Стало известно, зачем Франция вызывает посла России
12:21 13.07.2026 (обновлено: 13:51 13.07.2026)
© East News / Xinhua/Gao Jing
© East News / Xinhua/Gao Jing
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объявил о вызове российского посла и подготовке санкций против девяти физических и четырёх юридических лиц. Об этом 13 июля он заявил в эфире BFMTV-RMC
По словам Барро, Париж осудит "масштабную киберкампанию, направленную на саботаж и шпионаж в ряде европейских стран".
Атаки, утверждает министр, были нацелены на компании, министерства и операторов с целью получения информации или саботажа.
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