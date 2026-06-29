https://ukraina.ru/20260629/turkiye-reshenie-o-voyne-nato-s-rossiey-budet-obsuzhdatsya-na-sammite-v-ankare-1080775679.html

Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре

Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре - 29.06.2026 Украина.ру

Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре

Страны НАТО могут принять судьбоносное решение о вооружённом конфликте с Россией по итогам саммита в Анкаре 7–8 июля. Об этом 29 июня пишет турецкое издание Turkiye

2026-06-29T15:15

2026-06-29T15:15

2026-06-29T15:15

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Автор публикации отмечает, что это событие может иметь очень плачевные последствия, и выражает надежду, что здравый смысл одержит верх. По данным издания, европейские страны уже оценивают вероятность полномасштабной войны с Россией. В Москве же подчёркивают, что сами не инициируют и не поддерживают конфронтацию."В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты. Посмотрим, какие сигналы во имя всеобщего мира будут поданы из турецкой столицы", — пишет автор.Ранее оборонный комитет Швеции допустил скорое начало войны с Россией, а Латвия пугала "нападением русских уже сегодня вечером". О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня.

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новости, нато, россия, анкара, москва, мир без границ