"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск - 10.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260710/tonkoe-mesto-v-oborone-vsu-ekspert-rasskazal-kogda-nachnutsya-boi-za-slavyansk-i-kramatorsk-1081332094.html
"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск
"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск - 10.07.2026 Украина.ру
"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск
Российские войска могут завязать бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска уже в августе, а не в октябре, как прогнозировалось ранее. Однако переброска потрепанных резервов ВСУ под Краматорск может замедлить продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-10T14:49
2026-07-10T17:09
новости
краматорск
славянск
россия
вооруженные силы украины
вс рф
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081066439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7496413147ec176f5ae9778c8f842d4.jpg
Говоря о сроках освобождения Славянска и Краматорска на Донбассе, Носков заявил, что сейчас наблюдается фронтальное давление на весь Славянско-Краматорский укрепрайон. Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться последующее наступление российских войск на каком-то этапе, пояснил эксперт.По словам историка, сроки зависят от состояния ВСУ, побед на фронте, человеческого фактора и стечения обстоятельств. "Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится", — отметил Носков.Эксперт предупредил, что если киевский режим перебросит потрепанные резервы ВСУ под Краматорск, то это может замедлить продвижение ВС РФ. "Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.Про расклад сил в треугольнике "Украина — Европа — Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
краматорск
славянск
россия
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081066439_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_eb28607a2e4fc2c925a4d052fc884a0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, краматорск, славянск, россия, вооруженные силы украины, вс рф, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, славянско-краматорская агломерация, главные новости, главное
Новости, Краматорск, Славянск, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине, Славянско-Краматорская агломерация, Главные новости, главное

"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск

14:49 10.07.2026 (обновлено: 17:09 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа танка Т-72Б3А группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска могут завязать бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска уже в августе, а не в октябре, как прогнозировалось ранее. Однако переброска потрепанных резервов ВСУ под Краматорск может замедлить продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Говоря о сроках освобождения Славянска и Краматорска на Донбассе, Носков заявил, что сейчас наблюдается фронтальное давление на весь Славянско-Краматорский укрепрайон.
Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться последующее наступление российских войск на каком-то этапе, пояснил эксперт.
По словам историка, сроки зависят от состояния ВСУ, побед на фронте, человеческого фактора и стечения обстоятельств. "Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится", — отметил Носков.
Эксперт предупредил, что если киевский режим перебросит потрепанные резервы ВСУ под Краматорск, то это может замедлить продвижение ВС РФ.
"Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
Про расклад сил в треугольнике "Украина — Европа — Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКраматорскСлавянскРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОпрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по УкраинеСлавянско-Краматорская агломерацияГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:41Шпион из Севастополя осуждён на 17 лет, беспилотная опасность в Крыму. Новости СВО
17:39Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:27Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
17:16Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
17:15Новости с Херсонского направления: ВС РФ отработали по целям
17:10Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
17:00ОДКБ взялась за нелегалов, Иран обещает ответить на удары Израиля. Новости к 17.00
16:54С начала года ПВО сбила более 73 тысяч дронов ВСУ. Новости СВО
16:45Фейк-пожар в Капотне: украинские каналы снова в пролёте
16:44"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
16:30Ещё один шаг к ЕС: послы одобрили открытие шестого кластера переговоров с Украиной
16:22Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
16:16Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они
16:15Уничтожение переправ может отрезать группировку ВСУ на левом берегу Оскола
16:00Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока
15:43"Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций
15:43Гагарина снова судится с Советом ЕС
15:41"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
15:38В Крыму объявлена беспилотная опасность. Новости СВО
15:20"1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых Patriot
Лента новостейМолния