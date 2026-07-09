https://ukraina.ru/20260709/lider-respubliki-serbskoy-dodik-pozhelal-rossii-pobedy-v-svo-1081263694.html
Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО
Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО - 09.07.2026 Украина.ру
Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО
Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что желает России победы в специальной военной операции и считает её оправданной. Он также назвал сербов единственным искренним другом Москвы в Европе. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости
2026-07-09T13:39
2026-07-09T13:39
2026-07-09T13:56
новости
россия
милорад додик
ес
украина.ру
владимир путин
москва
украина
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055887735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b440ba1da85658ca86252e4ded9a8f7.jpg
Милорад Додик, председатель "Союза независимых социал-демократов" и лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, выступил с заявлением о поддержке действий России на Украине. Его слова приводит РИА Новости."Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО", — сказал Додик.Политик также подчеркнул, что Республика Сербская ежедневно следит за развитием ситуации на Украине и желает Москве успехов. По его словам, сербы остались единственным искренним и важным другом России в Европе, тогда как остальные страны строят свою политику на русофобии.Ранее Додик уже высказывался в поддержку Москвы, называя действия президента Владимира Путина мудрыми и подчёркивая, что Россия избегает масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.13 июня Додик также заявил, что руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Он неоднократно выступал с критикой политики Брюсселя и поддерживал курс России. Подробнее в материале Евросоюз всё больше движется к формату военного блокаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
москва
украина
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055887735_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_02f41eb81f1b119cc8403d2371c5e3d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, милорад додик, ес, украина.ру, владимир путин, москва, украина, мир без границ
Новости, Россия, Милорад Додик, ЕС, Украина.ру, Владимир Путин, Москва, Украина, Мир без границ
Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО
13:39 09.07.2026 (обновлено: 13:56 09.07.2026)
Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что желает России победы в специальной военной операции и считает её оправданной. Он также назвал сербов единственным искренним другом Москвы в Европе. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости
Милорад Додик, председатель "Союза независимых социал-демократов" и лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, выступил с заявлением о поддержке действий России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО", — сказал Додик.
Политик также подчеркнул, что Республика Сербская ежедневно следит за развитием ситуации на Украине и желает Москве успехов. По его словам, сербы остались единственным искренним и важным другом России в Европе, тогда как остальные страны строят свою политику на русофобии.
Ранее Додик уже высказывался в поддержку Москвы, называя действия президента Владимира Путина мудрыми и подчёркивая, что Россия избегает масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.
13 июня Додик также заявил, что руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Он неоднократно выступал с критикой политики Брюсселя и поддерживал курс России. Подробнее в материале Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру