https://ukraina.ru/20260710/v-frg-rastt-nervoznost-po-povodu-ukrainy-borisov-ob-otkaze-peredat-kievu-taurus-1081332997.html

В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus

В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus - 10.07.2026 Украина.ру

В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus

Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.Партия "Зеленые" внесла на... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T15:03

2026-07-10T15:03

2026-07-10T15:03

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международная политика

дальнобойные ракеты

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Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, которым гарантировалась, в том числе, поставка крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объёме. Один из пунктов предусматривал также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot и её передачу Украине.По официальным данным, лишь 79 парламентариев проголосовали за.Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой пояснил, чем обосновано такое решение и может ли оно говорить о смене подхода Берлина к украинскому конфликту.

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2026

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