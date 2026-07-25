Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку - 25.07.2026 Украина.ру
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Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку - 25.07.2026 Украина.ру
Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку
На Южном направлении российские штурмовики завязали бои за Стародубовку — северные ворота Николаевки. Ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, а Лес Долгий и Змеиная гора перешли под контроль российских войск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T04:30
2026-07-25T04:30
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Характеризуя обстановку в зоне группировки "Юг", Алёхин сообщил, что ситуация развивается динамично. "Продолжается работа наших бойцов на меловом склоне вдоль реки Северский Донец", — пояснил обозреватель.Алёхин проинформировал, что в ходе продвижения штурмовики ВС РФ завязали бои за Стародубовку (Краматорский район ДНР)."Это следующее после Пискуновки село, фактически являющееся северными воротами в Николаевку, в котором наши бойцы вошли в частный сектор в юго-восточной части города", — уточнил он.Эксперт добавил, что есть успехи и на других участках: был ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, лес Долгий также перешел под контроль ВС РФ. "Есть территориальные успехи в районе Змеиной горы и по направлению к Васильевской Пустоши", — сообщил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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Ликвидирован "карман" ВСУ: Алёхин о продвижении группировки "Юг" и боях за Стародубовку

04:30 25.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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На Южном направлении российские штурмовики завязали бои за Стародубовку — северные ворота Николаевки. Ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, а Лес Долгий и Змеиная гора перешли под контроль российских войск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку в зоне группировки "Юг", Алёхин сообщил, что ситуация развивается динамично. "Продолжается работа наших бойцов на меловом склоне вдоль реки Северский Донец", — пояснил обозреватель.
Алёхин проинформировал, что в ходе продвижения штурмовики ВС РФ завязали бои за Стародубовку (Краматорский район ДНР).
"Это следующее после Пискуновки село, фактически являющееся северными воротами в Николаевку, в котором наши бойцы вошли в частный сектор в юго-восточной части города", — уточнил он.
Эксперт добавил, что есть успехи и на других участках: был ликвидирован "карман" ВСУ севернее Рай-Александровки, лес Долгий также перешел под контроль ВС РФ.
"Есть территориальные успехи в районе Змеиной горы и по направлению к Васильевской Пустоши", — сообщил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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