Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре - 29.06.2026 Украина.ру
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Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре
Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре - 29.06.2026 Украина.ру
Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре
Страны НАТО могут принять судьбоносное решение о вооружённом конфликте с Россией по итогам саммита в Анкаре 7–8 июля. Об этом 29 июня пишет турецкое издание Turkiye
2026-06-29T15:15
2026-06-29T15:15
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Автор публикации отмечает, что это событие может иметь очень плачевные последствия, и выражает надежду, что здравый смысл одержит верх. По данным издания, европейские страны уже оценивают вероятность полномасштабной войны с Россией. В Москве же подчёркивают, что сами не инициируют и не поддерживают конфронтацию."В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты. Посмотрим, какие сигналы во имя всеобщего мира будут поданы из турецкой столицы", — пишет автор.Ранее оборонный комитет Швеции допустил скорое начало войны с Россией, а Латвия пугала "нападением русских уже сегодня вечером". О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня.
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новости, нато, россия, анкара, москва, мир без границ
Новости, НАТО, Россия, Анкара, Москва, Мир без границ

Turkiye: решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре

15:15 29.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны НАТО могут принять судьбоносное решение о вооружённом конфликте с Россией по итогам саммита в Анкаре 7–8 июля. Об этом 29 июня пишет турецкое издание Turkiye
Автор публикации отмечает, что это событие может иметь очень плачевные последствия, и выражает надежду, что здравый смысл одержит верх.
По данным издания, европейские страны уже оценивают вероятность полномасштабной войны с Россией. В Москве же подчёркивают, что сами не инициируют и не поддерживают конфронтацию.
"В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты. Посмотрим, какие сигналы во имя всеобщего мира будут поданы из турецкой столицы", — пишет автор.
Ранее оборонный комитет Швеции допустил скорое начало войны с Россией, а Латвия пугала "нападением русских уже сегодня вечером".
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня.
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