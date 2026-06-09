https://ukraina.ru/20260609/atakuet-vs-chto-vidit-knutov-o-tom-kak-khornety-s-ii-byut-po-avtobusam-i-legkovushkam-1080022748.html

"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам

"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам - 09.06.2026 Украина.ру

"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам

Украинские дроны "Марсианин-2" ("Хорнет") поднимаются на воздушных шарах на высоту 6-8 км, после чего самостоятельно ищут цели. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-09T18:40

2026-06-09T18:40

2026-06-09T18:38

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Журналист спросил, как украинские дроны выбирают цели для поражения, учитывая то, что противник нарастил удары по сухопутным трассам, ведущим в Крым."Сейчас там действует дрон "Марсианин-2" ("Хорнет"). Он подвешивается к воздушному шару, который несет его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата. Дальше дрон сам начинает искать цель без оператора", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, система распознавания у дрона примитивна. В нём используется упрощённый вариант программы, схожей с той, что применялась на марсианском вертолёте NASA Ingenuity. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата в форме.Кнутов предположил, что когда заканчивается заряд батареи, такой дрон атакует все, что видит – мирных жителей, легковые машины и автобусы. "Уже не до распознавания целей. Думаю, в его программу заложено поразить все крупные цели, которые движутся по дороге", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.

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