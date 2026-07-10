https://ukraina.ru/20260710/eto-medlenno-krovavo-i-nekrasivo-poletaev-raskryl-kogda-nastupit-polnoe-istoschenie-vsu-1081341495.html

"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ

"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ - 10.07.2026 Украина.ру

"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ

Отсутствие контратак ВСУ на всей линии фронта станет главным признаком деградации украинской армии. Киев не может везде держать оборону, потому что у него нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2026-07-10T16:44

2026-07-10T16:44

2026-07-10T16:44

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Отвечая на вопрос о том, что отсутствие контратак ВСУ будет означать их конец, Полетаев заявил, что это основной признак деградации вражеской армии.Он отметил, что остальной фронт начал двигаться быстрее именно потому, что основные силы Украина стянула на юг. "Держать оборону везде она не может именно потому, что у нее нет войск, чтобы бежать нам навстречу. Для меня это основной признак деградации вражеской армии на поле боя", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, предсказать точный момент, когда накопленные потери ВСУ приведут к обрушению фронта, невозможно. "Этот процесс нельзя измерить. Он может идти быстрее или медленнее. Но в любом случае этот процесс будет идти волнами в одном направлении", — отметил Полетаев.Эксперт признал, что процесс обрушения фронта — медленный, тяжелый и сопровождается большими потерями. "Да, это медленно, кроваво и некрасиво", — добавил он.Однако, по словам Полетаева, сейчас ни у кого в мире нет такого инструмента для прорыва фронта, как у России. "Самый эффективный инструмент есть только у нас — те самые клешни вокруг городов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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