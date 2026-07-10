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Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они

Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они - 10.07.2026 Украина.ру

Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они

В сентябре 2026-го россиянам предстоит избрать 450 депутатов Государственной Думы: половину по спискам, половину по округам. Один из интересных сюжетов этой избирательной кампании то, что небольшой десант бывших украинских министров и глав администраций, которые сегодня идут под знамёна российских партий, вполне может быть, окажутся во власти

2026-07-10T16:16

2026-07-10T16:16

2026-07-10T17:27

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Дмитрий Табачник - архитектор русской альтернативыПожалуй, самая знаковая фигура в этом списке — Дмитрий Табачник. Потомственный киевлянин, родился 26 ноября 1963 года в семье инженеров. Доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины. Человек, которого на заре украинской независимости называли не иначе как "всесильный Дима".Сегодня он вступает в ряды партии "Единая Россия" и идёт на выборы от Запорожской области — региона, который исторически был и остаётся русским форпостом. Но чтобы понять глубину этого политического жеста, нужно вспомнить, кем был Табачник.В 1994 году именно он возглавил избирательный штаб Леонида Кучмы. Именно Табачник создал тот самый образ народного лидера, который говорил с людьми на одном языке и не стеснялся правды. В спецвыпуске "Украина.ру" политик откровенно признавался, как ковалась та историческая победа:"Слова такого ["имиджмейкер"] я тогда не знал, но, наверное, да. Мы много хороших вещей тогда придумали… Кучма со своей водолазкой и простыми словами, что без дружбы с Россией и Белоруссией Украина не выживет, был ближе и понятнее нормальным людям".Тогда, в середине девяностых, Табачник и его команда — включавшая талантливого днепропетровского журналиста Виктора Чайку и советника Петра Лелика — сделали ставку на восстановление кооперационных связей с Москвой. Это была заявка на Русский мир, который нацисты позже попытаются задушить бандеровской удавкой.После победы Кучмы Табачник занял пост главы Администрации президента, вошёл в Совет национальной безопасности и обороны и стал одним из авторов Конституции Украины 1996 года. Он лично привёл в политику будущих тяжеловесов, включая Владимира Литвина, бывшего уже при Ющенко спикером парламента.Позже, уже в команде Януковича, Табачник дважды занимал кресло вице-премьера и пост министра образования. На этом посту он, по сути, вёл арьергардные бои за сохранение русского языка и общей истории, за что подвергался дикой травле со стороны западенских радикалов.Теперь этот опыт будет служить России. Его приход в "Единую Россию" на территории Запорожья — символ того, что русская интеллигенция Киева вернулась домой.Сергей Арбузов - финансист, не любящий афишированияСвой украинский козырь есть и у "Справедливой России" — экс-глава Национального банка и бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов. Он возглавит мощную региональную группу, объединяющую Крым, Севастополь и новые регионы.Критики из националистического подполья уже пытаются обвинить его в "старых связях". Однако факты говорят сами за себя. Вопреки стереотипам о "молодой команде Януковича", к которой старожилы Рады когда-то относились свысока, Арбузов доказал свою эффективность не словом, а делом. Будучи правой рукой министра финансов Колобова, аппарат Арбузова доводил до ума сырые законы и реально финансировал инфраструктуру.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв даёт Арбузову точную характеристику:"Сергей — банкир и финансист очень хорошего уровня. У него хорошие предложения, наработки и идеи по привлечению в страну инвестиций, по финансированию предприятий. Спокойный, здравомыслящий человек. И раньше, и в последнее время много делал для нашего общего дела, но не афишировал свою работу".Теперь ему доверен сложнейший участок — экономическая интеграция освобождённых территорий в единое пространство России.Андрей Деркач - офицер, разведчик, Герой РоссииВ Совете Федерации уже работают те, кто не побоялся порвать с киевским режимом задолго до начала специальной военной операции. Андрей Деркач — сын высокопоставленного офицера КГБ СССР и экс-главы СБУ Леонида Деркача — сегодня представляет Астраханскую область. Он родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, служил в РВСН в Николаевской области, а затем — Высшую школу КГБ в Москве. Тема его дипломной работы говорит сама за себя: "Организация и проведение встреч с негласной агентурой".Деркач прошёл путь от оперуполномоченного СБУ до народного депутата Верховной Рады, в которой заседал с 1998 года. Мировую известность он получил в 2019–2020 годах, когда обнародовал документы, доказывающие получение сыном Джо Байдена Хантером сотен тысяч долларов за лоббирование интересов газовой компании Burisma на Украине. За это США ввели против него санкции и обвинили в работе на российскую разведку. В 2022 году Зеленский лишил Деркача украинского гражданства.Сегодня Андрей Деркач — сенатор Российской Федерации. А в 2025 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Такой путь не прощают на Украине. и такой путь вызывает уважение в России.Для России важно, что в момент освоения новых для нее в хозяйственном отношении территорий в ее власти будут находиться те, кто хорошо знает Украину, любит ее и готов ей служить.Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. Подробнее - в материале Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля

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эксклюзив, украина, россия, москва, дмитрий табачник, андрей деркач, сергей арбузов, единая россия, верховная рада, кгб, украина.ру