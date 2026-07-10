В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus - 10.07.2026 Украина.ру
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В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus
В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus - 10.07.2026 Украина.ру
В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus
Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.Партия "Зеленые" внесла на... Украина.ру, 10.07.2026
2026-07-10T15:03
2026-07-10T15:03
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международная политика
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Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, которым гарантировалась, в том числе, поставка крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объёме. Один из пунктов предусматривал также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot и её передачу Украине.По официальным данным, лишь 79 парламентариев проголосовали за.Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой пояснил, чем обосновано такое решение и может ли оно говорить о смене подхода Берлина к украинскому конфликту.
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видео, германия, украина, киев, украина.ру, российская газета, военная помощь украине, фрг, международная политика, дальнобойные ракеты, зрк patriot, ес, видео
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В ФРГ растёт нервозность по поводу Украины: Борисов об отказе передать Киеву Taurus

15:03 10.07.2026
 
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Украина не получит крылатые ракеты Taurus и Patriot от Германии, соответствующее решение в бундестаге поддержали 510 парламентариев.

Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, которым гарантировалась, в том числе, поставка крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объёме. Один из пунктов предусматривал также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot и её передачу Украине.

По официальным данным, лишь 79 парламентариев проголосовали за.

Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой пояснил, чем обосновано такое решение и может ли оно говорить о смене подхода Берлина к украинскому конфликту.
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