Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск - 10.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск
Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск - 10.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск
ВСУ с большим напряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск. Если киевский режим перебросит эти потрепанные части под Краматорск, это может замедлить наше продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-10T15:15
2026-07-10T15:15
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Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Носков заявил, что ВСУ сконцентрировали резервы у Днепра. "Мы видим, что ВСУ с супернапряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск", — пояснил эксперт.По словам историка, переброска этих резервов под Краматорск может замедлить российское продвижение. "Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что предугадать действия противника невозможно. "Это невозможно предугадать, учитывая, что противник ведет мультидоменную войну, когда информационно-психологический аспект являются ключевым", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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новости, запорожское направление, днепр, краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру, главные новости, главное, вс рф, наступление вс рф, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво
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Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск

15:15 10.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ с большим напряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск. Если киевский режим перебросит эти потрепанные части под Краматорск, это может замедлить наше продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Носков заявил, что ВСУ сконцентрировали резервы у Днепра. "Мы видим, что ВСУ с супернапряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск", — пояснил эксперт.
По словам историка, переброска этих резервов под Краматорск может замедлить российское продвижение. "Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — отметил Носков.
Эксперт подчеркнул, что предугадать действия противника невозможно. "Это невозможно предугадать, учитывая, что противник ведет мультидоменную войну, когда информационно-психологический аспект являются ключевым", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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