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Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока

Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока - 10.07.2026 Украина.ру

Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока

10 июля 1856 года родился будущий гений электротехники Никола Тесла. Биографы называли Теслу "человеком, который изобрёл XX век", но он умер в нищете. Зато его имя до сих пор коммерчески эксплуатируют другие

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Никола Тесла был младшим сыном священника Сербской православной церкви Милутина Теслы, который служил неподалёку от города Госпича в австрийской Далмации (ныне Хорватия). Николе также была уготована стезя священника, поскольку его старший брат рано умер.В судьбу вмешалась холера, которую 17-летний Тесла перенёс с жуткими осложнениями. Юноша пообещал отцу поправиться, если тот позволит ему изучать инженерное дело, и священник согласился. Он выздоровел, однако в высшее техническое училище в Граце поступил только через два года – родные прятали его от призыва в австро-венгерскую армию.Во время обучения Тесла пришёл к мысли о несовершенстве машин постоянного тока и начал разрабатывать двигатель переменного тока. Тесла продолжил этим заниматься и в Праге, где в 1880-м проучился один семестр на философском факультете университета, и в Будапеште, где работал инженером в государственной телеграфной компании.В конце 1882 года Никола Тесла устроился в Континентальную компанию Эдисона в Париже. В начале 1883 года компания направила Теслу в Страсбург для монтажа осветительного оборудования новой железнодорожной станции. В свободное время инженер работал над моделью асинхронного электродвигателя, и вскоре продемонстрировал её работу в мэрии Страсбурга.Весной 1884 года Никола Тесла столкнулся с обычным для компаний Томаса Эдисона мошенничеством – ему не выплатили обещанную премию в $ 25 тыс. за успешную сдачу работ на станции в Страсбурге. Тесла уволился, приехал в Нью-Йорк и там ему удалось найти работу в головной компании Эдисона (Edison Machine Works).В 1885 году Эдисон пообещал Тесле $ 50 тыс., если тот улучшит его электрические машины постоянного тока. Тесла справился, Эдисон одобрил все усовершенствования, но на вопрос о вознаграждении заявил, что Тесла "плохо понимает американский юмор". Оскорблённый изобретатель уволился и стал искать возможность отомстить своему обидчику.Через три года Тесла получил поддержку от Western Union Telegraph. В 1887 году в Нью‑Йорке открыласьTesla Electric Company с собственной лабораторией. Она располагалась на Пятой авеню, недалеко от предприятия Томаса Эдисона. За короткое время Никола Тесла собрал полноценные комплексы оборудования для переменного тока частотой в 60 Гц (он остаётся неизменным в США и Канаде до сих пор) – однофазные, двухфазные и трёхфазные генераторы, двигатели и трансформаторы.В 1888 году системами переменного тока Теслы заинтересовался инженер и предприниматель Джордж Вестингауз, основатель компании Westinghouse Electric. Он увидел в них коммерческий потенциал и выкупил патенты инженера за один миллион долларов.Подход Теслы позволял вырабатывать и передавать переменный ток при напряжении в тысячи вольт на большие расстояния с минимальными потерями. Для сравнения: сети Эдисона работали при напряжении не выше 220 вольт, а радиус действия его электростанций редко превышал километр – этого было мало для крупных городов, и тем более для удалённых районов.Конфликт между Теслой и Эдисоном, получивший название "война токов", был не просто спором о видах тока – на кону стояли большие деньги. Переход США на переменный ток означал удар по бизнесу Эдисона. Эдисон развернул кампанию против Теслы, и пытался убедить общество, что переменный ток смертельно опасен.Тесла же сделал упор на визуальные эффекты: в 1891 году он представил одно из самых известных своих устройств – катушку Теслы. Это был трансформатор, способный создавать высокочастотные токи и напряжение в миллионы вольт, порождая длинные искры, похожие на разряды молний. На выступлениях публику больше всего впечатлял момент, когда Тесла пропускал через своё тело высокочастотный ток, оставаясь невредимым. Эти выступления опровергали теорию опасности переменного тока.Кульминацией "войны токов" стало строительство электростанции на Ниагарском водопаде. В конкурс включились крупнейшие игроки рынка – Westinghouse Electric и General Electric. Westinghouse делала ставку на двухфазную схему, а General Electric, также владевшая лицензиями на патенты Теслы, предлагала трёхфазную. В итоге в 1893 году контракт на строительство электростанции получила Westinghouse, а контракт на линии электропередачи и распределительную сеть – General Electric.Окончательно реализованный в 1896-м проект поставил точку в "войне токов": в массовой энергетике закрепилась система переменного тока. По тому же принципу устроены электрические сети и сегодня: для передачи на большие расстояния напряжение повышают, а ближе к потребителям – понижают на подстанциях.В марте 1895 года в лаборатории Теслы на Пятой авеню случился пожар. Здание сгорело до основания, уничтожив последние достижения изобретателя: механический осциллятор, стенд для испытаний новых осветительных ламп, макет устройства для беспроводной передачи сообщений на дальние расстояния и установку для исследования природы электричества.Поддержку Тесле оказал банкир Эдвард Дин Адамс – один из инвесторов проекта Ниагарской ГЭС. Тесла оборудовал новую лабораторию в Нью‑Йорке, и в конце 1896 года добился передачи радиосигнала на расстояние 30 миль (48 км.)Однако главной целью для Теслы оставалась беспроводная передача энергии на большие расстояния. Он хотел доказать, что электричество можно распространять без проводов и сделать его доступным в любой точке планеты. Масштаб исследований требовал отдельной площадки, и в 1899 году изобретатель переехал в Колорадо‑Спрингс, где построил огромную экспериментальную лабораторию.Эксперименты в Колорадо‑Спрингс длились восемь месяцев и помогли Тесле сделать ключевые выводы: электроэнергию можно передавать без проводов через землю и атмосферу, если использовать резонанс. Т.е. в теории сама планета могла стать частью единой энергетической системы.В начале ХХ века Никола Тесла приступил к созданию глобальной беспроводной станции – проекта всемирного вещания и передачи энергии. Комплекс получил название "Ворденклиф" – в честь банкира Джеймса Вордена, который выделил Тесле участок площадью 81 гектаров в Лонг-Айленде (60 миль от Нью-Йорка). Главным элементом "Ворденклифа" стала 46‑метровая башня с огромным металлическим электродом наверху. Крупную сумму на этот проект выделил Джон Пирпонт Морган.К 1905 году проект столкнулся с финансовыми трудностями. Сам Тесла не хотел отвлекаться на более простые и коммерчески прибыльные разработки. В итоге его обвинили в мошенничестве (небезосновательно – часть его публичных опытов действительно была мистификацией для получения финансирования – Ред.), оборудование кредиторы разобрали и вывезли в счёт долгов, а лабораторию закрыли. Проект остался в истории как один из самых масштабных, но нереализованных замыслов Теслы*.Тесла отошёл от практической инженерии и сосредотачивался на смелых, почти утопических идеях. Несмотря на потенциал его изобретений, Тесла почти не извлекал из них прибыли. Друзья и знакомые время от времени поддерживали инженера деньгами, но значительная часть этих средств уходила на погашение долгов. Хотя современники-биографы называли Теслу "человеком, который изобрёл XX век" и "святым заступником" современного электричества, денег это ему не приносило.При этом Тесла вошел в литературу ещё при жизни – как персонаж научно-фантастических романов Хьюго Гернсбека и прототип героев некоторых рассказов Марка Твена. В 1920-30-е годы декорации лабораторий сумасшедших ученых в голливудских фильмах были копиями лабораторий Теслы, а катушка Теслы была обязательной частью аппарата для оживления монстров Франкенштейна в кино.Сам Тесла собирался прожить сто лет, но планам помешал автомобиль, сбивший его в центре Нью-Йорка осенью 1937 года, после чего изобретатель так и не оправился. Дополнительным ударом стала Вторая мировая война, вследствие которой его родина стала частью союзной Гитлеру "Независимой державы Хорватия". Более 50 родственников Теслы были убиты хорватскими фашистами-усташами, которые также сожгли родной дом изобретателя.Никола Тесла скончался 7 января 1943 в номере отеля "Нью-Йоркер". Тело Теслы кремировали, урну с прахом сначала установили на Фернклиффском кладбище в Нью-Йорке, а в 1957 году она перенесена в Музей Николы Теслы в Белграде.В коммунистической Югославии имя изобретателя коммерчески не эксплуатировали, а вот в Чехословакии с 1946 по 1990 год под маркой "Tesla" выпускали бытовую электронику, хорошо известную в СССР. Ныне эта компания выпускает промышленные системы связи.В 2003 году в США была зарегистрирована компания "Tesla Motors", названная в честь Николы Теслы. Компанию с 2004 года возглавляет Илон Маск. В 2010-м, после многолетних судебных тяжб, чешская и американская компании взаимно признали право каждой из сторон использовать марку "Tesla". А в 2014 году сербская компания Comtrade стала продавать недорогую бытовую технику китайского производства под маркой "Tesla", но с ней Маск уже не судился.Последний случай "приватизации" имени Николы Теслы произошёл в 2023 году, когда Хорватия поместила профиль изобретателя на евроценты своей чеканки. При этом в ходе этнической чистки сербов в Хорватии в 1991-95 годах музей Теслы в Госпиче был разрушен, памятник изобретателю перед ним снесён, а площадь имени Теслы в этом городе переименовали.* Концепция, согласно которой Тесле удалось достичь успеха, но в результате всемирного заговора корпораций беспроводная передача энергии была засекречена – отдельное направление современной фолк-науки – Ред.6 июля 1796 года родился Николай Павлович – российский император, "закрывший" вопрос о расширении территории российской Польши. Подробнее - в материале Николай I: 230 лет российскому монарху, не давшему Царству Польскому "русских колоний"

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история, нью-йорк, хорватия, илон маск, westinghouse electric, tesla, электричество, изобретение, изобретатели, наука, xix век, xx век