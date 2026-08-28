За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет - 28.08.2026 Украина.ру
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За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет
За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет - 28.08.2026 Украина.ру
За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает 28 августа РИА Новости
2026-08-28T13:13
2026-08-28T13:24
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Согласно вердикту, первые три года осужденный должен будет провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии общего режима.Кроме того, судебные инстанции на четыре года лишили фигуранта, который в настоящий момент объявлен в официальный розыск, права заниматься администрированием любых сайтов, страниц и каналов в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу ранее в полном объеме утвердила Генпрокуратура РФ.Следствие и суд установили, что весной 2022 года Арестович* опубликовал в соцсетях видеообращение с призывами уничтожать железнодорожные пути, задействованные для снабжения российских войск. Кроме того, он разместил ложные сведения об ответственности ВС РФ за обстрел вокзала в Краматорске. Суд квалифицировал эти действия как публичные призывы к терроризму через интернет и распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам национальной вражды.Подробнее об Арестовиче* - в материале Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, москва, краматорск, алексей арестович, владимир зеленский
Новости, Россия, Москва, Краматорск, Алексей Арестович, Владимир Зеленский

За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

13:13 28.08.2026 (обновлено: 13:24 28.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает 28 августа РИА Новости
Согласно вердикту, первые три года осужденный должен будет провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, судебные инстанции на четыре года лишили фигуранта, который в настоящий момент объявлен в официальный розыск, права заниматься администрированием любых сайтов, страниц и каналов в интернете.
"По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", — огласил решение председательствующий судья.
Обвинительное заключение по уголовному делу ранее в полном объеме утвердила Генпрокуратура РФ.
Следствие и суд установили, что весной 2022 года Арестович* опубликовал в соцсетях видеообращение с призывами уничтожать железнодорожные пути, задействованные для снабжения российских войск. Кроме того, он разместил ложные сведения об ответственности ВС РФ за обстрел вокзала в Краматорске. Суд квалифицировал эти действия как публичные призывы к терроризму через интернет и распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам национальной вражды.
Подробнее об Арестовиче* - в материале Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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