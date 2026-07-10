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Гагарина снова судится с Советом ЕС

Гагарина снова судится с Советом ЕС - 10.07.2026 Украина.ру

Гагарина снова судится с Советом ЕС

Дискриминационные меры Евросоюза оспаривают юристы российской певицы Полины Гагариной. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на материалы Суда Евросоюза

2026-07-10T15:43

2026-07-10T15:43

2026-07-10T16:26

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Российская певица подала иск против Совета ЕС с требованием отменить введенные против нее санкции и исключить ее из пресловутого санкционного списка. Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из иска Полины Гагариной против Совета ЕС, в котором она привела пять оснований для оспаривания этих ограничительных мер.Иск к Совету ЕС приводится в деле T-314/26, зарегистрированного Судом Евросоюза 25 мая. Гагарина предложила суду аннулировать решение Совета ЕС и исполнительный регламент от 14 марта 2026 года в части, касающейся включения её в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки.Юристы певицы указали на нарушение обязанности евробюрократов мотивировать решение. Защита Гагариной также уверена, что есть "явная ошибка в оценке" обстоятельств дела и недостаточность доказательств, подтверждающих соответствие певицы критериям включения в санкционный список.Кроме того, Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту, а также гарантированные европейским законодательством свободу выражения мнения и свободу творчества. Составители иска поставили под сомнение законность самих критериев внесения в санкционные списки и заявляется о нарушении процедурных требований при принятии оспариваемых решений. Официальная Москва считает санкции ЕС незаконными. Ранее судьи ЕС уже признавали незаконными ряд решений евробюрократии о дискриминации иностранцев.В июне стало известно, что Латвия пополнила список политзаключенных ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ес, москва, украина, антироссийские санкции, русофобия, шоу-бизнес, эстрада, суд европейского союза, мир без границ