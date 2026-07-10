Горят Ильский НПЗ, морской порт, объекты хранения нефтепродуктов. ПВО ночью сбила почти 400 дронов над РФ - 10.07.2026 Украина.ру
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Горят Ильский НПЗ, морской порт, объекты хранения нефтепродуктов. ПВО ночью сбила почти 400 дронов над РФ
Горят Ильский НПЗ, морской порт, объекты хранения нефтепродуктов. ПВО ночью сбила почти 400 дронов над РФ - 10.07.2026 Украина.ру
Горят Ильский НПЗ, морской порт, объекты хранения нефтепродуктов. ПВО ночью сбила почти 400 дронов над РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 376 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T07:59
2026-07-10T08:02
сво
спецоперация
краснодарский край
россия
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в "Макс" рассказал об уничтожении 10 дронов на подлете к столице. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Шестнадцать БПЛА сбили над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор региона Владислав Шапша.Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.В Ростовской области продолжается отражение атаки беспилотников: уничтожено около 35 БПЛА над Таганрогом, Азовом, Азовским и Матвеево-Курганским районами, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.В результате зафиксированы возгорания административного здания в селе Кагальник, двух объектов хранения нефтепродуктов в Азове, а также пожар в административном здании и на территории морского порта в Таганроге. В частном доме повреждены окна и двери. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия.О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, краснодарский край, россия, таганрог, сергей собянин, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, краснодарский край, Россия, Таганрог, Сергей Собянин, Украина.ру, Минобороны

Горят Ильский НПЗ, морской порт, объекты хранения нефтепродуктов. ПВО ночью сбила почти 400 дронов над РФ

07:59 10.07.2026 (обновлено: 08:02 10.07.2026)
 
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюСотрудники МЧС по Краснодарскому краю на месте пожар
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю на месте пожар - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 376 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в "Макс" рассказал об уничтожении 10 дронов на подлете к столице. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Шестнадцать БПЛА сбили над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор региона Владислав Шапша.
Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
В Ростовской области продолжается отражение атаки беспилотников: уничтожено около 35 БПЛА над Таганрогом, Азовом, Азовским и Матвеево-Курганским районами, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
В результате зафиксированы возгорания административного здания в селе Кагальник, двух объектов хранения нефтепродуктов в Азове, а также пожар в административном здании и на территории морского порта в Таганроге. В частном доме повреждены окна и двери. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия.
О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперациякраснодарский крайРоссияТаганрогСергей СобянинУкраина.руМинобороны
 
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