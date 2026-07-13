В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс"
13:04 13.07.2026 (обновлено: 13:48 13.07.2026)
© Фото
© Фото
Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций, включив в него ограничения против российских цифровых платформ
Информация следует из официального документа, опубликованного на сайте ЕС.
Ранее Евросоюз уже блокировал вещание российских телеканалов, вводил ограничения против отечественных СМИ и технологических компаний. Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.
Подробнее - в материале В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву на сайте Украина.ру.
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