Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия" - 10.07.2026 Украина.ру
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Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия" - 10.07.2026 Украина.ру
Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
Судьба войны решится не в Константиновке, а там, где будет уничтожена украинская армия. Это долгий процесс истощения противника, у которого с резервами все очень плохо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2026-07-10T16:22
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Отвечая на вопрос о том, удастся ли передушить украинскую армию "клешнями", Полетаев заявил, что судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия.Он отметил, что судьба войны не решится в Константиновке, как это было в Берлине в 1945 году. "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия. И то, что мы сейчас обсуждаем – это долгий и нудный процесс по истощению противника, чтобы у него возможность держать оборону закончилась раньше, чем у нас закончились возможности наступать", — пояснил он.По словам эксперта, ВСУ с 2022 по 2026 год последовательно теряют способность наступать. "В этом году они попытались провести лишь одну крупную операцию в районе Орехова и наносили слабые контрудары под Константиновкой, чтобы разжать наши клещи и восстановить снабжение города", — отметил Полетаев.Как подчеркнул эксперт, зимой во время оперативной паузы Украина все свои силы бросила на южное направление, потому что просто сидеть в обороне было нельзя — статичная оборона была пробита. По словам Полетаева, если почитать украинские ресурсы, у них там "вой стоит" — все резервы сжигают на этом направлении."У Украины с резервами, в отличие от нас, очень плохо. Все мы об этом знаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"

16:22 10.07.2026 (обновлено: 16:24 10.07.2026)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Судьба войны решится не в Константиновке, а там, где будет уничтожена украинская армия. Это долгий процесс истощения противника, у которого с резервами все очень плохо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос о том, удастся ли передушить украинскую армию "клешнями", Полетаев заявил, что судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия.
Он отметил, что судьба войны не решится в Константиновке, как это было в Берлине в 1945 году. "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия. И то, что мы сейчас обсуждаем – это долгий и нудный процесс по истощению противника, чтобы у него возможность держать оборону закончилась раньше, чем у нас закончились возможности наступать", — пояснил он.
По словам эксперта, ВСУ с 2022 по 2026 год последовательно теряют способность наступать. "В этом году они попытались провести лишь одну крупную операцию в районе Орехова и наносили слабые контрудары под Константиновкой, чтобы разжать наши клещи и восстановить снабжение города", — отметил Полетаев.
Как подчеркнул эксперт, зимой во время оперативной паузы Украина все свои силы бросила на южное направление, потому что просто сидеть в обороне было нельзя — статичная оборона была пробита. По словам Полетаева, если почитать украинские ресурсы, у них там "вой стоит" — все резервы сжигают на этом направлении.
"У Украины с резервами, в отличие от нас, очень плохо. Все мы об этом знаем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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