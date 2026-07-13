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Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной
Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной - 13.07.2026 Украина.ру
Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной
Американский сенатор Линдси Грэм* за несколько часов до смерти пошутил, что не может умереть, пока не введёт новые санкции против России. Об этом 13 июля сообщает Axios
2026-07-13T12:53
2026-07-13T12:53
2026-07-13T13:50
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"Грэм* пошутил: "Я не могу сейчас умереть. Мне всё ещё нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией". Через несколько часов он умер", — говорится в публикации.Перед смертью сенатор жаловался на плохое самочувствие. Грэм* скончался вечером 11 июля от непродолжительной и внезапной болезни. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, не раз призывал к ужесточению давления на Москву, а в 2018-м внёс законопроект о запрете операций с российским госдолгом. Об этом – в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляРанее в новостях: "Я не верю в случайную смерть": в Израиле ищут русский след в кончине сенатора Грэма*Все об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, израиль, иран, линдси грэм, впк, мир без границ
Новости, Россия, Израиль, Иран, Линдси Грэм, ВПК, Мир без границ
Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной
12:53 13.07.2026 (обновлено: 13:50 13.07.2026)
Американский сенатор Линдси Грэм* за несколько часов до смерти пошутил, что не может умереть, пока не введёт новые санкции против России. Об этом 13 июля сообщает Axios
"Грэм* пошутил: "Я не могу сейчас умереть. Мне всё ещё нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией". Через несколько часов он умер", — говорится в публикации.
Перед смертью сенатор жаловался на плохое самочувствие. Грэм* скончался вечером 11 июля от непродолжительной и внезапной болезни.
Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, не раз призывал к ужесточению давления на Москву, а в 2018-м внёс законопроект о запрете операций с российским госдолгом. Об этом – в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.