https://ukraina.ru/20260725/likvidirovan-karman-vsu-alkhin-o-prodvizhenii-gruppirovki-yug-i-boyakh-za-starodubovku-1081829908.html
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку - 25.07.2026 Украина.ру
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку
На Южном направлении российские штурмовики завязали бои за Стародубовку — северные ворота Николаевки. Ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, а Лес Долгий и Змеиная гора перешли под контроль российских войск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T04:30
2026-07-25T04:30
2026-07-25T04:30
новости
россия
украина
запад
геннадий алехин
сво
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_2244cef5640919dbcd110bb04197e117.jpg
Характеризуя обстановку в зоне группировки "Юг", Алёхин сообщил, что ситуация развивается динамично. "Продолжается работа наших бойцов на меловом склоне вдоль реки Северский Донец", — пояснил обозреватель.Алёхин проинформировал, что в ходе продвижения штурмовики ВС РФ завязали бои за Стародубовку (Краматорский район ДНР)."Это следующее после Пискуновки село, фактически являющееся северными воротами в Николаевку, в котором наши бойцы вошли в частный сектор в юго-восточной части города", — уточнил он.Эксперт добавил, что есть успехи и на других участках: был ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, лес Долгий также перешел под контроль ВС РФ. "Есть территориальные успехи в районе Змеиной горы и по направлению к Васильевской Пустоши", — сообщил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2962815428701804abfabefad8d46e0e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, геннадий алехин, сво, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Геннадий Алехин, СВО, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку
На Южном направлении российские штурмовики завязали бои за Стародубовку — северные ворота Николаевки. Ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, а Лес Долгий и Змеиная гора перешли под контроль российских войск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин