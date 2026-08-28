Алехин: Российские войска прорываются к Чернещине — тяжелые бои у Шейковки и Нового Мира - 28.08.2026 Украина.ру
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Алехин: Российские войска прорываются к Чернещине — тяжелые бои у Шейковки и Нового Мира
Алехин: Российские войска прорываются к Чернещине — тяжелые бои у Шейковки и Нового Мира - 28.08.2026 Украина.ру
Алехин: Российские войска прорываются к Чернещине — тяжелые бои у Шейковки и Нового Мира
На Боровском участке российские войска продолжают теснить противника, продвинувшись южнее Зелёного Гая вдоль трассы Боровая-Райгород, заявил Алехин. Тяжелые бои идут на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-28T12:34
2026-08-28T12:34
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Комментируя обстановку в районе поселка Боровая на Купянском направлении, Алехин сообщил о продвижении российский подразделений вдоль трассы Боровая-Райгород."Тяжелые и упорные бои продолжаются на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира", — сообщил Алехин. Штурмовым группам обеспечивают продвижение беспилотники самолетного типа во взаимодействии с артиллеристами и армейской авиацией, пояснил он."В ответ ВСУ бьют по российским позициям у Нововодяного и Макеевки. А также пытаются контратаковать", — добавил обозреватель.Несмотря на попытки врага перехватить инициативу, российские подразделения продолжают продвигаться, закрепляясь на занятых рубежах. Противник несет потери и вынужден отступать.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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Алехин: Российские войска прорываются к Чернещине — тяжелые бои у Шейковки и Нового Мира

12:34 28.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Боровском участке российские войска продолжают теснить противника, продвинувшись южнее Зелёного Гая вдоль трассы Боровая-Райгород, заявил Алехин. Тяжелые бои идут на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя обстановку в районе поселка Боровая на Купянском направлении, Алехин сообщил о продвижении российский подразделений вдоль трассы Боровая-Райгород.
"Тяжелые и упорные бои продолжаются на подступах к Чернещине, у Шейковки и Нового Мира", — сообщил Алехин. Штурмовым группам обеспечивают продвижение беспилотники самолетного типа во взаимодействии с артиллеристами и армейской авиацией, пояснил он.
"В ответ ВСУ бьют по российским позициям у Нововодяного и Макеевки. А также пытаются контратаковать", — добавил обозреватель.
Несмотря на попытки врага перехватить инициативу, российские подразделения продолжают продвигаться, закрепляясь на занятых рубежах. Противник несет потери и вынужден отступать.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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