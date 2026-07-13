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Стало известно, зачем Франция вызывает посла России

Стало известно, зачем Франция вызывает посла России - 13.07.2026 Украина.ру

Стало известно, зачем Франция вызывает посла России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объявил о вызове российского посла и подготовке санкций против девяти физических и четырёх юридических лиц. Об этом 13 июля он заявил в эфире BFMTV-RMC

2026-07-13T12:21

2026-07-13T12:21

2026-07-13T13:51

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По словам Барро, Париж осудит "масштабную киберкампанию, направленную на саботаж и шпионаж в ряде европейских стран".Атаки, утверждает министр, были нацелены на компании, министерства и операторов с целью получения информации или саботажа.ЕС продолжает антироссийскую истерию. Об этом – в материале Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций - КалласБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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