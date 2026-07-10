Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Российские нефтеперерабатывающие (НПЗ) заводы частично выходят из строя из-за прилетов, поэтому в стране возникает дефицит топлива, объяснил вице-премьер Александр Новак
По его словам, следует признать, что сейчас на рынке "есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди", а также нестабильную работу автозаправок.
Власти прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы, заверил он.
"Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме",— отметил Новак.
Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая.
Президент России Владимир Путин ранее назвал трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.
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