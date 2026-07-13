В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс" - 13.07.2026 Украина.ру
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В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс"
В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс" - 13.07.2026 Украина.ру
В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс"
Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций, включив в него ограничения против российских цифровых платформ
2026-07-13T13:04
2026-07-13T13:48
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Информация следует из официального документа, опубликованного на сайте ЕС.Ранее Евросоюз уже блокировал вещание российских телеканалов, вводил ограничения против отечественных СМИ и технологических компаний. Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.Подробнее - в материале В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву на сайте Украина.ру.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, ес, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Россия, Украина, США, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс"

13:04 13.07.2026 (обновлено: 13:48 13.07.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций, включив в него ограничения против российских цифровых платформ
Информация следует из официального документа, опубликованного на сайте ЕС.
Ранее Евросоюз уже блокировал вещание российских телеканалов, вводил ограничения против отечественных СМИ и технологических компаний. Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.
Подробнее - в материале В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву на сайте Украина.ру.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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