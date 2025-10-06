https://ukraina.ru/20251006/kak-ukrast-zamorozhennye-aktivy-rossii-i-chto-takoe-reparatsionnyy-kredit-dudchak-o-gadostyakh-ot-evropy-1069724318.html
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы - 06.10.2025 Украина.ру
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также... Украина.ру, 06.10.2025
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также проанализировал инициативу Брюсселя о репарационном кредите для Украины и масштабы гуманитарной катастрофы в Секторе Газы: 00:26 – Удары по объектам киевского режима; 03:18 – Участие Путина в G20 в 05:43 – Замороженные активы и репарационный кредит; 09:32 – Чем обеспечен репарационный кредит для Украины? 11:25 – Оборона ЕС и неформальный саммит; 15:03 – Гуманитарная катастрофа в Газе. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также проанализировал инициативу Брюсселя о репарационном кредите для Украины и масштабы гуманитарной катастрофы в Секторе Газы:
00:26 – Удары по объектам киевского режима;
03:18 – Участие Путина в G20 в
05:43 – Замороженные активы и репарационный кредит;
09:32 – Чем обеспечен репарационный кредит для Украины?
11:25 – Оборона ЕС и неформальный саммит;
15:03 – Гуманитарная катастрофа в Газе.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak