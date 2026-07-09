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Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО

Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО - 09.07.2026 Украина.ру

Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО

Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что желает России победы в специальной военной операции и считает её оправданной. Он также назвал сербов единственным искренним другом Москвы в Европе. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости

2026-07-09T13:39

2026-07-09T13:39

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Милорад Додик, председатель "Союза независимых социал-демократов" и лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, выступил с заявлением о поддержке действий России на Украине. Его слова приводит РИА Новости."Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО", — сказал Додик.Политик также подчеркнул, что Республика Сербская ежедневно следит за развитием ситуации на Украине и желает Москве успехов. По его словам, сербы остались единственным искренним и важным другом России в Европе, тогда как остальные страны строят свою политику на русофобии.Ранее Додик уже высказывался в поддержку Москвы, называя действия президента Владимира Путина мудрыми и подчёркивая, что Россия избегает масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.13 июня Додик также заявил, что руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Он неоднократно выступал с критикой политики Брюсселя и поддерживал курс России. Подробнее в материале Евросоюз всё больше движется к формату военного блокаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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