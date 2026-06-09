https://ukraina.ru/20260609/mobilnye-ognevye-gruppy-s-verboy-i-drobovikami-ekspert-o-tom-kak-mozhno-zaschitit-tyly-ot-bpla-1080023559.html

Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА

Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА - 09.06.2026 Украина.ру

Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА

Украина наращивает удары по сухопутным трассам в Крым с помощью дронов "Марсианин-2", которые поднимаются на аэростатах. России необходимо создать мобильные "пожарные команды" для борьбы с этой угрозой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-09T19:13

2026-06-09T19:13

2026-06-09T19:11

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Журналист спросил, как эффективно противодействовать новым тактикам ВСУ, когда дроны поднимаются на большую высоту и сами находят цели.Журналист спросил, как эффективно противодействовать новым тактикам ВСУ, когда дроны поднимаются на большую высоту и сами находят цели. Кнутов отметил, что необходимы резервные батальоны, роты которого будут состоять из мобильных огневых групп. "Пикап в такой группе вооружён серьёзно. Это пулемет, ПЗРК "Верба", РЭБ, который защищает машину от возможного удара дрона, дробовики, автоматы. Это приборы ночного и дневного видения. Может даже и прожектор быть", — заявил Кнутов.В случае, когда возникает дроновая угроза, группа выезжает в этот район и обеспечивает безопасность движения и борьбу с дронами, которые могут там появиться. Таким образом формируется "пожарная команда", пояснил эксперт.По словам Кнутова, бороться с дронами необходимо системно. "В советское время для борьбы с воздушными шарами были доработаны зенитно-ракетные комплексы С-75. Там был введен режим стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам", — добавил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.

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