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"Все хорошо на своем месте": Шкурлатов объяснил, смогут ли дроны-перехватчики заменить ЗРК

"Все хорошо на своем месте": Шкурлатов объяснил, смогут ли дроны-перехватчики заменить ЗРК - 25.07.2026 Украина.ру

"Все хорошо на своем месте": Шкурлатов объяснил, смогут ли дроны-перехватчики заменить ЗРК

Дроны-перехватчики не станут заменой ЗРК — они лишь элемент общей системы ПВО, где каждый инструмент решает свою задачу. Мобильные группы уже заставляют украинские дроны подниматься выше, что снижает вес их боевой части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-25T04:45

2026-07-25T04:45

2026-07-25T04:45

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Отвечая на вопрос журналиста о том, смогут ли дроны-перехватчики заменить ЗРК, Шкурлатов заявил, что они не станут полноценной альтернативой. "Конечно же, нет. Все хорошо на своем месте. Дроны-перехватчики — важнейший элемент, но лишь один из многих", — пояснил эксперт.Шкурлатов заявил, что в системе ПВО важна совокупность всех средств. По его мнению, даже если мобильные огневые группы не сбивают дрон напрямую, они выполняют свою задачу — вынуждают противника подниматься выше 600 метров, из-за чего вражеским БПЛА приходится нести более тяжёлые топливные баки, и они теряют в весе боевой части.Эксперт подчеркнул, что перехватчики — это экономика войны. "Дроны-перехватчики — это экономика войны. Они должны перехватывать недорогие украинские БПЛА. Основная сложность здесь — связь. Связка "РЛС — дрон — оператор" должна работать как часы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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