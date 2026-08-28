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"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции

"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции - 28.08.2026 Украина.ру

"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров получит неприятности, если продолжит игнорировать приглашения парламента на заседания временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию коррупции. Об этом 28 августа заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*

2026-08-28T12:38

2026-08-28T12:38

2026-08-28T12:50

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Экс-министр обороны Михаил Фёдоров не отвечает на приглашение ВСК, он игнорирует приглашение на понедельник 31 августа и пытается сделать вид, что такого приглашения не получал, сообщил нардеп в своём телеграм-канале. "Зато члены комиссии видят, что господин Федоров не игнорирует бесконечные интервью. Так что это не работает. Неуважение к парламенту Украины закончится больно", - предупредил парламентарий.Он дал советы бывшему министру и предупредил о санкциях."В случае неявки в понедельник комиссия воспользуется своим правом инициировать привод Федорова на заседание — и правоохранительные органы вынуждены будут его доставить", - пригрозил Гончаренко*Он предложил не доводить до такого развития событий и исполнять требования действующего законодательства.Тем временем Фёдоров раздаёт многочисленные интервью и критикует Владимира Зеленского, который отправил Кабмин Украины в отставку 14 июля вместе с главой Минобороны. Фёдорову предлагали высокие посты и должности в Офисе президента, однако он потребовал возвращения себя в министерское кресло. В интервью 18 августа Фёдоров заявил о необходимости проведения президентских выборов, чему Зеленский упорно сопротивляется со ссылкой на действие военного положения. Федоров также посетовал на коррупцию, которую постоянно обнаруживают и в Минобороны Украины.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовРанее на эту тему: Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандаловБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, михаил федоров, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, коррупция, минобороны украины