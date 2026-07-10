https://ukraina.ru/20260710/tonkoe-mesto-v-oborone-vsu-ekspert-rasskazal-kogda-nachnutsya-boi-za-slavyansk-i-kramatorsk-1081332094.html

"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск

"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск - 10.07.2026 Украина.ру

"Тонкое место" в обороне ВСУ: эксперт о том, когда начнутся бои за Славянск и Краматорск

Российские войска могут завязать бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска уже в августе, а не в октябре, как прогнозировалось ранее. Однако переброска потрепанных резервов ВСУ под Краматорск может замедлить продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков

2026-07-10T14:49

2026-07-10T14:49

2026-07-10T17:09

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Говоря о сроках освобождения Славянска и Краматорска на Донбассе, Носков заявил, что сейчас наблюдается фронтальное давление на весь Славянско-Краматорский укрепрайон. Там, где будет найдено тонкое место в украинской обороне, там и будет развиваться последующее наступление российских войск на каком-то этапе, пояснил эксперт.По словам историка, сроки зависят от состояния ВСУ, побед на фронте, человеческого фактора и стечения обстоятельств. "Я ранее прогнозировал, что бои непосредственно в застройке Славянска и Краматорска мы сможем завязать где-то к октябрю. А теперь я не удивлюсь, что это произойдет уже в августе, если нынешняя динамика сохранится", — отметил Носков.Эксперт предупредил, что если киевский режим перебросит потрепанные резервы ВСУ под Краматорск, то это может замедлить продвижение ВС РФ. "Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.Про расклад сил в треугольнике "Украина — Европа — Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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