В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus
Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.
Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, которым гарантировалась, в том числе, поставка крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объёме. Один из пунктов предусматривал также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot и её передачу Украине.
По официальным данным, лишь 79 парламентариев проголосовали за.
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой пояснил, чем обосновано такое решение и может ли оно говорить о смене подхода Берлина к украинскому конфликту.
Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, которым гарантировалась, в том числе, поставка крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объёме. Один из пунктов предусматривал также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot и её передачу Украине.
По официальным данным, лишь 79 парламентариев проголосовали за.
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой пояснил, чем обосновано такое решение и может ли оно говорить о смене подхода Берлина к украинскому конфликту.
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