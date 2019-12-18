Одним из лидеров протестов против рынка земли стала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. При этом сама она дистанцируется от силового противостояния, но неизменно подчеркивает поддержку бастующих аграриев

В центре Киева во вторник, 17 декабря, было жарко: происходили стычки правоохранителей с националистами. Они были настолько ожесточенными, что поначалу сторонники националистов заявили даже об одном погибшем в результате противостояния.

«Как сообщают источники из Нацкорпуса, один из протестующих, побитый правоохранителями, умер. Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятно погибшего!» — написал в своем канале в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что действительно в центре Киева скончался мужчина. Киев и кровь: полиция жестко разогнала «Земельный майдан» - видео ©

«Есть информация, что во время столкновений умер мужчина, и будто бы от действий полиции. Хочу сказать, что личность этого человека установлена — гражданин 1979 года рождения. «Скорая» его забирала по адресу ул. Институтская, 16, там ему оказывалась помощь. Это было больше чем за час до последнего столкновения», — заявил Крищенко.

Как бы то ни было, но противостояние было ожесточенным. И одним из тех, кто поддержал акции протеста, была лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Парламентское прикрытие

Накануне протестов — в понедельник, 16 декабря, — Тимошенко обратилась к украинцам.

«На Украине создан штаб защиты земли. В него вошли общественные организации, волонтеры, лидеры партий, общественные движения, многие-многие люди, включая профсоюзы Украины. И они очень четко и ясно заявили, что они будут бороться против продажи земли всеми конституционными средствами», — заявила Тимошенко.

По ее словам, в аграрном комитете Верховной Рады уже начали рассматривать принятые в первом чтении законы, что, как уверена Тимошенко, противоречит парламентскому регламенту. При этом Тимошенко обвинила главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики — члена «Слуги народа» Николая Сольского — в том, что он имеет в своем распоряжении около 50 тыс. га земли, а потому заинтересован в принятии во втором чтении закона о рынке земли.

Однако снятия Сольского с должности недостаточно, по словам Тимошенко.

«Аграрии, а также профсоюзы Украины, понимая, что сейчас уже очень тяжело в парламенте остановить процесс распродажи земли, вышли и объявили начало всеукраинской акции протеста против продажи земли. Строго в соответствии с 39-й статьей Конституции. Сегодня с утра аграрии заблокировали почти 14 общенациональных дорог. Они сегодня закрыты сельскохозяйственной техникой. Завтра с утра в Киеве начинается акция протеста, которая будет требовать от Верховной Рады и от президента определенных шагов», — заявила Тимошенко 16 декабря. Земельный вопрос рассорил украинцев. Украинская неделя в фотографиях © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

При этом она зачитала требования аграриев: отозвать законопроекты о продаже земли до проведения всеукраинского референдума, немедленно рассмотреть и принять закон о всеукраинском референдуме, немедленно, до конца 2019 года, продолжить на три года мораторий на продажу земли. За это время должен появиться класс фермеров, а также системы переработки аграрной продукции. Их требования, по словам Тимошенко, поддержали все парламентские фракции и группы, кроме «Слуги народа», «Голоса» и группы «Доверие».

Бороться за аграриев Тимошенко пообещала в парламентском зале. А после протестов, несмотря на все столкновения, лидер «Батькивщины» осудила стычки, но все равно призвала приходить на митинги.

Старая песня о провокаторах

Подводя итоги, 17 декабря Тимошенко подчеркнула, что именно протесты под стенами Верховной Рады и блокирование трибуны заставили руководство парламента не рассматривать никаких вопросов, кроме земельного. На специально созванном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики с участием лидеров парламентских фракций «Батькивщина» потребовала снятия с рассмотрения всех законопроектов о продаже земли до проведения референдума.

«Фермеры просто не выдержат конкуренции с олигархами и корпорациями и потеряют всю землю», — рисовала Тимошенко безрадостные картины будущего.

Она уверена, что президент Украины Владимир Зеленский намерен протянуть распродажу земли до Нового года и «его не останавливают ни незаконность таких действий, ни категорическое несогласие 75% граждан». Земельный вопрос и неустойчивое общественное мнение Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Президент сливает интересы Украины и уничтожает ее независимость. Или люди это поймут и немедленно остановят, или мы, украинцы, останемся без страны и без нормальной жизни. Ситуация неординарная. Никогда в этой Раде за 28 лет не принимались решения продать 72% земли. Нужно бороться!» — призвала Тимошенко сторонников.

Что касается столкновений на митингах, то власть, по словам Тимошенко, попыталась устроить провокации и дискредитировать мирный митинг.

«Нет никакого сомнения, что специально подготовлены и устроены провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, профсоюзов. Люди приехали, чтобы донести депутатам, что страна против продажи сельскохозяйственной земли. Никогда в жизни они не были агрессивными», — заявила Тимошенко и анонсировала продолжение протестов 18 декабря, призвав всех присоединяться к мирной акции под стенами Верховной Рады.

«Сейчас нужна помощь не мне, не партии «Батькивщина» — нужна помощь стране, чтобы защитить ее и не позволить сделать с ней то, что запланировал Зеленский», — воззвала к украинцам Тимошенко.

Глад, мор и популизм

Говоря о законопроекте о рынке земли, Тимошенко предрекает Украине африканское будущее. Официально. Рада продлила земельный мораторий до 2020 года © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», — отметила она 17 декабря.

По ее словам, жители Украины останутся без своих черноземов и других почв потому, что последние скупят монополии.

«Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения», — отмечала Тимошенко.

Она — принципиальная противница открытия рынка земли. Но это сейчас. А ведь были времена, когда она и ее политсила, наоборот, хотели разрешить продажу земли.

«Если в следующем году торговлю землей легализуют, то через 20 или 30 лет это будет банальной удобной экономической реальностью, как сегодня обмен валюты или интернет-банкинг, и никто даже не вспомнит, кто боролся за это решение или против него. Как сейчас, например, уже почти никто не помнит, что всего лишь 10 лет назад сама же Юлия Тимошенко предлагала ввести рынок земли и даже хотела разрешить продавать землю юридическим лицам, против чего теперь активно выступает в телеэфирах», — напоминал в октябре этого года украинский журналист Дмитрий Литвин.

Впрочем, когда против моратория на продажу земли выступила завоевавшая власть "Партия регионов", Тимошенко и ее политсила мигом поменяли свою точку зрения. В общем, мнение Тимошенко определяется ее местоположением. А земля, поскольку идея ее продажи, как свидетельствуют соцопросы, крайне непопулярна, для Тимошенко лишь предлог. Если завтра те 68,3% украинцев, которые, по данным ноябрьского опроса Центра Разумкова, выступают против продажи рынка земли, кардинально изменят свою точку зрения, Тимошенко громче всех потребует продажи украинских чернозёмов.

Вообще же, как видно из новейшей украинской истории, Тимошенко по меньшей мере в третий раз приступает к свержению официальной власти — с надеждой (теперь уже очень слабой) занять президентский кабинет на Банковой (в Офисе президента). Впервые такую попытку она предприняла в 2004 году, когда была вынуждена уступить лидерство отравленному Виктору Ющенко. Во второй раз — в 2014 году, когда ее после госпереворота привезли на инвалидной коляске прямо из Харьковской женской колонии и она попыталась возглавить Майдан, но оказалась никому особо не нужной. И вот третий Майдан в ее жизни, в который она так же пытается вписаться, на этот раз под лозунгами защиты аграриев.