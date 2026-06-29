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Премьер Эстонии назвал Европу "проектом мира, но с оружием"

Премьер Эстонии назвал Европу "проектом мира, но с оружием" - 29.06.2026 Украина.ру

Премьер Эстонии назвал Европу "проектом мира, но с оружием"

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Евросоюз меняет концепцию — из чисто экономического объединения он превращается в вооружённый блок. Об этом 29 июня сообщает EADaily

2026-06-29T14:57

2026-06-29T14:57

2026-06-29T15:02

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"Изначально ЕС был направлен на мирное развитие и торговлю. Теперь это будет проект мира, но с оружием. Если Европа — самый богатый регион в мире — будет обладать оружием и способностью реагировать на угрозы, она станет намного сильнее", — сказал Михал.По его словам, смену концепции следует воспринимать позитивно — вооружённая Европа повысит свой политический вес и авторитет. В ЕС всё чаще призывают отказаться от веры в помощь США и НАТО и самостоятельно строить архитектуру безопасности. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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