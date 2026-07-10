https://ukraina.ru/20260710/voennyy-ekspert-vsu-styanuli-rezervy-na-zaporozhskom-napravlenii-u-dnepra-i-atakuyut-stepnogorsk-1081333201.html

Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск

Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск - 10.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт: ВСУ стянули резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск

ВСУ с большим напряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск. Если киевский режим перебросит эти потрепанные части под Краматорск, это может замедлить наше продвижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков

2026-07-10T15:15

2026-07-10T15:15

2026-07-10T15:15

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Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Носков заявил, что ВСУ сконцентрировали резервы у Днепра. "Мы видим, что ВСУ с супернапряжением сосредоточили значительные резервы на Запорожском направлении у Днепра и атакуют Степногорск", — пояснил эксперт.По словам историка, переброска этих резервов под Краматорск может замедлить российское продвижение. "Если у киевского режима случится еще какое-то озарение, когда эти потрепанные резервы перебросят под Краматорск для стабилизации ситуации, то это замедлит наше продвижение", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что предугадать действия противника невозможно. "Это невозможно предугадать, учитывая, что противник ведет мультидоменную войну, когда информационно-психологический аспект являются ключевым", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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