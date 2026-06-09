"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам - 09.06.2026 Украина.ру
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"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам - 09.06.2026 Украина.ру
"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
Украинские дроны "Марсианин-2" ("Хорнет") поднимаются на воздушных шарах на высоту 6-8 км, после чего самостоятельно ищут цели. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-09T18:40
2026-06-09T18:38
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Журналист спросил, как украинские дроны выбирают цели для поражения, учитывая то, что противник нарастил удары по сухопутным трассам, ведущим в Крым."Сейчас там действует дрон "Марсианин-2" ("Хорнет"). Он подвешивается к воздушному шару, который несет его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата. Дальше дрон сам начинает искать цель без оператора", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, система распознавания у дрона примитивна. В нём используется упрощённый вариант программы, схожей с той, что применялась на марсианском вертолёте NASA Ingenuity. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата в форме.Кнутов предположил, что когда заканчивается заряд батареи, такой дрон атакует все, что видит – мирных жителей, легковые машины и автобусы. "Уже не до распознавания целей. Думаю, в его программу заложено поразить все крупные цели, которые движутся по дороге", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, иран, юрий кнутов, украина.ру, геннадий алехин, главные новости, главное, дроны, fpv-дрон, сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, мирные жители, крым, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Иран, Юрий Кнутов, Украина.ру, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, дроны, fpv-дрон, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, мирные жители, Крым, беспилотники

"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам

18:40 09.06.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети
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Украинские дроны "Марсианин-2" ("Хорнет") поднимаются на воздушных шарах на высоту 6-8 км, после чего самостоятельно ищут цели. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил, как украинские дроны выбирают цели для поражения, учитывая то, что противник нарастил удары по сухопутным трассам, ведущим в Крым.
"Сейчас там действует дрон "Марсианин-2" ("Хорнет"). Он подвешивается к воздушному шару, который несет его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата. Дальше дрон сам начинает искать цель без оператора", — заявил Кнутов.
По словам Кнутова, система распознавания у дрона примитивна. В нём используется упрощённый вариант программы, схожей с той, что применялась на марсианском вертолёте NASA Ingenuity. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата в форме.
Кнутов предположил, что когда заканчивается заряд батареи, такой дрон атакует все, что видит – мирных жителей, легковые машины и автобусы. "Уже не до распознавания целей. Думаю, в его программу заложено поразить все крупные цели, которые движутся по дороге", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.
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