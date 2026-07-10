https://ukraina.ru/20260710/polsha-nakanune-godovschiny-krovavogo-voskresenya-ukrainoskeptitsizm-narastaet-1081301401.html

Польша накануне годовщины "Кровавого воскресенья": украиноскептицизм нарастает

Польша накануне годовщины "Кровавого воскресенья": украиноскептицизм нарастает - 10.07.2026 Украина.ру

Польша накануне годовщины "Кровавого воскресенья": украиноскептицизм нарастает

Польша 11 июля на государственном уровне поминает жертв "Волынской резни", устроенной украинскими националистами. В стране растут антиукраинские настроения, подогреваемые действиями Киева по героизации УПА*.

2026-07-10T07:25

2026-07-10T07:25

2026-07-10T13:50

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кароль навроцкий

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Второй год подряд 11 июля в Польше будут отмечать как Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. С 2016 года эта дата носила название "День памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами". Но такая размытая формулировка относительно жертв и палачей вызывала недовольство поляков, чьи родственники были зверски убиты на территории нынешней Украины, и в июне прошлого года была изменена.Сама дата была выбрана потому, что 11 июля 1943 года подразделения Украинской повстанческой армии (УПА)*, созданной Организацией украинских националистов (ОУН)*, провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом "Смерть ляхам!" Всего боевики ОУН*-УПА* убили не менее 100 тысяч мирных поляков на территории нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, и эти этнические чистки в Польше называют "Волынской резнёй".Стоит отметить, что в Польше стали официально отмечать годовщину "Волынской резни" только после того, как в апреле 2015 года Киев присвоил боевикам УПА* статус "борцов за независимость Украины в XX веке". С тех пор героизация ОУН*-УПА* на Украине только усиливалась: в августе 2018 года лозунг и гимн ОУН* стали лозунгом и гимном Вооружённых сил Украины, в стране появились десятки памятников лидерам ОУН* и УПА* и улиц их имени.Терпение поляков лопнуло лишь после того, как Владимир Зеленский 26 мая 2026 года присвоил имя "героев УПА*" одному из спецподразделений ВСУ, причём в указе содержалась циничная формулировка "с целью восстановления исторических традиций национальной армии". В ответ президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил киевского лидера польского ордена Белого Орла. Результатом стал массовый отказ от польских наград со стороны украинских политиков, а несколько польских политиков, в основном оппозиционных, отказались от украинских орденов.Одним из "отказников" был глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов**, который бросил в лицо полякам золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей". А в минувший вторник Буданов заявил, что в Польше накануне 11 июля готовят "ряд незрелых, необдуманных шагов", и ожидается пик эскалации отношений Киева и Варшавы.Буданов подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов от Польши. "Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, – это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши – но она немного мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли", – сказал глава Офиса президента. На вопрос, как Украина будет реагировать на эскалационные шаги Варшавы, Буданов** отметил, что "молча сидеть никто не будет".В ответ руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что "если господин Буданов** никоим образом не ценит то, что Польша сделала для Украины, что ж, мы извлечем из этого соответствующие уроки и примем соответствующие меры на будущее"."Военная помощь Украине постоянно поступает через нашу инфраструктуру, аэропорты и границу. Если украинская сторона не хочет, во-первых, чтобы Польша хоть как-то ей помогала, а во-вторых, чтобы она оказывала хоть какую-то поддержку в процессе интеграции в Европейский Союз, пусть они сами об этом скажут. Тогда ни правительство, ни президент, ни кто-либо из Польши просто не пошевелят пальцем в этом вопросе", – сказал Пшидач.В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что сам видит "факторы эскалации скорее со стороны украинцев", а слова Буданова**, по его мнению, свидетельствуют о перекладывании ответственности на польскую сторону.Даже министр иностранных дел Польши, который всегда занимает сторону Украины, на этот раз посоветовал Кириллу Буданову** выбирать выражения на фоне роста напряженности в отношениях между странами. "Лучше смягчить эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша очень много для нее сделала", – заявил Сикорский 8 июля в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.В рамках этого саммита состоялась неанонсированная встреча Кароля Наврокцого и Владимира Зеленского, продолжавшаяся более часа. После неё президент Польши сообщил, что Украина не желает идти на компромиссы в вопросах героизации УПА*, и может столкнуться с последствиями этого."Исторические вопросы решить не удалось. Для меня прославление УПА* не является предметом переговоров. Учитывая, насколько важен этот вопрос для поляков, будем надеяться на понимание того, что флаг Бандеры (лидер ОУН* – прим.) ограничивает европейские амбиции Украины", – заявил Навроцкий.На вопрос журналиста о том, какую позицию он представил, Навроцкий ответил, что сказал Зеленскому о том, что "в Польше мы не готовы принять символы УПА*". "Они приносят нам смерть, страдания и зло", – сказал он. Президент Польши добавил, что, по его мнению, этот вопрос является препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.И такие препятствия понемногу формализуются. На прошлой неделе стало известно, что лидер главной польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский в письме к членам партии призвал их блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит свою политику в отношении "культа Бандеры и других преступников, прославления УПА* и ОУН*"."Польша, в своих собственных интересах, но также в интересах европейских стран, и более того, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм – одна из самых преступных и бесчеловечных идеологий, которая сегодня формирует сознание украинской нации", – подчеркнул политик. Качиньский подчеркнул, что если партия выиграет следующие парламентские выборы, то не позволит Украине вступить в ЕС, пока та не изменит свой курс.В Европейском парламенте ПиС ныне имеет 20 депутатов, которые входят в оппозиционную фракцию Европейские консерваторы и реформисты. Однако 8 июля евродепутаты от ПиС поддержали резолюцию Европарламента относительно Украины, предложенную входящей в правящую коалицию фракцией Европейской народной партии. Причём предложенную по инициативе премьера Польши Дональда Туска, злейшего врага Качиньского. Дело в том, что резолюция впервые за долгое время была критической.В резолюции относительно вступления Украины в ЕС Европейский парламент выразил сожаление по поводу "недавней ненужной и ничем не спровоцированной эскалации, вызванной Владимиром Зеленским, который присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя "героев УПА*"."Особенно в свете непоколебимой поддержки Польшей Украины в борьбе против российской агрессии, тот факт, что этот вопрос является деликатным и болезненным для польского общества в контексте числа жертв УПА*, оцениваемого в десятки тысяч, и семей погибших, был проигнорирован", – сказано в документе.Европарламент также отметил, что "это решение Владимира Зеленского наносит ущерб добрососедским отношениям и предыдущим усилиям по урегулированию нерешенных и болезненных аспектов двусторонних исторических отношений в духе подлинного и искреннего примирения, и не соответствует европейским ценностям".В ходе обсуждения резолюции не обошлось и без перформансов. Депутат от польской националистической партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник, выступая с трибуны Европарламента, порвала флаг УПА* и заявила, что неонацистскую Украину нельзя принимать в ЕС."Если бы немцы назвали подразделения "героями СС" и воздвигли памятники Гитлеру, Гиммлеру, Геббельсу и Эйхману, пригласили бы вы их вступить в Евросоюз? Нет. Вы бы назвали их неонацистами. И совершенно справедливо", – сказала она, подчеркнув, что "нет никакой моральной разницы между почитанием СС и почитанием УПА*".На следующий день евродепутата внесли в базу украинского "расстрельного" портала "Миротворец", обвинив в якобы "публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений украинской армии" и "манипулировании общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти".В ответ Зайончковская-Герник отметила, что "Миротворец" ведут украинские спецслужбы, и туда занесены имена лиц, подлежащих травле, запугиванию и устранению. "Сегодня меня внесли в этот список за осуждение геноцидных преступников из УПА* и защиту польских национальных интересов. Ранее в него были внесены мои коллеги из фракции "Патриоты за Европу". Это бандитизм и злодейство по отношению к посланникам ЕС!", – написала депутат 9 июля в сети Х."Меня не запугать! Я призываю Европейский парламент немедленно остановить ускоренное вступление Украины в Европейский союз", – добавила она, и потребовала от председателя Европарламента Роберты Метсолы отреагировать на произошедшее и защитить посланников ЕС, поскольку их "жизнь и безопасность в данный момент находятся под угрозой".Стоит отметить, что 6 июля в базу "Миротворца" внесли руководителя Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого – за то, что говоря о Восточной Галичине, чиновник использовал исторический термин "Восточная Малопольша". В ответ Богуцкий заявил, что он не враг Украины, а "враг бандеризма".Сам Кароль Навроцкий ещё осенью 2025 года подал в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши законопроект, получивший название "антибандеровского". Краткая поправка к закону об Институте национальной памяти Польши определяет преступления, "совершённые членами ОУН* (фракция Бандеры) и УПА*, а также другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с германским Третьим рейхом".В законопроекте также предлагаются изменения в Уголовный кодекс Польши. Статья, предусматривающая наказание до трёх лет лишения свободы за пропаганду тоталитаризма и разжигание ненависти, дополняется фразой: "Такое же наказание применяется к любому, кто публично пропагандирует (...) идеологию Организации украинских националистов* (фракция Бандеры) и Украинской повстанческой армии*, или идеологию, призывающую к применению насилия для влияния на политическую или общественную жизнь".Президентский законопроект долгое время отказывались выносить на рассмотрение, его первое чтение состоялось только 3 июля, и документ отправили на проработку в парламентские комиссии. Хотя большинство польских комментаторов считает, что там документ и "умрёт", однако МИД Украины сразу же официально предостерёг польскую сторону "от односторонней эскалации напряженности".Стоит отметить, что при рассмотрении "антибандеровского" законопроекта подавляющее большинство депутатов от правящей леволиберальной коалиции демонстративно покинуло зал Сейма. При этом одна из оставшихся депутатов от либеральной "Гражданской коалиции" Клаудия Яхира требовала признать преступными акции польского вооружённого подполья в ответ на действия ОУН*-УПА* и Операцию "Висла", а во время выступления депутатов от "Конфедерации" выкрикивала из зала "Слава Украине!"По большому счёту, Яхира действует в фарватере политики премьер-министра Польши Дональда Туска, который выступает за безоговорочную поддержку Киева. Выступая 7 июля перед заседанием правительства, Туск заявил: "Если господа Качиньский, Браун, Босак и Ментцен будут соревноваться в завоевании популярности, используя антиукраинские настроения, мы в этом участвовать не будем. Политика в отношении украинско-российской войны стабильна и не будет зависеть от игр между политическими партиями".Вот только антиукраинские настроения в Польше усиливаются не только среди оппозиционных политиков и избирателей. Как свидетельствуют обнародованные 9 июля результаты опроса, проведённого по заказу портала Onet, почти половина поляков считает, что военная помощь, оказанная Польшей Украине, была слишком большой.Участникам опроса был задан вопрос, как они оценивают масштабы военной помощи, оказанной Польшей Украине. Наибольшее количество респондентов – 44,8 % – ответило, что помощь была слишком большой. 38,2 % заявили, что масштабы поддержки были адекватными. Еще 6,8 % опрошенных считают, что Польша оказала Украине слишком малую военную поддержку. Ответ "трудно сказать" выбрали 10,2 % респондентов.Потому всё большую популярность приобретает один из лидеров "Конфедерации", вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак, который в минувшее воскресенье инициировал скандал вокруг поставок Киеву принадлежащих Польше ракет к американским системам ПВО Patriot.А 8 июля Босак заявил, что Польша должна поддерживать Украину только на своих условиях, "пропорционально своей политической стратегии и достижению своих политических целей". Политик также призвал к восстановлению визового режима с Украиной.Вице-спикер Сейма пояснил, что "во-первых, Украина не контролирует свою территорию". "Во-вторых, там существует множество поддельных документов. К сожалению, коррупция высока, поэтому достоверность документов людей, въезжающих с Украины, низка. Ни для кого, кто хоть немного интересуется вопросами безопасности, не секрет, что, например, организованная преступность из стран Кавказа, въезжала в Польшу с украинскими паспортами", – сказал он.Босак подчеркнул, что он уверен – россияне тоже используют этот инструмент. "Российские разведывательные школы, почему бы и нет? В конце концов, языковой барьер между Украиной и Россией очень невелик", – сказал он. В качестве последнего аргумента за визовый режим он назвал "конечно же, проблемы с гражданами Украины, которые совершают преступления в Польше и возвращаются в Польшу с другим паспортом".В прошлом году Кшиштоф Босак почтил память поляков, убитых боевиками ОУН*-УПА*, возле скандального памятника жертвам "Волынской резни" в Домоставе. Напомним, его центральная фигура – 14-метровый бронзовый польский орёл, на крыльях размещены таблички с названиями сотен польских населённых пунктов, уничтоженных боевиками УПА*. В центре фигуры орла вырезан огромный крест, а в него вписана фигура младенца, набитого на вилы в форме трезубца – ведь большинство жертв "Волынской резни" были убиты именно с использованием сельхозорудий (вил, кос, топоров).Окажется ли Босак у этого памятника 11 июля 2026 года – пока неизвестно, а вот Кароль Навроцкий в этот день будет в нескольких сотнях метров от границы с Украиной – в селе Радруж Подкарпатского воеводства. Это село с некогда смешанным польско-украинским населением после 1945 года было разделено польско-советской границей, а жертвами УПА* в нём стали как поляки, так и украинцы.Выступление президента Польши анонсировано во дворе бывшей греко-католической церкви Святой Параскевы, которая много десятилетий является музеем и внесена в список памятников ЮНЕСКО как шедевр деревянной архитектуры. Таким образом, Навроцкий упорно пытается протянуть Украине руку – вот только она повисает в воздухе.Как признал 9 июля тесно связанный с нынешними польскими властями депутат Верховной Рады от Львова Николай Княжицкий, украинские политики разжигают враждебность по отношению к полякам с учётом вероятных выборов. "Идёт борьба за то, кто будет более антипольским, потому что, по их мнению, будущие избиратели сочтут его большим патриотом. Использовать недовольство Польшей в своих целях – ошибка, и я считаю патриотизмом не разыгрывание антипольской карты, а стремление к победе над Россией", – заявил Княжицкий.В тот же день депутат Европарламента от ПиС Михал Дворчик сообщил, что польские организации, действующие на Украине, стали массово получать телефонные звонки с угрозами. Политик опубликовал запись, переданную ему руководителем одной из польских организаций в Киевской области. На ней слышен анонимный мужской голос, говорящий по-украински. Мужчина использует нецензурную лексику и обвиняет поляков в препятствовании вступлению Украины в Европейский Союз."Нынешняя эскалация, спровоцированная украинскими властями, не только создает напряженность между двумя странами. Она также начинает вселять страх в простых людей и может привести к катастрофе", – отметил Дворчик.Также 9 июля внеочередная сессия Львовского областного совета должна была рассмотреть решения о провозглашении 2027 года во Львовской области годом УПА*, её командующего Романа Шухевича, и Олега Ольжича – одного из лидеров другого крыла ОУН*, "мельниковского". Решение не было принято только потому, что весь день депутаты занимались бунтом против ТЦК, произошедшего накануне во Львове.Сессия должна продолжить работу 16 июля, тогда и ожидается принятие упомянутых решений. Какова будет реакция поляков на дальнейшую героизацию УПА* – вопрос риторический. А вот как отреагирует на это власть Польши, пока сказать сложно.О том, что стоит за польско-украинским конфликтом - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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польша, украина, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, степан бандера, оун, ес, европарламент, эксклюзив, мир без границ