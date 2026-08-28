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За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет - 28.08.2026 Украина.ру

За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает 28 августа РИА Новости

2026-08-28T13:13

2026-08-28T13:13

2026-08-28T13:24

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Согласно вердикту, первые три года осужденный должен будет провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии общего режима.Кроме того, судебные инстанции на четыре года лишили фигуранта, который в настоящий момент объявлен в официальный розыск, права заниматься администрированием любых сайтов, страниц и каналов в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу ранее в полном объеме утвердила Генпрокуратура РФ.Следствие и суд установили, что весной 2022 года Арестович* опубликовал в соцсетях видеообращение с призывами уничтожать железнодорожные пути, задействованные для снабжения российских войск. Кроме того, он разместил ложные сведения об ответственности ВС РФ за обстрел вокзала в Краматорске. Суд квалифицировал эти действия как публичные призывы к терроризму через интернет и распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам национальной вражды.Подробнее об Арестовиче* - в материале Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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