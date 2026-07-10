"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну - 10.07.2026 Украина.ру
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"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну - 10.07.2026 Украина.ру
"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
Киевский режим ведет двойную информационно-психологическую войну — пытается вызвать панику в России и одновременно стабилизировать ситуацию внутри Украины. Двухмесячная кампания уже получила определенный "эффект" в головах украинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-10T15:41
2026-07-10T15:41
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Рассуждая об информационной войне, Носков заявил, что противник сосредотачивается там, где может быть сильнее. "Если вы не можете выиграть на фронте, вы сосредотачиваетесь на тех пространствах, где вы теоретически можете быть сильнее", — пояснил эксперт.По словам спикера, в эту логику укладываются озвученный 25 июня план Зеленского про "40 дней принуждения Путина к миру", удары дронами "Хорнет" и так называемые "мидлстрайки".Эксперт подчеркнул, что двухмесячная кампания имеет эффект. "Не могу сказать, что эта кампания, которая длится уже два месяца, не имеет никакого эффекта. Достаточно почитать чаты небольших украинских городов, где не так много ботов. Там у людей в головах эта "перемога" тоже случилась", — отметил Носков.Он подчеркнул, что у киевского режима двойная задача: нанести ущерб России в информационно-психологическом противостоянии, вызвать панику и дестабилизировать ситуацию изнутри. Вторая цель — добиться стабилизации внутри украинского общества на фоне скандалов с "пленками Миндича" и президентскими выборами, — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну

15:41 10.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Киевский режим ведет двойную информационно-психологическую войну — пытается вызвать панику в России и одновременно стабилизировать ситуацию внутри Украины. Двухмесячная кампания уже получила определенный "эффект" в головах украинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Рассуждая об информационной войне, Носков заявил, что противник сосредотачивается там, где может быть сильнее. "Если вы не можете выиграть на фронте, вы сосредотачиваетесь на тех пространствах, где вы теоретически можете быть сильнее", — пояснил эксперт.
По словам спикера, в эту логику укладываются озвученный 25 июня план Зеленского про "40 дней принуждения Путина к миру", удары дронами "Хорнет" и так называемые "мидлстрайки".
Эксперт подчеркнул, что двухмесячная кампания имеет эффект. "Не могу сказать, что эта кампания, которая длится уже два месяца, не имеет никакого эффекта. Достаточно почитать чаты небольших украинских городов, где не так много ботов. Там у людей в головах эта "перемога" тоже случилась", — отметил Носков.
Он подчеркнул, что у киевского режима двойная задача: нанести ущерб России в информационно-психологическом противостоянии, вызвать панику и дестабилизировать ситуацию изнутри. Вторая цель — добиться стабилизации внутри украинского общества на фоне скандалов с "пленками Миндича" и президентскими выборами, — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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