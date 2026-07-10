"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ - 10.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260710/eto-medlenno-krovavo-i-nekrasivo-poletaev-raskryl-kogda-nastupit-polnoe-istoschenie-vsu-1081341495.html
"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ - 10.07.2026 Украина.ру
"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
Отсутствие контратак ВСУ на всей линии фронта станет главным признаком деградации украинской армии. Киев не может везде держать оборону, потому что у него нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2026-07-10T16:44
2026-07-10T16:44
новости
россия
киев
украина
сергей полетаев
главные новости
главное
сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_0:80:1968:1187_1920x0_80_0_0_aa3cc472b191f6ce6e90e3392fdb13d4.jpg
Отвечая на вопрос о том, что отсутствие контратак ВСУ будет означать их конец, Полетаев заявил, что это основной признак деградации вражеской армии.Он отметил, что остальной фронт начал двигаться быстрее именно потому, что основные силы Украина стянула на юг. "Держать оборону везде она не может именно потому, что у нее нет войск, чтобы бежать нам навстречу. Для меня это основной признак деградации вражеской армии на поле боя", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, предсказать точный момент, когда накопленные потери ВСУ приведут к обрушению фронта, невозможно. "Этот процесс нельзя измерить. Он может идти быстрее или медленнее. Но в любом случае этот процесс будет идти волнами в одном направлении", — отметил Полетаев.Эксперт признал, что процесс обрушения фронта — медленный, тяжелый и сопровождается большими потерями. "Да, это медленно, кроваво и некрасиво", — добавил он.Однако, по словам Полетаева, сейчас ни у кого в мире нет такого инструмента для прорыва фронта, как у России. "Самый эффективный инструмент есть только у нас — те самые клешни вокруг городов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_141:0:1828:1265_1920x0_80_0_0_514db9d758d634312344cd73c4f1979d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, сергей полетаев , главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Полетаев , Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, военный эксперт, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ

16:44 10.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Отсутствие контратак ВСУ на всей линии фронта станет главным признаком деградации украинской армии. Киев не может везде держать оборону, потому что у него нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос о том, что отсутствие контратак ВСУ будет означать их конец, Полетаев заявил, что это основной признак деградации вражеской армии.
Он отметил, что остальной фронт начал двигаться быстрее именно потому, что основные силы Украина стянула на юг.
"Держать оборону везде она не может именно потому, что у нее нет войск, чтобы бежать нам навстречу. Для меня это основной признак деградации вражеской армии на поле боя", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, предсказать точный момент, когда накопленные потери ВСУ приведут к обрушению фронта, невозможно. "Этот процесс нельзя измерить. Он может идти быстрее или медленнее. Но в любом случае этот процесс будет идти волнами в одном направлении", — отметил Полетаев.
Эксперт признал, что процесс обрушения фронта — медленный, тяжелый и сопровождается большими потерями. "Да, это медленно, кроваво и некрасиво", — добавил он.
Однако, по словам Полетаева, сейчас ни у кого в мире нет такого инструмента для прорыва фронта, как у России. "Самый эффективный инструмент есть только у нас — те самые клешни вокруг городов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаСергей ПолетаевГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на Украиневоенный экспертаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:41Шпион из Севастополя осуждён на 17 лет, беспилотная опасность в Крыму. Новости СВО
17:39Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:27Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
17:16Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
17:15Новости с Херсонского направления: ВС РФ отработали по целям
17:10Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
17:00ОДКБ взялась за нелегалов, Иран обещает ответить на удары Израиля. Новости к 17.00
16:54С начала года ПВО сбила более 73 тысяч дронов ВСУ. Новости СВО
16:45Фейк-пожар в Капотне: украинские каналы снова в пролёте
16:44"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
16:30Ещё один шаг к ЕС: послы одобрили открытие шестого кластера переговоров с Украиной
16:22Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
16:16Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они
16:15Уничтожение переправ может отрезать группировку ВСУ на левом берегу Оскола
16:00Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока
15:43"Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций
15:43Гагарина снова судится с Советом ЕС
15:41"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
15:38В Крыму объявлена беспилотная опасность. Новости СВО
15:20"1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых Patriot
Лента новостейМолния