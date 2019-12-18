Во вторник, 17 декабря, в Киеве под зданием Верховной Рады радикалы из «Национального корпуса» жестко схлестнулись с Национальной полицией. Во время драки пострадали 23 полицейских, 17 силовиков доставили в больницы

26 членов «Нацкорпуса» задержали, но уже ночью их всех выпустили — после того как их «побратимы» взяли в осаду ОВД Печерского района Киева.

Во время битвы у Рады пострадало рекордное количество журналистов.

Фактически акция стала возвращением в большую политическую активность «Нацкорпуса» и его лидера Андрея Билецкого. Теперь радикалы протестуют против закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Примечательно, что значительное влияние на атаковавший Нацполицию «Нацкорпус» приписывают министру внутренних дел Арсену Авакова. Однако нападали радикалы на полицейских, руководит которыми… тот же Аваков.

Парадоксы украинской уличной и не только политики изданию Украина.ру разъяснили политические эксперты.

Аваков «рекламирует» свою Нацполицию

«Тракторный марш» и драка с полицией под Радой. Националисты объединились с фермерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Якубин. Он не исключает, что произошедшее под Радой — сознательная провокация с несколькими целями.

«Одна из целей может быть связана с тем, чтобы канализировать этот протест и привязать его к такому деструктиву. Тем самым закрыв возможность для граждан, которые бы выходили на улицу. То есть много раз еще подумают, а выходить ли им, если они видят то, что они видят.

Второй нюанс может быть связан с тем, что на самом деле протест был не только против рынка земли, люди выходили против ультра неолиберального проекта Трудового кодекса. На самом деле там была целая группа разных инициатив, против которых протестовали люди», — рассказал Якубин.

Теперь Аваков может использовать эту ситуацию в свою пользу, добавляет эксперт: говорить, что его Нацполиция обеспечивает порядок.

«Но в длительном приближении это будет означать эрозию власти. По сути эта ситуация может быть опасной для президента Украины. Потому что один из его козырей — это высокий рейтинг, свыше 50%. А эта ситуация под Радой в Киеве будет показывать, что практики, которые были во времена Порошенко последние пять лет, никуда не исчезли», — отметил политолог.

Формула протеста: «спонтанщики» плюс боевики

Первая кровь. Десятки задержанных и один погибший в событиях под Верховной Радой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вадим Карасёв. И эта постановочная часть ставила перед собой несколько задач.

«Первое — показать силу Национальной полиции, что она обеспечивает порядок. Второе — показать протестующим, что шансов на результативный протест у них нет, что власть будет действовать жестко. Чтобы сбить эти все настроения использовать протестную улицу против властей и ее политики. Частично это удалось, частично нет.

Третья задача была дискредитировать сам протест. Тем более один из участников был трижды судимым, очевидно, нанят кем-то. Показывали фотографии, начали строить параллели между «титушками» и нынешними протестующими», — пояснил Карасёв в интервью изданию Украина.ру.

Протестный потенциал очень высок в обществе уже не первый год, и земельный вопрос очень болезненный для многих социальных групп, отмечает политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Он задевает жизненно важные интересы — это действительно для многих без преувеличения вопрос жизни и смерти. Это и есть спонтанная часть протеста. А есть технологическая часть — специально подготовленные люди, которые ведут себя по сценарию. В данном случае всё точно так же. Были «спонтанщики», и были боевики», — заявил эксперт.

«Демонстрация всесильности» от Авакова

Сейчас Аваков находится в беспроигрышной ситуации: можно всегда отмежеваться от «Нацкорпуса», при этом подталкивая их к созданию нужной картинки, контента и контекста, выгодного всесильному главе МВД. Такое мнение у Вадима Карасёва.

По его словам, Аваков контролирует и силовую часть государства, и силовую часть улицы, а это уже «демонстрация всесильности».

Украинские депутаты спорят на деньги, что Аваков станет следующим премьером © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк — уверен политолог.

Оппозиция напоминает о себе

Интерес в раскачивании политической ситуации на Украине есть в первую очередь у оппозиции, считает Павел Рудяков. После триумфальной победы Зеленского на президентских выборах и его партии «Слуга народа» на парламентских парламентская оппозиция лишена базы для получения ресурсов. Оппозиционеры никак не влияют на принятие, разработку и подготовку решений, уточняет эксперт.

«Учитывая, что уже закончился предыдущий политический цикл, сформированы все органы государственного управления, начинается новый политический цикл, и парламентской оппозиции необходимо о себе напомнить, сделать себя жизнеспособной. В рамках парламента этого достичь невозможно, потому что у «Слуги народа» колоссальное подавляющее большинство. Поэтому нужно использовать внепарламентские методы. А это улица», — говорит Рудяков.

Именно поэтому, подчёркивает он, все эти протесты происходят не на Майдане Незалежности, традиционном месте протестов, а у Верховной Рады.

«Вы видели, и Тимошенко там «сияла», то есть это такая попытка использовать уличный ресурс. Для этого сейчас есть объективные основания, вопрос земли — очень принципиальный. Затем последуют и локальные протесты.

Обычно оппозиционные политики были вынуждены платить для того, чтобы раскрутить какую-то протестную тему, а тут платить не надо — тема готовая, она бесплатно лежит, только к ней присоединяйся», — отметил политолог.

Олигархи хотят от Зеленского «договорняка»

Сейчас у оппозиции стоит задача не столько раскачать ситуацию, сколько ослабить Зеленского и Офис президента, для того чтобы сделать их более сговорчивыми и втянуть их в некий «договорняк», считает Вадим Карасёв. А это совпадает с интересами тех же фермеров, которым нужен более компромиссный закон о земле.

«Это и олигархи, которые хотели, чтобы президент был втянут в какой-то олигархический консенсус и не использовал монобольшинство для игры в пользу одного олигарха. Многие не хотят, чтобы президент и нынешняя власть играли от монобольшинства к моноолигархии, а хотели бы более компромиссный вариант в области земли, энергетики и внешней политики тоже», — сообщил политолог.

Стычками под Радой Аваков берет Зеленского в заложники - Молчанов © avakov.com/Yulia Babych | avakov.com/Yulia Babych | Перейти в фотобанк Петр Порошенко, говорит Алексей Якубин. Пятый президент активно раскручивал тему с капитуляцией, «но в целом всё, что мы видели, напоминало сознательную провокацию для дискредитации мирных протестов».

«Потому что аграрные протесты проходили не только под Верховной Радой, они охватили свыше 10 областей», — напомнил эксперт.

Зеленскому для сохранения рейтинга пора переходить к действиям

Майдана на Украине пока нет и не будет, это даже не обсуждается, уверен Вадим Карасёв. При этом «движение», активность на улицах будет.

«Многие заинтересованы в этом «движе», чтобы поменять конфигурацию власти, сделать Кабмин более компромиссным, чтобы он не был игроком в пользу западных финансовых институтов или одного олигарха», — прогнозирует политолог.

В то же время Зеленский использует всё еще высокую, более 50%, по соцопросам, поддержку населения. Но на рейтинге долго не продержишься, нужен социальный и силовой факторы, предупреждает Карасёв: если не будет силового и социального фактора, рейтинг начнет сдуваться.

«Истинный рейтинг — это не просто рейтинг надежды на нового политика, а когда это рейтинг действий, в том числе действий силового и социально-экономического контура власти. Если этого не будет, слабую и неэффективную власть не уважают, даже если они уважают президента. При таком варианте падение рейтинга — это вопрос времени», — заявил эксперт.

Если власть не будет обращать внимания на эти конфликтные точки, то при падении рейтинга весной или летом власть может столкнуться с массовыми протестами, считает Алексей Якубин, «особенно если предлагаются те инициативы, которые, мягко говоря, не вызывают у населения большой симпатии, тем более если будет буксировать процесс урегулирования конфликта на Востоке».