https://ukraina.ru/20260710/novak-obyasnil-defitsit-topliva-v-rossii-atakami-na-npz-1081332306.html

Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ

Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ - 10.07.2026 Украина.ру

Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие (НПЗ) заводы частично выходят из строя из-за прилетов, поэтому в стране возникает дефицит топлива, объяснил вице-премьер Александр Новак

2026-07-10T14:55

2026-07-10T14:55

2026-07-10T14:55

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По его словам, следует признать, что сейчас на рынке "есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди", а также нестабильную работу автозаправок. Власти прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы, заверил он.Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая.Президент России Владимир Путин ранее назвал трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.Ранее в новостях: Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, дональд трамп, нпз