Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/kak-ukrast-zamorozhennye-aktivy-rossii-i-chto-takoe-reparatsionnyy-kredit-dudchak-o-gadostyakh-ot-evropy-1069724318.html
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы - 06.10.2025 Украина.ру
Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также... Украина.ру, 06.10.2025
2025-10-06T21:16
2025-10-06T21:16
украина
россия
европа
александр дудчак
владимир путин
украина.ру
снг
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069723976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3869a6fad43d10c38f41351819a2605d.jpg
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также проанализировал инициативу Брюсселя о репарационном кредите для Украины и масштабы гуманитарной катастрофы в Секторе Газы: 00:26 – Удары по объектам киевского режима; 03:18 – Участие Путина в G20 в 05:43 – Замороженные активы и репарационный кредит; 09:32 – Чем обеспечен репарационный кредит для Украины? 11:25 – Оборона ЕС и неформальный саммит; 15:03 – Гуманитарная катастрофа в Газе. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069723976_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab4cecc36cee67a47714052a84b7d767.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, европа, александр дудчак, владимир путин, украина.ру, снг, ес, видео
Украина, Россия, Европа, Александр Дудчак, Владимир Путин, Украина.ру, СНГ, ЕС

Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы

21:16 06.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру оценил возможное участие Владимира Путина в саммите G20, а также проанализировал инициативу Брюсселя о репарационном кредите для Украины и масштабы гуманитарной катастрофы в Секторе Газы:
00:26 – Удары по объектам киевского режима;
03:18 – Участие Путина в G20 в
05:43 – Замороженные активы и репарационный кредит;
09:32 – Чем обеспечен репарационный кредит для Украины?
11:25 – Оборона ЕС и неформальный саммит;
15:03 – Гуманитарная катастрофа в Газе.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияЕвропаАлександр ДудчакВладимир ПутинУкраина.руСНГЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10Стратегический прорыв: российские войска выбивают ВСУ из ключевых районов Покровска
21:21Зеленский защитил чиновников от ответственности за игнорирование парламента
21:16Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
21:12ВС РФ занимают новые позиции в Покровске, — пишет Divgen
21:00Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
20:52Подлые и жестокие удары ВСУ по мирному населению продолжаются
20:41Провальная эффективность: за что на Украине расформировали элитное подразделение беспилотников
20:25Назад в будущее: о "летающих блюдцах", "зелёных человечках" и "русских дронах"
20:16Украинец после "добровольного прохождения медкомиссии оказался в реанимации без сознания
20:13Отмена демократии: киевский режим узаконивает бессрочное пребывание у власти местных руководителей
20:00Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы ЗАЭС и другие главные новости на 20:00
19:37Украина нашла способ пережить зиму без электричества
19:22Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября
18:57Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН
18:02БПЛА РФ на оптоволокне вальяжно летают по улицам Краматорска: видео
17:53Боевик 95-й бригады ВСУ убил жену и дочь
17:47Опубликованы видео прилётов БПЛА "Герань-2" по ТЭЦ в Сумской области
17:26Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?
17:23Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
17:20Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
Лента новостейМолния