https://ukraina.ru/20260725/likvidirovan-karman-vsu-alkhin-o-prodvizhenii-gruppirovki-yug-i-boyakh-za-starodubovku-1081829908.html

Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку

Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку - 25.07.2026 Украина.ру

Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку

На Южном направлении российские штурмовики завязали бои за Стародубовку — северные ворота Николаевки. Ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, а Лес Долгий и Змеиная гора перешли под контроль российских войск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-25T04:30

2026-07-25T04:30

2026-07-25T04:30

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Характеризуя обстановку в зоне группировки "Юг", Алёхин сообщил, что ситуация развивается динамично. "Продолжается работа наших бойцов на меловом склоне вдоль реки Северский Донец", — пояснил обозреватель.Алёхин проинформировал, что в ходе продвижения штурмовики ВС РФ завязали бои за Стародубовку (Краматорский район ДНР)."Это следующее после Пискуновки село, фактически являющееся северными воротами в Николаевку, в котором наши бойцы вошли в частный сектор в юго-восточной части города", — уточнил он.Эксперт добавил, что есть успехи и на других участках: был ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, лес Долгий также перешел под контроль ВС РФ. "Есть территориальные успехи в районе Змеиной горы и по направлению к Васильевской Пустоши", — сообщил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.

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