих страницах обычный, торжественный «тост за царицу полей».

Увидеть Минск и умереть: Жизнь и смерть генерал-комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, B 145 Bild-F051633-0017 фон Шуленбург, который следил за всем, что происходит в Москве с фотографическим вниманием и докладывал об этом в Берлин, писал, что речь Сталина была вполне нейтральной и в духе соглашений с Рейхом. А то, что начальника артиллерийской академии сняли, говорит только о том, что его назначили на более важный пост инспектора артиллерии.

Генерал Говоров, сменивший Сивкова, долго академию не возглавлял, с началом войны отправился на Западный фронт начальником артиллерии. А Академией стал руководить Анатолий Благонравов, из царских военспецов.

Конспирология, рожденная тайной поражений 1941 года и «слепоты» Сталина, оказавшегося неготовым к войне с Германией, всегда ведет не туда. Потому что от тоста до начала войны оставалось немного, Яков Джугашвили был тем, к кому этот тост был обращен, он был сын вождя, и у него есть боевой путь, до момента попадания в плен.

Его подразделение было приписано к 20-й армии Второго стратегического эшелона на рубеже Днепра и Западной Двины. В подчинении командарма Курочкина было 2 стрелковых корпуса и 7-й мехкорпус. В составе последнего воевала 6-я батарея 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии. Ее и возглавлял Яков Джугашвили.

Грузились они в Москве, на Белорусском вокзале, уже 25 июня. То есть не было никакой «тайной» переброски мехкорпусов, все делалось в соответствии с мобилизационными планами уже после начала войны. Ехали туда, не зная, что уже пал Минск и разгромлен Западный фронт. Уже кипят два котла — Минский и Белостокский, — а немцы идут к рубежу рек Западная Двина и Днепр с тем, чтобы оттуда начать новое наступление на Московском направлении.

Начальник германского Генерального штаба генерал-полковник Франц Гальдер записал в свой дневник 3 июля: «Я считаю правильным высказывание одного пленного командира корпуса о том, что восточнее Западной Двины и Днепра мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп, которые, принимая во внимание их численность, не смогут серьёзно помешать наступлению германских войск».

Отцы и дети

Все так и вышло: уже 4 июля части не только 20-й, но и 16-й, и 19-й армий попали в окружение под Витебском. Вернее, приказом нового командующего Западным фронтом Тимошенко была сделана попытка все-таки реализовать довоенную стратегию, которой учили в академиях тех самый выпускников, которым предназначался тост Сталина.

Стратегия была наступательной, и Тимошенко, выполняя ее, приказывает силами 7-го и 5-го мехкорпусов остановить наступление немцев лобовым контрнаступлением, отказавшись от рытья окопов и ухода в оборону по образцу Первой мировой войны. Результат обернулся битвой у Лепеля, совершенно неизвестной, в отличие от победоносных операций, ибо у поражения нет родителей.

Это было одно из крупнейших на тот момент танковых сражений в истории. Окончилось оно поражением, по той простой причине, что немецкие войска воевали лучше, а наши хуже в связи с полным отсутствием боевого опыта, слаженности и взаимодействия. То, что для поражения придумывают другие причины, — всего лишь оправдание поражения. При СССР была общая легенда о «неготовности к войне» и «превосходстве сил немцев». После появился «миф Ледокола» о том, что у нас было больше оружия, просто Гитлер опередил Сталина.

Пакт как факт. Договору о ненападении между Советским Союзом и Германией исполнилось 80 лет Перейти в фотобанк

Бригадный командир ищет пропавшего старшего лейтенанта, а комиссар строчит отчеты. Отстал от полка Яков Другашвили, что стало с его батареей, был его плен следствием панического отступления, сознательное дезертирство или роковая случайность, мы никогда не узнаем.

Зато очень важно понимать факт того, почему тот торжественный банкет в Кремле в честь выпускников академий РККА не был чем-то особенным и таинственным. Не было и планов нападения на Европу. Была возрожденная из пепла революций Русская армия с новыми поколениями русских солдат. Которой настолько гордились, что в ней сверкали петлицами и скрипели портупеями сыновья вождей. Которых, увы, отцы отправляли на смерть.