Во вторник, 17 декабря, СМИ США написали, что Белый дом отзовёт из Киева временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора 2 января 2020 года. Выбирают нового посла из двух кандидатов на место, пустующее с 20 мая, после отъезда Мари Йованович, поводом для увольнения которой могла стать информация адвоката президента США Джулиани

В среду, 18 декабря, в Палате представителей полного состава состоится голосование по утверждению обвинительного заключения в отношении главы государства. Как установил процедурный комитет, на дебаты отведено 6 часов, которые будут распределены поровну между двумя партиями, после чего конгрессмены проголосуют отдельно по каждой из двух статей обвинения. Кроме того, если юридический комитет будет готов представить кандидатуры трёх членов Палаты представителей, которые выступят с обвинениями на судебном процессе в Сенате, то состоится голосование и по этому вопросу.

Историческое письмо Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп направил письмо председателю Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором выразил протест против процедуры импичмента. Он обвинил демократов в попытке отменить итоги выборов 2016 года и отвлечь внимание общественности от его достижений, среди которых экономический рост, а также раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившее сговора его предвыборного штаба с Москвой, а также потребовал, чтобы Конгресс сосредоточился не на импичменте, а на беспрецедентном превышении полномочий ФБР в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда проводило слежку за членами его избирательного штаба. Джулиани обнародовал компромат, привезённый из Киева, а Зеленский ищет лоббистов для встречи с Трампом © Facebook, Радио Свобода

«Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной «российской» фальшивкой, заявив дважды, что «все дороги ведут к Путину», хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жёстче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить», — заявил Трамп.

По его словам, первое обвинение — злоупотребление властью — полностью лицемерная, недостойная и безосновательная выдумка воображения, потому что первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был абсолютно обычным, а второй неверно процитировали и представили мошенническим образом. Второе обвинение — препятствование Конгрессу — президент назвал нелепым и опасным.

«Демократы Палаты представителей пытаются отстранить от власти законно избранного президента за отстаивание конституционных прав, утвержденных на двухпартийной основе. Вы прекрасно знаете, что (бывший. — Ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и $1 млрд помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов <…> Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли», — подчеркнул Трамп.

Пелоси назвала письмо президента «больным», а лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер уверен, что Трамп находится под большим давлением.

Эффекта разорвавшейся бомбы не получилось

Как показало исследование, проведённое телекомпанией ABC и газетой Washington Post 10-15 декабря среди 1003 респондентов, единого мнения насчёт происходящего в Конгрессе среди американцев нет: за то, чтобы Трампу объявили импичмент, выступают 49% опрошенных, а против — 46%. Поведение президента по отношению к Украине 49% респондентов расценивают как неправомерное давление с целью добиться проведения расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, и его сына Хантера, 39% с такой оценкой не согласны. 49% участников исследования полагают, что Трамп пытался воспрепятствовать проведению расследования его действий, а 43% придерживаются противоположного мнения. Просчитались с импичментом: рейтинги Трампа растут, а демократы переходят в Республиканскую партию © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

В свою очередь, телеканал CNN сообщил о сокращении количества сторонников импичмента Трампа: если за досрочное отстранение американского лидера от власти в ходе телефонного опроса 21-24 ноября высказывались 50% опрошенных, а против выступали 43%, то 12-15 декабря аналогичное исследование показало 45% и 47% соответственно.

Старший научный сотрудник программы изучения государственного управления Брукингского института, специализирующийся на вопросах внутренней политики США, политических кампаний и выборов, Уильям Галстон отмечает, что с начала октября не изменились ни уровень одобрения президента Трампа, ни поддержка самого импичмента, а интерес к происходящему гораздо меньше по сравнению с уровнем заинтересованности к делу об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона, советником которого работал Галстон в 1998-1999 годах.

Импичмент выходит на дипломатический уровень

В Палате представителей демократы, которые определяли регламент процедуры импичмента, отказали республиканцам в допросе свидетелей, которых они считали необходимым послушать. Теперь однопартийцы президента, которые будут устанавливать порядок судебного процесса в Сенате, собираются отплатить им той же монетой. 17 декабря лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отклонил предложение, содержавшееся в полученном им письме от лидера демократического меньшинства Чака Шумера, о вызове на допрос в верхнюю палату Конгресса бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, его помощника Роберта Блэра и сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи.

Одним из ключевых свидетелей, выступавших в Палате представителей, был временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, который подтвердил версию демократов, что расследование деятельности энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, и вмешательства Украины в американские выборы 2016 года были условием для возобновления предоставления военной помощи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, он покинет свой пост 2 января 2020 года, но официальных заявлений Госдепартамента по этому поводу пока не было. Согласно законодательству, он мог работать в статусе временного поверенного не более 210 дней (прибыл в Киев 17 июня 2019 года).

Прочитав эту информацию, член сенатского комитета по иностранным делам, демократ Боб Менендес направил письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором выразил свою обеспокоенность. Украина получила согласие на назначение нового посла в Вашингтоне © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Из сообщений СМИ я узнал, что посла Уильяма Тейлора отзывают накануне Вашего запланированного визита в Киев в январе (первого для нынешнего госсекретаря. — Ред.). Отзыв дипломата, в результате чего остаётся вакантным исключительно важный пост посла в тот момент, когда в страну прибывает госсекретарь США, представляется крайне необычным и, возможно, беспрецедентным», — написал сенатор.

Газета Politico со ссылкой на представителей Белого дома сообщила, что помощники президента рассматривают возможность назначения нового посла на Украине, а представители администрации предпринимают шаги по стабилизации отношений с Киевом, которые пострадали из-за расследования в рамках процедуры импичмента. По информации журналистов, возглавить американское посольство на Украине может или и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер (между ним и Тейлором Вашингтон выбирал временного поверенного после отзыва Мари Йованович), или директор Европейского центра исследований по вопросам безопасности им. Маршалла в Германии, связанного с Пентагоном, отставной генерал-лейтенант Кейт Дейтон, владеющий русским языком и имевший опыт работы в украинской столице.

Издание уточняет, что Трампу нравится кандидатура второго — по назначению главы Пентагона Дейтон работает старшим советником США по обороне на Украине, разработал курсы по антикоррупционной и оборонной реформам для украинцев и занимается проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил, в своё время был координатором безопасности США для Израиля и Палестинской автономии. Да и сам Дейтон готов взять на себя работу посла в Киеве.

Тем временем адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью газете New York Times, опубликованном 17 декабря, сообщил некоторые подробности досрочного увольнения предыдущего руководителя американской дипмиссии на Украине Мари Йованович. Он рассказал, что в начале 2019 года пару раз жаловался Трампу на то, что она мешает проводить расследование на Украине, препятствуя выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре демократов с украинскими властями в 2016 году, и предположил, что переданная им информация действительно способствовала увольнению дипломата. Но при этом адвокат отрицал, что советовал Трампу отстранить Йованович от исполнения должностных обязанностей, а лишь предоставил президенту и госсекретарю факты. Свобода дороже Байдена: как Фирташ помогает Трампу посадить конкурента президента США © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Нужно было убрать Йованович с дороги, (за то, что она. — Ред.) осложняла всем проведение расследований», — добавил Джулиани.

Сменить руководителя посольства в Киеве адвокату Трампа, по сведениям агентства Associated Press, в частности, помогал его клиент, американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас. Его арестовали в октябре по подозрению в нарушении закона о лоббистской деятельности, но потом отпустили под домашний арест. 17 декабря суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил просьбу прокуроров о помещении его под стражу из-за риска, что он сбежит. Основанием для подачи такого ходатайства послужила информация о получении Парнасом в сентябре $1 млн из России. Агентство Bloomberg со ссылкой на информацию с судебных слушаний уточнило, что это был кредит, выданный украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, которого США требуют экстрадировать из Австрии. Ранее источники издания The Washington Post сообщили, что адвокаты Виктория Тоенсинг и Джо ДиДженова, которые с июля 2019 года представляют интересы Фирташа, наняли Парнаса в качестве переводчика. Суд принял довод стороны защиты, что деньги в качестве кредита взяла безработная супруга бизнесмена Светлана Парнас.